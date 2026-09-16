BRD a realizat prima tranzacție de tip ”Credit cu protecție integrată împotriva creșterii ratei dobânzii”. Marius Stoica: ”Beneficiul principal pentru client este integrarea finanțării și a protecției împotriva creșterii dobânzii într-un singur produs, simplu de accesat și administrat”

BRD – Groupe Société Générale a realizat prima tranzacție de tip „Credit cu protecție integrată împotriva creșterii ratei dobânzii” (Loan with Embedded Derivative), oferind clienților persoane juridice o soluție inovatoare care combină, într-un singur produs, finanțarea și protecția împotriva riscului de rată a dobânzii.

Noua structură facilitează accesul companiilor la instrumente de gestionare a riscului de dobândă și le oferă mai multă predictibilitate asupra costurilor finanțării, într-un context economic caracterizat de volatilitate și incertitudine.

Marius Stoica: clienții BRD dispoziție o soluție eficientă de a-și gestiona costul finanțării aferent creditelor de investiții

„Beneficiul principal pentru client este integrarea finanțării și a protecției împotriva creșterii dobânzii într-un singur produs, simplu de accesat și administrat. În locul unor contracte, evidențe contabile și decontări distincte pentru credit si instrumentele financiare de gestionare a riscului de dobanda, clientul beneficiază de un singur contract, un singur flux de plăți, precum si cerințe administrative și contabile simplificate pe întreaga durată a finanțării.

Astfel, clienții BRD au acum acces la produse consacrate pe piețele financiare internaționale, având la dispoziție o soluție eficientă de a-și gestiona costul finanțării aferent creditelor de investiții, adaptată în funcție de nevoile și obiectivele lor specifice”, a declarat Marius Stoica, Director Executiv Piețe Financiare, BRD – Groupe Société Générale.

Creditul cu protecție integrată împotriva creșterii dobânzii este o finanțare pe termen mediu sau lung care include o soluție de gestionare a riscului de rată a dobânzii. În funcție de obiectivele și profilul său de risc, compania poate opta pentru fixarea sau plafonarea costului finanțării.

Prin intermediul echipei sale de specialiști și consilieri de clientelă, BRD rămâne la dispoziția companiilor interesate de soluții moderne de finanțare și gestionare a riscurilor financiare. Banca își reafirmă astfel rolul de partener pe termen lung al mediului de afaceri din România, sprijinind dezvoltarea sustenabilă și planurile de investiții ale clienților săi.