tbi bank accelerează pe segmentul auto și încheie un parteneriat național cu rețeaua SUV Cars. Clienții pot cumpăra mașini fără avans, cu dobândă fixă de la 4,9%

tbi bank își consolidează poziția pe segmentul finanțărilor auto printr-un parteneriat național cu rețeaua SUV Cars, prezentă în peste 15 locații și cu planuri de extindere. Colaborarea acoperă finanțarea automobilelor noi comercializate în rețea, printre care mărcile chinezești BAIC, DFSK, SERES, BAW, Forthing și SWM.

tbi bank vrea să devină principalul finanțator al clienților SUV Cars

Parteneriatul face parte din strategia tbi bank de a-și crește prezența în segmentele în care accesul rapid la finanțare poate influența direct decizia de cumpărare.

Prin această colaborare, tbi bank urmărește să devină principalul finanțator al clienților SUV Cars, mizând pe un proces rapid de aprobare, soluții digitale și condiții adaptate unei game diverse de clienți, inclusiv persoanelor care obțin venituri din străinătate.

Condiții de finanțare

Finanțările pot fi accesate cu avans de 0%, fără obligativitatea încheierii unei polițe CASCO și cu dobândă fixă de la 4,9%, în condițiile aplicabile. Finanțarea include și o asigurare de viață.

Ionuț Sabadac: Obiectivul nostru este să construim aici un flux de finanțare relevant și scalabil

„Piața auto rămâne una dintre zonele în care viteza, simplitatea și flexibilitatea finanțării pot face diferența pentru client. Parteneriatul cu SUV Cars ne oferă acces la o rețea națională în extindere și la un portofoliu diversificat de mărci, iar obiectivul nostru este să construim aici un flux de finanțare relevant și scalabil, care să susțină atât dezvoltarea partenerului, cât și accesul clienților la automobile noi”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank.

Rețeaua SUV Cars comercializează în prezent peste șase mărci auto și își extinde constant atât portofoliul, cât și prezența în țară. Parteneriatul cu tbi bank este derulat prin NEW CAR TRADING din Odorheiu Secuiesc și MEGA AUTO din Iași, companii care lucrează, la rândul lor, cu o rețea extinsă de parteneri.

„Pentru noi, dezvoltarea rețelei înseamnă nu doar extinderea portofoliului și a numărului de locații, ci și construirea unei experiențe complete pentru client, inclusiv prin acces mai simplu la finanțare. Colaborarea cu tbi bank ne ajută să susținem această direcție și să oferim soluții adaptate unei piețe auto în care decizia de cumpărare este tot mai atent evaluată”, declară Vetési Nándor, Director Vânzări, SUV Cars România.

Ofertă specială pentru automobilul SWM G01 PRO Luxury

Ca parte a lansării colaborării, în perioada 1 august – 30 septembrie 2026, clienții pot accesa o ofertă specială pentru automobilul SWM G01 PRO Luxury: o reducere de 3.500 de euro prin finanțare tbi bank și rate lunare de la 528 de euro, în limita stocurilor disponibile.

Modelul are 185 CP, cutie automată 7DCT, garanție de șapte ani sau 150.000 de kilometri și dotări precum ecran multimedia de 14,6 inch, cameră panoramică 360°, scaune din piele cu încălzire și ventilație și trapă panoramică electrică.

Parteneriatul continuă strategia tbi bank de extindere a soluțiilor de finanțare disponibile direct în punctele de vânzare și de dezvoltare a colaborărilor cu comercianți din segmente în care achizițiile au o valoare ridicată. În aceste domenii, digitalizarea și rapiditatea aprobării pot susține conversia și creșterea volumelor finanțate, mai precizează tbi bank.