Surpriză în bankingul românesc. Intesa Sanpaolo Bank o numește pe Roxana Hidan în funcția de director general. ”Sunt mândră că am ocazia să conduc banca în această etapă importantă a dezvoltării sale”

Intesa Sanpaolo Bank România a numit-o pe Roxana Hidan în funcţia de director general (CEO) şi preşedinte al Comitetului de Management, după obţinerea aprobărilor şi înregistrărilor necesare. Bancherul are o experienţă de peste 25 de ani în industria financiar-bancară şi a ocupat anterior mai multe poziţii executive în cadrul OTP Group, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Numirea vine într-o nouă etapă de dezvoltare a Intesa Sanpaolo pe piaţa locală, după ce banca a finalizat în 2025 fuziunea cu First Bank. În noua poziţie, Roxana Hidan va avea ca obiectiv accelerarea creşterii băncii, consolidarea relaţiei cu clienţii şi integrarea mai puternică a expertizei şi capacităţilor grupului italian pe piaţa din România.

„Intesa Sanpaolo Bank România are un potenţial puternic de creştere continuă, iar eu sunt mândră că am ocazia să conduc banca în această etapă importantă a dezvoltării sale. Prioritatea mea este să valorific acest potenţial prin crearea unei bănci mai apropiate de clienţi: simplă, modernă şi axată pe nevoile acestora”, spune Roxana Hidan, CEO al Intesa Sanpaolo Bank România.

Roxana Hidan vine la conducerea Intesa Sanpaolo Bank România după o carieră de peste 25 de ani în sectorul financiar-bancar, construită atât pe piaţa locală, cât şi internaţional. Înaintea actualei numiri, ea a ocupat poziţia de consultant în management în cadrul ProCredit Bank România.

Anterior, a ocupat mai multe funcţii executive în cadrul OTP Group, inclusiv cea de membru al Directoratului şi director general adjunct al Diviziei de Afaceri la OTP Bank România. A fost, de asemenea, director general şi preşedinte al Comitetului de Direcţie al Millennium Bank – OTP Group, iar ulterior a avut un rol de conducere în cadrul OTP Bank Albania. De-a lungul carierei a coordonat activităţi de retail banking şi dezvoltare comercială, precum şi proiecte de transformare şi digitalizare.