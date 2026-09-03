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Studiu Quantix pentru Banca Transilvania: Românii sunt tot mai preocupați de veniturile pe care le vor avea la pensie și iau în considerare pensia privată

Cornel Dinu
Cornel Dinu
Credit foto: Shutterstock.com

Românii privesc dincolo de pensia de stat și caută soluții care le oferă mai multă siguranță, independență financiară și predictibilitate, arată studiul Sistemul de pensii din România. Percepții ale populației urbane, realizat în august 2026 de Quantix pentru Banca Transilvania. 6 din 10 respondenți sunt preocupați de veniturile pe care le vor avea la pensie, iar peste jumătate spun că nu sunt pregătiți financiar pentru acest moment. Totodată, 75% dintre aceștia consideră că pensia de stat nu le va asigura un trai decent.

Contents
Românii încep să privească diferit perioada de pensionareLa pensie, oamenii visează la viață, nu la supraviețuireGrupul Banca Transilvania și pensiile private

Românii încep să privească diferit perioada de pensionare

Studiul arată că românii se află într-un moment de tranziție în felul în care privesc pensionarea. Dacă în trecut era asociată cu retragerea din activitate, astăzi tot mai mulți o consideră o etapă activă a vieții. Acesta a identificat două decalaje:
• între preocuparea pentru viitorul financiar și nivelul actual de pregătire financiară pentru aceasta;
• între aspirațiile pentru un stil de viață activ la pensie și resursele financiare necesare pentru a-l susține.

Diferența dintre aceste aspirații și nivelul de pregătire financiară explică preocuparea tot mai mare pentru economisire și planificare pe termen lung.

Românii sunt mai preocupați de pensie decât sunt sau se simt pregătiți pentru ea
• 60% dintre respondenți sunt preocupați de veniturile pe care le vor avea după retragerea din activitate.
• 54% afirmă că nu sunt pregătiți financiar pentru respectivul moment.

Oamenii vor să afle mai multe despre pensie, dar puțini se consideră suficient informați
• Aproape jumătate dintre români afirmă că sunt interesați de informații privind pensiile. 47% au discutat despre acest subiect în ultimul an, iar 32% au citit despre pensii.
• 41% se consideră bine informați despre Pilonul 2. Procentul scade la jumătate (20%) în cazul Pilonului 3.

Viitorul financiar este perceput tot mai mult ca o responsabilitate personală
Rezultatele cercetării arată sursele de venit pe care românii doresc să le ia în considerare pentru perioada pensiei:
• 55% – pensia privată obligatorie (Pilonul 2);
• 25% – venituri din servicii pe care le vor presta;
• 22% – pensia privată facultativă (Pilonul 3);
• 20% – depozitele bancare.

La pensie, oamenii visează la viață, nu la supraviețuire

Întrebați cum își imaginează anii de după pensionare, respondenții au asociat această etapă cu activități precum: călătorii în România și în străinătate, timp petrecut cu familia și cu prietenii sau gătit. Răspunsurile arată că oamenii își doresc, pe lângă siguranță financiară la pensie, să rămână activi și implicați în lucrurile care contează pentru ei.

Grupul Banca Transilvania și pensiile private

Grupul Banca Transilvania este prezent în toate aspectele relației românilor cu pensia privată: de la administrarea economiilor pentru viitor prin BT Pensii (Pilonul 3) și BT Pensia Noastră (Pilonul 2), la accesul la informații prin aplicația BT Pay și susținerea educației financiare prin inițiative precum FIT (Finanțe pe Înțelesul Tuturor), Pensia ta, pe înțelesul tău și prin conținutul educațional de pe Blogul BT.

Prin companiile specializate, Grupul BT administrează economii de aproape 13 miliarde de lei și contribuie la economiile pentru pensie ale peste 900.000 de participanți.

Studiul Quantix are la bază o cercetare calitativă și cantitativă – interviuri în profunzime și sondaj, realizate în rândul populației României din mediul urban, cu vârste între 25 și 64 de ani.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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