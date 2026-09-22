Durata mai îndelungată a vieții rescrie regulile finanțelor personale, arată noul raport UniCredit. Patru schimbări majore creează noi cerințe pentru bănci, angajatori și companiile orientate către consumatori

Oamenii trăiesc mai mult, însă sistemele financiare din jurul lor continuă să fie construite, în mare parte, pe presupunerea unor cariere lineare, a unor gospodării stabile și a unei singure tranziții către pensionare, potrivit raportului „Viitorul finanțelor personale” (The Future of Personal Finance), realizat de UniCredit în colaborare cu National Innovation Centre for Ageing din Marea Britanie, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Raportul susține că longevitatea nu mai este o provocare demografică a viitorului, ci una de reproiectare a prezentului. Viețile mai lungi expun oamenii, pe perioade mai îndelungate, la întreruperi ale veniturilor, probleme de sănătate, responsabilități de îngrijire și costuri în creștere, făcând în același timp ca deciziile financiare importante să fie mai frecvente și mai interconectate. Implicația comercială este clară: organizațiile care își proiectează produsele și serviciile în jurul tranzițiilor repetate din viață, al luării deciziilor în comun, al intervenției din timp și al veniturilor variabile își pot construi relevanța și încrederea într-o relație mult mai îndelungată cu clienții.

Miza este considerabilă. Speranța de viață la nivel global a ajuns la 73,5 ani în 2025 , în timp ce doar 34% dintre adulții din țările participante la studiile OECD au atins nivelul minim de alfabetizare financiară. Raportul evidențiază, de asemenea, faptul că 16,2% din populația Uniunii Europene este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce demonstrează că beneficiile unei vieți mai lungi nu sunt distribuite în mod egal.

Parcursurile de viață flexibile înlocuiesc etapele fixe ale vieții

Viața devine tot mai puțin liniară, însă o mare parte din sistemul financiar continuă să presupună o evoluție previzibilă de la educație la muncă, proprietate asupra locuinței și pensionare. Consecințele sunt deja vizibile: 40% dintre oameni, la nivel global, declară că au trecut prin instabilitate financiară după o întrerupere neplanificată a carierei, fie că a fost vorba despre o pauză profesională, o boală sau o pensionare neașteptată. Alte repere importante se modifică și ele. În Croația, de exemplu, tinerii părăsesc locuința părintească la o vârstă medie de 31,1 ani, cu aproape cinci ani mai târziu decât media Uniunii Europene.

Pentru indivizi, această nepotrivire poate transforma schimbări obișnuite ale vieții, precum recalificarea profesională, îngrijirea unei persoane apropiate, revenirea la muncă sau tranziția graduală către pensionare, în penalități financiare. Reziliența financiară depinde tot mai mult de capacitatea de a păstra economiile și protecția financiară, menținând în același timp libertatea de a lua decizii diferite pe măsură ce circumstanțele se schimbă.

Pentru bănci, asiguratori, angajatori și branduri orientate către consumatori, oportunitatea constă în dezvoltarea unor modele de eligibilitate, rambursare, economisire și beneficii care se adaptează pe măsură ce evoluează munca, veniturile și situația familiei.

UniCredit răspunde acestei nevoi prin soluții precum buddy, care combină serviciile digitale de tip self service cu suport uman disponibil 24/7, întâlniri video și asistență față în față. În același timp, asigurarea modulară My Care Famiglia poate fi configurată în funcție de nevoile în schimbare ale clienților, acoperind locuința, familia, protecția personală, veniturile, animalele de companie și riscurile cibernetice. Împreună, aceste servicii indică o relație care evoluează odată cu clientul, fără a-l obliga să urmeze un parcurs prestabilit .

Gestionarea banilor devine o responsabilitate împărțită între gospodării și generații

Viața financiară personală devine, de asemenea, tot mai interconectată. La nivelul Uniunii Europene, 45% din populație este implicată în activități de îngrijire neplătită, iar una din zece persoane gestionează simultan mai mult de un rol de îngrijitor. Raportul subliniază și faptul că 25% dintre cuplurile căsătorite europene cu copii fac parte din familii recompuse.

Aceste cifre arată că responsabilitățile legate de îngrijire, locuire și costurile cotidiene se distribuie tot mai mult între generații, relații și gospodării, nemaifiind responsabilitatea unui singur titular de cont.

Pentru indivizi, aceste aranjamente informale pot oferi sprijin esențial, dar pot lăsa responsabilitățile invizibile. Persoanele care oferă îngrijire, majoritatea fiind femei, suportă adesea venituri mai mici, contribuții reduse la pensie și un nivel mai scăzut de siguranță financiară la vârste înaintate.

Acest context creează atât o oportunitate comercială, cât și una socială pentru dezvoltarea accesului delegat securizat, a planificării financiare comune, a permisiunilor multi-utilizator și a produselor care recunosc contribuția mai multor persoane, fără a compromite controlul sau confidențialitatea individuală. De asemenea, angajatorii trebuie să trateze responsabilitățile de îngrijire ca pe o presiune financiară previzibilă asupra forței de muncă și nu ca pe o situație excepțională.

Răspunsul UniCredit pornește de la modelul de banking relațional și de la o înțelegere mai profundă a persoanei și a rețelei din jurul fiecărei decizii financiare. Raportul argumentează că nicio instituție nu poate răspunde singură acestor nevoi: un sprijin eficient necesită colaborare între bănci, asiguratori, angajatori, furnizori de servicii medicale, autorități și organizații comunitare.

Anticiparea devine o competență financiară

Pe măsură ce viața se prelungește, identificarea timpurie a riscurilor devine tot mai valoroasă. Cu toate acestea, 1,3 miliarde de adulți rămân în afara sistemului financiar formal, peste jumătate dintre aceștia concentrându-se în opt țări. În același timp, dorința de pregătire este evidentă: 41% dintre respondenții unui sondaj N26 au declarat că economisesc lunar, iar o treime dintre participanți au spus că pun bani deoparte pentru situații de urgență sau achiziții importante.

Pentru persoanele fizice, dispozitivele inteligente purtabile, instrumentele de monitorizare financiară și instrumentele predictive pot semnala problemele mai devreme, însă un volum mai mare de date poate genera la fel de ușor confuzie. Valoarea reală constă în furnizarea unor informații clare și relevante la momentul potrivit, pentru ca oamenii să poată lua propriile decizii înainte ca problemele să se transforme în crize. Pentru companii, oferirea unui sprijin oportun, cu acordul prealabil al clienților, poate preveni agravarea problemelor și poate conduce la rezultate mai bune. Pentru a genera încredere, acest sprijin trebuie să fie clar, echitabil și accesibil tuturor. Instrumentele concepute exclusiv pentru persoanele care dispun deja de resurse financiare, timp și cunoștințe financiare riscă să amplifice inegalitățile pe care pretind că le combat.

Raportul evidențiază prodsul de asigurare al UniCredit My Care Autonomia ca exemplu de design anticipativ. Acest produs de asigurare pe termen lung permite oamenilor să se pregătească pentru o posibilă pierdere a autonomiei în viitor, în timp ce sunt încă activi și independenți, oferind o sumă inițială și un venit lunar pe viață dacă survine pierderea permanentă a independenței.

Flexibilitatea devine o nouă formă de siguranță

Siguranța financiară este construită tot mai des din surse multiple și nu exclusiv prin intermediul unui loc de muncă permanent. În 2025, 72% dintre angajații americani incluși în cercetare se bazau pe cel puțin o sursă secundară de venit, în timp ce 59% dintre angajații chestionați la nivel global au declarat că ar prefera control asupra programului de lucru în locul unui salariu mai mare. Carierele de tip portofoliu, munca pe proiecte, beneficiile flexibile și pensionarea graduală estompează tot mai mult granițele tradiționale dintre câștig, economisire și utilizarea activelor acumulate , .

Pentru indivizi, veniturile neregulate nu ar trebui să însemne automat acces redus la creditare, protecție financiară sau acumulare de avere pe termen lung. Pentru companii, această tendință generează cerere pentru sisteme de plată capabile să integreze mai multe surse de venit, să reducă volatilitatea și să distribuie fondurile între cheltuieli, economii, asigurări și obligații fiscale. Angajatorii pot rămâne competitivi oferind protecție portabilă, sprijin pentru recalificare, formule de pensionare graduală și beneficii care rămân relevante pe măsură ce carierele evoluează.

Modul în care UniCredit combină îndrumarea oferită de specialiști, accesul digital, soluțiile de asigurare și planificarea pe termen lung susține dezvoltarea unor relații financiare adaptate schimbărilor din viața clienților. Direcția descrisă de raport este una în care produsele și serviciile financiare sunt construite în jurul modului în care oamenii trăiesc și câștigă efectiv, și nu în jurul unor etichete demografice fixe sau al unui singur traseu profesional presupus.

„Longevitatea trăită în bune condiții ține de bogăția experiențelor de viață, nu doar de durata acesteia. Această cercetare arată de ce finanțele personale trebuie să funcționeze acum ca o infrastructură a vieții: ajutând oamenii să își păstreze opțiunile deschise pe măsură ce învață, câștigă, îngrijesc, se recuperează și se reinventează de-a lungul unei vieți mai lungi. Câștigătoare vor fi organizațiile care fac complexitatea mai ușor de gestionat fără a reduce autonomia individului”, a declarat Nic Palmarini, Director al UK National Innovation Centre for Ageing.

La rândul său, Richard Burton, Head of Client Solutions, UniCredit, a afirmat: „A trăi mai mult nu este doar o provocare individuală; acest fenomen redefinește deciziile financiare la nivelul familiilor și al generațiilor. La UniCredit, răspunsul nostru este să anticipăm nevoile, nu doar să reacționăm la ele, sprijinindu-ne clienții pe întreg parcursul vieții lor financiare, cu scopul de a construi mai multă siguranță, încredere și oportunități.”

Un apel la reproiectare pentru o societate care trăiește mai mult

Raportul concluzionează că viitorul finanțelor personale nu se rezumă la acumularea unei averi mai mari. Este vorba despre capacitatea oamenilor de a naviga cu încredere, reziliență și libertate de alegere prin vieți mai lungi și mai complexe.

Pentru organizații, acest lucru înseamnă proiectarea serviciilor și produselor în jurul flexibilității, anticipării, interdependenței și adaptabilității și colaborarea între sectoarele financiar, al ocupării forței de muncă, al asigurărilor, sănătății, tehnologiei și serviciilor publice.