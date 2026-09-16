Stiri de top

BRD a realizat prima tranzacție de tip ”Credit cu protecție integrată împotriva creșterii ratei dobânzii”. Marius Stoica: ”Beneficiul principal pentru client este integrarea finanțării și a protecției împotriva creșterii dobânzii într-un singur produs, simplu de accesat și administrat”

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

BRD – Groupe Société Générale a realizat prima tranzacție de tip „Credit cu protecție integrată împotriva creșterii ratei dobânzii” (Loan with Embedded Derivative), oferind clienților persoane juridice o soluție inovatoare care combină, într-un singur produs, finanțarea și protecția împotriva riscului de rată a dobânzii.

Noua structură facilitează accesul companiilor la instrumente de gestionare a riscului de dobândă și le oferă mai multă predictibilitate asupra costurilor finanțării, într-un context economic caracterizat de volatilitate și incertitudine.

Marius Stoica: clienții BRD dispoziție o soluție eficientă de a-și gestiona costul finanțării aferent creditelor de investiții

„Beneficiul principal pentru client este integrarea finanțării și a protecției împotriva creșterii dobânzii într-un singur produs, simplu de accesat și administrat. În locul unor contracte, evidențe contabile și decontări distincte pentru credit si instrumentele financiare de gestionare a riscului de dobanda, clientul beneficiază de un singur contract, un singur flux de plăți, precum si cerințe administrative și contabile simplificate pe întreaga durată a finanțării.

Astfel, clienții BRD au acum acces la produse consacrate pe piețele financiare internaționale, având la dispoziție o soluție eficientă de a-și gestiona costul finanțării aferent creditelor de investiții, adaptată în funcție de nevoile și obiectivele lor specifice”, a declarat Marius Stoica, Director Executiv Piețe Financiare, BRD – Groupe Société Générale.

Creditul cu protecție integrată împotriva creșterii dobânzii este o finanțare pe termen mediu sau lung care include o soluție de gestionare a riscului de rată a dobânzii. În funcție de obiectivele și profilul său de risc, compania poate opta pentru fixarea sau plafonarea costului finanțării.

Prin intermediul echipei sale de specialiști și consilieri de clientelă, BRD rămâne la dispoziția companiilor interesate de soluții moderne de finanțare și gestionare a riscurilor financiare. Banca își reafirmă astfel rolul de partener pe termen lung al mediului de afaceri din România, sprijinind dezvoltarea sustenabilă și planurile de investiții ale clienților săi.

You Might Also Like

Moody’s acordă UniCredit Bank România ratingul Baa1, confirmând soliditatea financiară a băncii. Mihaela Lupu: ”Această evaluare reflectă disciplina cu care gestionăm capitalul și lichiditatea, reziliența modelului nostru de afaceri și perspectivele de dezvoltare ale băncii”

Nou record BCR: peste 25.000 de români au intrat într-o singură zi în Naționala de Edu Fin. Sergiu Manea: ”Suntem recunoscători pentru încrederea pe care am primit-o de la comunitățile din toată țara. Ne-au convins că educația financiară poate deveni o mișcare națională”

UniCredit România susține prima ediție Bucharest Food Week și oferă 10% cashback la plata cu cardul în peste 100 de restaurante din București. Anca Ungureanu: Cele mai frumoase momente nu au nevoie de o ocazie specială

BCR Pensii permite transferul 100% online al pensiei facultative către fondul BCR PLUS. De ce contează unde ai pensia facultativă

Încep înscrierile în a 3-a ediție a programului She’s Next, inițiat de ING Bank România și Visa: 90.000 de euro în granturi, șase câștigătoare și mentorat pentru 15 antreprenoare. Cum te poți înscrie

TAGGED: , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article UniCredit România susține prima ediție Bucharest Food Week și oferă 10% cashback la plata cu cardul în peste 100 de restaurante din București. Anca Ungureanu: Cele mai frumoase momente nu au nevoie de o ocazie specială
Next Article Nou record BCR: peste 25.000 de români au intrat într-o singură zi în Naționala de Edu Fin. Sergiu Manea: ”Suntem recunoscători pentru încrederea pe care am primit-o de la comunitățile din toată țara. Ne-au convins că educația financiară poate deveni o mișcare națională”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?