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Banca Transilvania lansează investițiile recurente automate în ETF-ul BT România și în acțiuni listate la BVB

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Grupul Financiar Banca Transilvania, prin BT Capital Partners, introduce investițiile recurente automate în unități ale fondului BT România ETF și în acțiuni ale companiilor incluse în indicele BET-XT. Clienții pot programa investiții săptămânale sau lunare, cu sume cuprinse între 100 și 100.000 de lei.

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O modalitate simplă pentru a investi la bursăEconomii și investiții recurente pentru clienții Grupului Banca Transilvania

Potrivit băncii, opțiunea Investiții recurente este disponibilă în aplicația BT Trade, platforma de investiții a BT Capital Partners care poate fi accesată inclusiv prin BT Pay. Prin intermediul acesteia, investitorii pot cumpăra:

•Unități de fond BT România ETF (BVB: BTBETRETF) listate la Bursa de Valori București; ETF-ul este administrat de BT Asset Management SAI SA.

•Acțiuni cuprinse în indicele BET-XT (Bucharest Exchange Trading Extended Index), cele mai lichide de la Bursa de Valori București.

O modalitate simplă pentru a investi la bursă

•Clienții BT Capital Partners pot stabili suma investită (între 100 și 100.000 de lei), frecvența tranzacțiilor (săptămânală sau lunară) și instrumentele financiare în care doresc să investească periodic.

•Investițiile recurente automatizează achiziția și elimină necesitatea introducerii manuale a ordinelor de cumpărare.

•Pentru o experiență simplificată, clienții Grupului BT pot activa debitarea automată din contul curent deschis la Banca Transilvania, astfel încât banii necesari investiției să fie transferați automat în contul de tranzacționare deschis la BT Capital Partners, la data planificată pentru investiția recurentă.

Economii și investiții recurente pentru clienții Grupului Banca Transilvania

Clienții Grupului BT care doresc să economisească recurent și automat au acum la dispoziție mai multe opțiuni, atât la Banca Transilvania, la BT Asset Management SAI SA, cât și BT Capital Partners:

•Economii recurente la Banca Transilvania:
oTransfer automat în contul de economii în BT Pay: clienții pot seta din aplicație economisirea unei sume în lei sau euro, cu frecvența dorită. Banii sunt transferați automat din contul curent în contul de economii în aceeași valută.

oPrin Round-Up în BT Pay: peste 500.000 de persoane economisesc prin această opțiune, la fiecare plată realizată cu cardurile de debit BT în lei, în România sau în străinătate, la POS sau online. La fiecare tranzacție, diferența rezultată din rotunjirea sumei este transferată automat într-un cont de economii Round Up, cu dobânda de 3%.

•Investiții recurente în fondurile administrate de BT Asset Management SAI SA, prin BT Pay. Societatea administrează aproximativ 550.000 de conturi de investiții, iar peste jumătate dintre acestea au activată opțiunea de investiții recurente.

•Investiții recurente în BT România ETF și în acțiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori București, prin aplicația BT Trade a BT Capital Partners.

Toate aceste soluții oferă clienților Grupului BT ocazia să transforme economiile, respectiv investițiile făcute în fonduri, ETF și acțiuni, într-un obicei financiar.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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