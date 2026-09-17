Banca Transilvania devine sponsorul Cupei României, într-un parteneriat de minim 3 sezoane cu Federația Română de Fotbal. Ömer Tetik: ”Este o oportunitate de a susține performanța și de a fi mai aproape de comunitățile din întreaga țară”

Federația Română de Fotbal (FRF) și Banca Transilvania (BT) anunță startul unui parteneriat prin care BT devine sponsor al Cupei României, una dintre cele mai importante și apreciate competiții ale sportului românesc, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Parteneriatul dintre Federația Română de Fotbal și Banca Transilvania se va derula pe parcursul a cel puțin trei sezoane. Acesta confirmă atractivitatea Cupei României și angajamentul comun pentru susținerea fotbalului românesc și consolidarea legăturii dintre competiție și suporterii săi.

Cupa României ocupă un loc aparte în fotbalul românesc prin capacitatea sa de a crea oportunități pentru echipe din întreaga țară și de a transforma fiecare sezon în experiențe memorabile pentru suporteri. Este singura competiție care aduce împreună echipe din toate eșaloanele fotbalului românesc. Reinventată în 2022 prin introducerea unui nou format competițional, Cupa României continuă să atragă parteneri care împărtășesc valori precum performanța, ambiția, spiritul de echipă și apropierea de comunități.

“Extinderea parteneriatului cu Banca Transilvania reprezintă o reconfirmare a încrederii pe care Federația Română de Fotbal a reușit să o construiască în ultimii ani prin viziune, stabilitate și transparență. Faptul că liderul pieței bancare din România a ales să își consolideze sprijinul și să devină sponsor al Cupei României ne bucură enorm. Cupa României este o competiție cu totul specială, unică prin spiritul său și prin valorile pe care le promovează, fiind competiția deschisă celui mai mare număr de echipe din întreaga țară și care oferă fiecărui club, indiferent de eșalon, șansa de a-și trăi visul. Alături de un partener puternic și inovator precum BT, suntem convinși că vom duce această competiție de tradiție la un nou nivel de atractivitate și performanță pentru toți suporterii fotbalului românesc”, a declarat Răzvan Burleanu, Președinte Federația Română de Fotbal.

“Pentru BT, noul parteneriat este o oportunitate de a susține performanța și de a fi mai aproape de comunitățile din întreaga țară. Cupa României este mai mult decât o competiție sportivă, este o poveste despre oameni care se mobilizează în jurul unei pasiuni comune. Ne bucurăm să contribuim la creșterea unei competiții care face parte din identitatea sportivă a României și care ne arată, sezon după sezon, că performanța poate apărea oriunde există talent, ambiție și susținere” – declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Prin acest partneriat, FRF și BT își propun să aducă și mai multă energie în jurul Cupei României, prin experiențe dedicate suporterilor și inițiative care conectează competiția cu comunitățile din întreaga țară.