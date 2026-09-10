Românii din diaspora și cetățenii străini care sunt clienți Banca Transilvania pot investi în fondurile BT Asset Management prin BT Pay. BT Asset Management are deschise aproximativ 550.000 de conturi de investiții, cu 13,5 miliarde de lei în administrare

Grupul Financiar Banca Transilvania extinde accesul la investiții în fonduri pentru clienții din afara României. Astfel, românii din diaspora și clienții cetățeni străini pot investi în fondurile administrate de BT Asset Management, de oriunde și oricând, folosind aplicația BT Pay, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Facilitatea se adresează clienților cu rezidența fiscală în țări precum Marea Britanie, Italia, Spania, Germania, Austria, Belgia, Ungaria, Grecia, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova sau Turcia – în total fiind vorba de aproape 40 de state. Rezidența fiscală reprezintă țara în care o persoană locuiește, unde are venituri și unde își plătește impozitele.

BT Asset Management pune la dispoziție 14 fonduri de investiții, în care se poate investi în lei, euro și dolari. Portofoliul cuprinde fonduri adresate investitorilor cu profil conservator, moderat sau dinamic, care investesc în instrumente financiare cu venit fix, acțiuni sau obligațiuni, inclusiv fonduri orientate spre investiții în domenii precum tehnologie, energie, imobiliar sau agricultură.

BT Pay facilitează investițiile

Pentru a investi în unul sau mai multe fonduri, nu este necesară o sumă inițială minimă, iar aplicația BT Pay permite transferurile recurente și modificarea valorii acestora.

Aproximativ 350.000 de persoane cu rezidența în România folosesc deja BT Pay pentru a investi în fondurile administrate de BT Asset Management. 90% din tranzacțiile în aceste fonduri sunt realizate prin intermediul aplicației.

La BT Asset Management sunt deschise aproximativ 550.000 de conturi de investiții, compania avand 13,5 miliarde de lei în administrare, echivalentul a 2,5 miliarde de euro.