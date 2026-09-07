INS confirmă scăderea economiei: Românii au redus consumul, industria a pierdut teren, dar construcțiile și investițiile au crescut

Economia României a scăzut în prima jumătate a anului, o arată datele detaliate publicate de Institutul Național de Statistică. Produsul Intern Brut s-a redus cu 0,7% față de primul semestru din 2025, pe seria brută, și cu 1,6% dacă sunt eliminate influențele sezoniere.

Și trimestrul al doilea arată o economie slăbită: PIB-ul a stagnat față de primele trei luni ale anului și a scăzut cu 2% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor ajustate sezonier. Noile cifre confirmă estimarea publicată de INS la jumătatea lunii august.

Consumul populației a tras cel mai mult economia în jos

Principala frână a economiei a fost reducerea consumului populației. În primele șase luni ale anului, cheltuielile gospodăriilor au scăzut cu 2,5% și au tăiat 1,5 puncte procentuale din evoluția PIB.

Cu alte cuvinte, românii au cumpărat mai puține bunuri și servicii decât în aceeași perioadă a anului trecut. Consumul, care a fost mult timp principalul motor al economiei, a devenit acum cea mai importantă sursă a scăderii.

Slăbirea consumului se vede și în activitatea din comerț, transport, hoteluri și restaurante. Împreună, aceste domenii au înregistrat o reducere a activității cu 3,9% și au avut cea mai mare contribuție negativă dintre sectoarele economiei.

Industria, IT-ul și piața imobiliară au pierdut teren

Industria a continuat să întâmpine dificultăți. Activitatea sectorului s-a redus cu 2,9%, ceea ce a diminuat cu 0,5 puncte procentuale evoluția economiei.

Au scăzut și activitățile din informații și comunicații, cu 3,5%, precum și cele din sectorul imobiliar, cu 4,5%. Administrația publică, educația, sănătatea și asistența socială au înregistrat, împreună, o reducere de 1,7%.

Serviciile financiare și asigurările au avut, în schimb, o creștere de 1,2%, însă ponderea lor mai redusă în economie a făcut ca influența asupra PIB să fie aproape nulă.

Construcțiile și investițiile au ținut economia în picioare

În contrast cu reducerea consumului și problemele din industrie, investițiile au crescut puternic. Formarea brută de capital fix – indicatorul care urmărește investițiile în construcții, echipamente și alte active – a avansat cu 10,9%. Investițiile au adăugat astfel 2,4 puncte procentuale la evoluția PIB, cea mai mare contribuție pozitivă.

Și construcțiile au avut o evoluție bună: volumul activității s-a majorat cu 12,3%, sectorul contribuind cu 0,7 puncte procentuale la PIB.

Au mai crescut activitățile culturale, recreative și alte servicii, cu 11,7%, precum și agricultura, silvicultura și pescuitul, cu 3,5%.

Importurile au crescut mai repede decât exporturile

Comerțul exterior a avut o influență ușor negativă asupra economiei. Importurile de bunuri și servicii au crescut cu 1,6%, în timp ce exporturile au avansat mai lent, cu 1,3%.

Imaginea primului semestru din 2026 este astfel una împărțită: românii au consumat mai puțin, iar industria și mai multe servicii importante au pierdut teren. În același timp, investițiile și construcțiile au continuat să crească și au împiedicat o contracție puternică a economiei.