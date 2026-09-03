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UniCredit Bank a încheiat cea de-a doua sa tranzacție de securitizare sintetică. Georgia Sălăgean: ”Este prima operațiune din cadrul Grupului UniCredit realizată într-o monedă locală diferită de euro și evidențiază angajamentul Grupului de a susține economia reală și creditarea în monedă locală”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

UniCredit Bank S.A., parte a Grupului UniCredit, a finalizat cea de-a doua tranzacție de securitizare sintetică, consolidându-și astfel poziția în rândul celor mai activi și inovatori participanți europeni pe piața transferului semnificativ de risc (SRT). Portofoliul suport securitizat, în valoare de aproximativ 3,5 miliarde lei, este alcătuit dintr-un portofoliu granular de credite acordate companiilor, originat de UniCredit Bank. Instrumentul de protecție a creditului este, de asemenea, denominat în lei, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Tranzacția a fost structurată astfel încât să îndeplinească cerințele privind transferul semnificativ al riscului (SRT), conform Regulamentului Uniunii Europene privind cerințele de capital. Finalizarea acestei a doua tranzacții, cu sprijinul The Fidelis Partnership, permite UniCredit Bank S.A. să își consolideze reziliența capitalului prin reducerea activelor ponderate la risc, extinzându-și astfel capacitatea de creditare a economiei românești.

Stefano Chiarlone, Head of Balance Sheet Management la UniCredit, a declarat: „Tranzacția reprezintă un nou pas important în strategia Grupului de eficientizare a capitalului, generând optimizare atât la nivelul băncii, cât și la nivelul Grupului, și se remarcă prin caracteristicile sale inovatoare legate de moneda locală. Prin această tranzacție ne-am consolidat și mai mult cadrul SRT în Europa de Est, confirmând extinderea geografică a activității noastre în domeniul SRT. Doresc să mulțumesc Fidelis pentru faptul că a fost un partener de încredere în acest proiect important.”

Georgia Sălăgean, CFO al UniCredit Bank S.A., a spus: „Această a doua tranzacție de securitizare sintetică a UniCredit Bank S.A. este prima operațiune din cadrul Grupului UniCredit realizată într-o monedă locală diferită de euro și evidențiază angajamentul Grupului de a susține economia reală în filialele sale, inclusiv în România, precum și creditarea în monedă locală. Implementarea a reprezentat o provocare pentru noi la nivel local și, cu această ocazie, doresc să felicit atât echipa locală de structurare (Financiar, Managementul Riscului, IT și Operațiuni), cât și echipele Grupului, care ne-au oferit sprijin pe parcursul întregului proces.”

Mel Puskar, Head of Underwriting – Group Credit la The Fidelis Partnership, a declarat: „Suntem încântați că am sprijinit UniCredit Bank în această tranzacție, construind pe baza unui parteneriat de lungă durată în domeniul tranzacțiilor SRT, desfășurat de peste cinci ani. Această tranzacție este deosebit de remarcabilă, deoarece reprezintă prima securitizare sintetică din cadrul Grupului UniCredit care implică un portofoliu de credite denominate într-o monedă diferită de euro. Am putut astfel valorifica experiența noastră vastă în tranzacțiile SRT pe portofolii de credite corporative pentru a sprijini UniCredit să finalizeze cu succes această operațiune.”

Tranzacția face parte din programul SRT al Grupului și confirmă strategia UniCredit de a utiliza într-o măsură tot mai mare SRT ca instrument eficient pentru optimizarea capitalului, cu ambiția de a extinde acest tip de operațiuni către noi clase de active și noi entități juridice din cadrul Grupului în Europa Centrală și de Est.

UniCredit este un emitent constant de tranzacții SRT, finalizând cu succes un număr semnificativ de operațiuni în Italia, Germania, Austria și Europa de Est, pentru diverse clase de active și în diferite structuri UniCredit Bank GmbH a acționat în calitate de aranjor unic pentru UniCredit Bank.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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