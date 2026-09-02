Vrei să retragi 130 de lei, dar bancomatul îți oferă doar 100, 150 sau 200? Un proiect de lege ar putea schimba asta: Cum și când vei putea alege suma dorită chiar și la ATM-ul altei bănci

Ești în fața unui bancomat și vrei să retragi 130 de lei, dar aceasta nu apare printre valorile afișate pe ecran. Retragi mai mult decât ai nevoie sau renunți la operațiune? În curând, băncile ar putea fi obligate să permită retragerea oricărei sume de la bancomat și pentru clienții altor bănci, potrivit unui proiect de lege intrat în procedură de urgență la Senat.

Bani la ATM așa cum vrei tu. Când se poate

Clienții băncilor ar putea introduce suma pe care doresc să o retragă chiar și atunci când folosesc bancomatul unei alte bănci decât cea care le-a emis cardul, arată proiectul de lege aflat la Senat, care a intrat pe 2 septembrie în procedură de urgență. Banca Națională a României nu se opune inițiativei, dar solicită clarificări juridice și tehnice înainte ca noile reguli să fie adoptate.

Ca și în prezent, suma va fi eliberată numai dacă poate fi formată din bancnotele disponibile în aparat. Noutatea pentru clienți constă în opțiunile variate și personalizarea sumei, (nu doar suma prestabilită pe ecranul ATM-ului) chiar si atunci când folosim bancomatul altei bănci.

Ce s-ar schimba pentru clienții băncilor

În prezent, unele bancomate le permit clienților propriei bănci să introducă manual suma pe care doresc să o retragă, dar afișează numai câteva valori prestabilite atunci când este utilizat un card emis de o altă instituție.

Potrivit proiectului, prestatorii de servicii de plată care operează bancomate ar urma să fie obligați să le ofere tuturor utilizatorilor posibilitatea de a introduce o sumă personalizată pentru retragerea numerarului, indiferent de emitentul cardului.

Butoanele pentru retrageri rapide – de exemplu 100, 200, 500 sau 1.000 de lei – vor putea fi păstrate, dar nu vor mai putea reprezenta singurele opțiuni disponibile pentru clienții altor bănci.

Noua regulă se va aplica însă numai în limitele:

numerarului disponibil în bancomat;

cupiurilor existente în aparat;

limitelor tehnice și de securitate ale operațiunii.

Prin urmare, clientul va putea solicita o valoare personalizată, dar ATM-ul băncii nu va fi obligat să o elibereze dacă bancnotele disponibile nu permit formarea acesteia. Proiectul nu elimină nici eventualele comisioane percepute pentru retragerile efectuate la bancomatul altei bănci și nu modifică limitele de retragere stabilite pentru card sau pentru cont.

Amenzi de până la 100.000 de lei

În forma depusă la Parlament, nerespectarea obligației de a oferi opțiunea introducerii unei sume personalizate ar urma să fie sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei, atunci când sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Băncile au 3 luni pentru adaptarea bancomatelor

Dacă legea va fi adoptată, operatorii bancomatelor vor avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea sa în vigoare pentru a-și adapta sistemele informatice și terminalele.

Inițiatorii susțin că actuala limitare îi poate determina pe utilizatori să retragă mai mulți bani decât au nevoie, inclusiv în situațiile în care plătesc un comision pentru folosirea ATM-ului unei alte bănci. Ei consideră că măsura ar elimina tratamentul diferit aplicat utilizatorilor în funcție de emitentul cardului.

BNR nu se opune, dar cere consultarea sistemului bancar

Banca Națională apreciază că măsura ar putea contribui la creșterea accesului la numerar, în special în mediul rural și în regiunile mai puțin dezvoltate, unde disponibilitatea bancomatelor este redusă.

Dar, BNR identifică mai multe probleme care trebuie lămurite.

Prima privește prestatorii de servicii de plată autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene și care operează în România. BNR cere ca legea să precizeze dacă și aceștia vor fi obligați să adapteze bancomatele pe care le utilizează în țara noastră.

O altă neclaritate este legată de beneficiarii măsurii. Proiectul folosește termenul general de „utilizatori”, care poate include atât persoane fizice, cât și persoane juridice, însă sancțiunile sunt prevăzute numai pentru situațiile în care sunt afectate interesele consumatorilor. Din acest motiv, BNR solicită clarificarea regimului aplicabil companiilor și a autorităților care vor constata eventualele încălcări.

Banca centrală recomandă și consultarea sistemului bancar pentru identificarea barierelor care ar putea apărea la implementarea uniformă a noilor funcționalități.

Proiectul a intrat în procedură de urgență

Inițiativa a fost depusă la Senat pe 24 iunie 2026 de parlamentari din mai multe partide. Pe 2 septembrie, proiectul a fost prezentat în Biroul permanent sub numărul L517/2026, iar solicitarea de dezbatere în procedură de urgență a fost aprobată. Proiectul a fost trimis pentru raport Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisiei economice. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 septembrie, iar raportul comisiilor este așteptat până la 15 septembrie. Senatul este prima Cameră sesizată. Pentru ca modificările să intre în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.

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