Cât valorează lichiditatea companiei în perioada în care nu este utilizată? Ștefan Manole, ProCredit Bank, explică de ce cash-ul nefolosit trebuie privit ca o resursă care poate produce

Companiile acordă atenție costului finanțării, marjelor de profit și eficienței operaționale. Totuși, o sursă importantă de optimizare rămâne uneori insuficient explorată: modul în care sunt gestionate lichiditățile disponibile înainte de a fi utilizate în activitatea curentă.

Lichiditatea este, pe bună dreptate, o resursă care trebuie să rămână accesibilă pentru plata furnizorilor, salariilor, taxelor sau pentru oportunități de investiții care pot apărea rapid. Însă disponibilitatea nu exclude eficiența.

Pentru companiile care gestionează volume importante de numerar și operațiuni valutare recurente, fiecare perioadă în care fondurile rămân neutilizate poate genera un cost de oportunitate. În același timp, condițiile de schimb valutar pot avea un impact semnificativ asupra rezultatului financiar.

Am discutat cu Ștefan Manole, Director General ProCredit Bank România, despre modul în care companiile pot privi lichiditatea dintr-o perspectivă mai amplă: nu doar prin prisma disponibilității fondurilor, ci și a valorii pe care acestea o pot genera până în momentul utilizării.

BankingNews: Când devine lichiditatea neutilizată un cost de oportunitate pentru companie?

Ștefan Manole: Fondurile păstrate în contul curent oferă acces imediat și flexibilitate deplină, însă disponibilitatea nu trebuie să excludă eficiența utilizării acestora. Pentru companiile care dețin temporar surplusuri de lichiditate, un cont de economii poate reprezenta o soluție echilibrată, care combină accesul rapid la fonduri cu obținerea unui venit suplimentar. Spre exemplu, la o dobândă anuală de 5,4%, o sumă de un milion de lei menținută într-un cont de economii pentru aproximativ 90 de zile poate genera un câștig de peste 13.000 de lei. În multe situații, diferența dintre păstrarea fondurilor exclusiv în contul curent și valorificarea lor printr-o soluție de economisire nu este imediat vizibilă, însă impactul asupra rezultatelor financiare ale companiei poate fi relevant.

BankingNews: De ce negociem zecimale la costul unui credit, dar acceptăm ca lichiditatea companiei să nu producă nimic?

Ștefan Manole: Pentru că cele două situații sunt percepute diferit. Dobânda unui credit este un cost vizibil. Apare în buget, este analizată, negociată și comparată. Randamentul neobținut pe lichiditate este un cost de oportunitate. Nu apare ca o factură și nu generează o plată. Dar economic, efectul există. O companie care negociază atent 20 sau 30 de puncte de bază la finanțare, dar păstrează perioade lungi disponibilități semnificative fără randament, optimizează doar parțial costurile bancare. Disciplina financiară ar trebui să funcționeze în ambele direcții: cât mă costă banii de care am nevoie și ce pot produce banii de care nu am nevoie astăzi?

BankingNews: Dacă fondurile companiei vor fi necesare în următoarele săptămâni, mai are sens să fie plasate într-un produs de economisire?

Ștefan Manole: Da. În practică, multe companii dețin temporar lichidități care nu sunt necesare imediat pentru activitatea curentă. Chiar și atunci când orizontul de utilizare este relativ scurt, aceste fonduri pot genera un randament suplimentar fără a compromite flexibilitatea financiară a companiei. În cadrul ofertei promoționale ProCredit Bank, pentru fondurile noi depuse într-un cont de economii, companiile pot beneficia de o dobândă de 5,4% p.a. pentru lei și 1,6% p.a. pentru euro, în limitele și condițiile campaniei. Astfel, până la utilizarea efectivă a resurselor financiare, excesul temporar de lichiditate poate contribui la optimizarea veniturilor companiei.

BankingNews: De ce ar trebui analizate împreună dobânda și cursul valutar atunci când compania are volume semnificative de schimb valutar?

Ștefan Manole: Pentru că impactul asupra lichidității companiei rezultă din combinația dintre cele două. În cazul volumelor semnificative de schimb valutar, diferențele de curs pot influența rezultatul financiar la fel de mult ca randamentul obținut pentru disponibilități. De aceea, este important ca dobânda, cursul valutar și accesul la fonduri să fie evaluate împreună.

BankingNews. Când încetează cursul valutar să fie „doar cursul zilei” și devine un subiect de management financiar?

Ștefan Manole: Relevanța optimizării cursului valutar crește odată cu volumul operațiunilor efectuate de companie. În cazul unor tranzacții ocazionale și cu valori reduse, impactul financiar poate fi limitat. Însă pentru companiile care realizează schimburi valutare recurente de 20.000, 50.000 sau 100.000 de euro și peste, condițiile de curs valutar pot avea o influență directă asupra costurilor operaționale și implicit asupra profitabilității. În cadrul campaniei ProCredit Bank, companiile beneficiază de un curs valutar îmbunătățit cu 1% față de cursul standard al băncii, pentru tranzacții de schimb valutar de peste 20.000 euro sau echivalentul în dolari, în condițiile campaniei și pentru o perioadă de trei luni de la deschiderea contului. Dincolo de avantajul punctual oferit de un curs mai competitiv, aspectul esențial este integrarea administrării riscului și costurilor valutare în procesul de management financiar al companiei.

BankingNews: În final, ce avantaj poate obține o companie dacă își administrează împreună lichiditatea temporar disponibilă și operațiunile valutare recurente?

Ștefan Manole: Prin combinarea unui cont de economii cu dobândă promoțională și a unui curs valutar preferențial, campania ProCredit Bank asigură atât valorificarea surplusului temporar de numerar, cât și optimizarea costurilor de conversie valutară. Astfel, compania nu trebuie să aleagă între flexibilitate și eficiență, ci poate obține mai multă valoare din fluxurile financiare pe care le gestionează deja, în condițiile campaniei. Pe scurt: lichiditatea nu trebuie doar protejată. Trebuie administrată. Pentru companiile cu surplus temporar de cash și operațiuni valutare recurente, oferta ProCredit Bank combină două beneficii complementare:

Cont de economii cu dobândă promoțională

• 5,4% p.a. pentru lei;

• 1,6% p.a. pentru euro;

• valabilitate de trei luni de la deschiderea contului de economii;

• pentru fonduri noi de până la 3.000.000 RON sau 500.000 euro/client;

Curs valutar preferențial

• îmbunătățit cu 1% față de cursul standard al băncii;

• pentru operațiuni de peste 20.000 EUR/USD;

• beneficiu disponibil timp de trei luni de la deschiderea contului;

Campania este disponibilă până la 31 decembrie 2026. Mai multe detalii pot fi obținute pe website, în pagina dedicată campaniei: https://www.procreditbank.ro/companii/fx-save/