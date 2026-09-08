Ofertă inedită de la Banca Transilvania pentru antreprenori, cu 24 de luni gratuite pentru firmele care își deschid cont prin aplicația BT Go. Tiberiu Moisă: ”Suntem onorați că peste 600.000 de firme deja folosesc BT Go”

Antreprenorii care își deschid contul de business prin aplicația BT Go beneficiază de cel mai rapid onboarding din bankingul digital și de 24 de luni de gratuitate la o serie de servicii, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin această ofertă, Banca Transilvania, principala bancă pentru antreprenorii din România, combină rapiditatea deschiderii unui cont cu accesul la servicii bancare și instrumente pentru administrarea afacerii, într-o singură aplicație, BT Go. Oferta se adresează companiilor noi în relația cu BT, IMM-urilor și microcompanii, fie că sunt nou înființate sau business-uri deja mature, indiferent de domeniul de activitate.

24 de luni fără costuri pentru business

Antreprenorii care își deschid contul prin BT Go până la finalul acestui an beneficiază de 24 de luni gratuite la plăți, conturi, carduri, încasări nelimitate în rețeaua BT și în relația cu alte bănci, depuneri de numerar, precum și la alte servicii.

Cont de business deschis 100%, în aproximativ 15 minute

Deschiderea contului se realizează din BT Go, oricând și de oriunde, fără deplasări la bancă și doar pe baza cărții de identitate. Parcurgerea pașilor durează, în medie, 15 minute. Cel mai rapid cont a fost deschis în doar 6 minute, iar fluxul de deschidere a contului este disponibil 24/24 h, 7 zile pe săptămână.

Odată deschis contul, antreprenorii au la dispoziție în BT Go atât funcționalități clasice de banking (plăți, schimburi valutare, card, POS), cât și instrumente de management financiar (extrase disponibile în multiple formate, emitere de facturi etc).

BT Go, aplicația prin care fac banking și business peste 600.000 de companii

Peste 600.000 de companii își gestionează activitatea financiară și relația cu banca prin BT Go. Aplicația este folosită de 90% dintre firmele care lucrează cu Banca Transilvania, având astfel leadershipul bankingului digital, cu o contribuție esențială la digitalizarea antreprenoriatului românesc.

„Ne uităm la BT Go și ne imaginăm ce și-ar dori un antreprenor să aibă la dispoziție în aplicația mobilă de la BT. Plăți, încasări, schimburi valutare, carduri, POS, extrase în multiple formate, emitere de facturi și multe altele. O aplicație în plină dezvoltare, care devine partenerul discret la îndemâna oricărei firme, disponibilă oricând, indiferent de ora sau de ziua din săptămână. Marea majoritate a bugetelor de dezvoltare ale BT merg în tehnologie și oameni, nu credem că se poate altfel, și este combinația pe care mizăm și în viitor. Vrem să fim alături de firme în toate etapele în care se găsesc acestea. Propunerea de 24 de luni gratuite pentru plăți și încasări arată încrederea noastră în posibilitățile BT Go de a servi antreprenorii și business-urile acestora. Suntem onorați că peste 600.000 de firme deja folosesc BT Go”. – declară Tiberiu Moisă, Director General Adjunct Corporate & IMM Banking, Banca Transilvania.

Experiența BT Go este apreciată atât în hub-urile de aplicații, cât și în feedbackul direct al antreprenorilor. Aplicația are un rating de 4,7 în App Store și de 4,8 în Google Play, iar procesul de deschidere a contului are un NPS de 82,6 din 100.