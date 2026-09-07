BCR pregătește credite pentru renovarea energetică a locuințelor. Aproape 30% din portofoliul ipotecar al băncii este deja sustenabil. Ce mai arată Raportul Consolidat privind Durabilitatea din 2025 și ce spune Ioana Voinescu

BCR lucrează la extinderea ofertei de finanțare verde pentru persoanele fizice și pregătește credite destinate renovării locuințelor, cu accent pe creșterea eficienței energetice și integrarea surselor de energie regenerabilă, potrivit Raportului Consolidat privind Durabilitatea pentru 2025.

În prezent, banca oferă creditul ipotecar „Casa Mea Natura”, destinat achiziției unor locuințe eficiente energetic, cu certificat de performanță energetică din clasele A și B. Noua direcție anunțată de BCR ar urma să extindă finanțarea verde și către proprietarii care vor să îmbunătățească performanța energetică a unei locuințe existente.

Raportul studiat de BankingNews arată însă că viitoarea ofertă va urmări investițiile în eficiență energetică și integrarea energiei regenerabile. Acestea ar putea include, în funcție de structura produselor pe care banca le va lansa, lucrări precum izolarea locuinței, modernizarea sistemului de încălzire sau instalarea unor soluții de producere a energiei din surse regenerabile.

Totodată, banca anunță intensificarea procesului de colectare a certificatelor de performanță energetică pentru locuințele aduse drept garanție de clienții persoane fizice și va derula campanii dedicate celor pentru care banca nu deține încă un astfel de document.

BCR a depășit cu doi ani mai devreme ținta privind ponderea creditelor ipotecare sustenabile

Potrivit raportului BCR, la finalul anului 2025, finanțările sustenabile reprezentau 29,1% din valoarea totală a portofoliului de credite ipotecare retail al BCR, în creștere de la 20,1% în 2024.

BCR avea stabilit pentru 2027 un obiectiv de 15%, în acord cu ținta Erste Group, și o ambiție locală mai ridicată, de 25%. Nivelul de 29,1% consemnat în 2025 arată că banca a depășit deja ambele praguri, cu doi ani înainte de termen.

Separat, creditul Casa Mea Natura a reprezentat 77% dintre creditele ipotecare noi acordate de BCR în 2025, față de 69% în anul precedent.

Finanțările sustenabile pentru companii au ajuns la 3,94 miliarde de lei

Finanțările sustenabile au crescut și pe segmentul companiilor. Ponderea acestora în portofoliul corporate al BCR a urcat de la 11,3% în 2024 la 21% în 2025. Volumul finanțărilor sustenabile corporate noi a ajuns la 3,94 miliarde de lei, comparativ cu 2,38 miliarde de lei în anul anterior. Cele mai mari sume au fost direcționate către construcții și proiecte imobiliare sustenabile – 1,63 miliarde de lei – și către energie regenerabilă – 1,26 miliarde de lei.

BCR și-a propus ca finanțările sustenabile să ajungă la 25% din portofoliul corporate până la finalul anului 2026.

Ioana Voinescu: La BCR, susținem proiectele prin care companiile își reduc dependența de surse de energie costisitoare, volatile și cu emisii ridicate

„Traversăm o perioadă marcată de provocări energetice, geopolitice și climatice care se suprapun, iar decarbonizarea devine tot mai mult o condiție de competitivitate și reziliență pentru companii. În același timp, tranziția nu mai poate fi privită exclusiv prin prisma reducerii emisiilor. Dependența de resursele de apă, reziliența la temperaturi extreme și flexibilitatea energetică trebuie să intre în aceeași conversație despre investiții și finanțare cu decarbonizarea.

La BCR, susținem proiectele prin care companiile își reduc dependența de surse de energie costisitoare, volatile și cu emisii ridicate și își consolidează reziliența pe termen lung. Faptul că finanțările sustenabile au ajuns la 21% din portofoliul nostru corporate, aproape dublu față de anul anterior, arată că tot mai multe companii transformă aceste provocări în oportunități concrete de investiție. Obiectivul nostru este să le fim alături cu soluții de finanțare care fac tranziția sustenabilă mai accesibilă și echitabilă pe termen lung”, declară Ioana Voinescu, Head of ESG, BCR.

Educația financiară și sănătatea financiară, incluse în strategia de sustenabilitate

Raportarea din 2025 arată că educația și sănătatea financiară sunt teme strategice pentru Grupul BCR, iar programele naționale „Școala de Bani” și „FLiP” contribuie la creșterea accesului echitabil la educație financiară pentru toate categoriile sociale, inclusiv pentru comunitățile vulnerabile și mediul rural. „Școala de Bani” ajunge în 2026 la un deceniu de activitate, timp în care peste 1 milion de români au trecut prin cursurile de educație financiară, programul fiind susținut de aproximativ 2.000 de angajați BCR, care participă ca voluntari în ateliere și sesiuni educaționale. Din totalul beneficiarilor programului „Școala de Bani”, peste 250.000 sunt copii și tineri, ceea ce consolidează componenta de educație timpurie și prevenție financiară. În plus, numai în 2025, 236.787 de oameni au participat la cursuri, de aproape trei ori mai mult față de 2024.

Componenta dedicată copiilor este completată de programul FLiP, prin care 13.628 de elevi au participat în 2025 la aproximativ 600 de ateliere interactive, concepute ca experiențe practice de învățare a noțiunilor financiare de bază.

În paralel, platforma LifeLab extinde educația financiară în școli la nivel național, oferind peste 500 de materiale educaționale gratuite și sprijinind integrarea conceptelor financiare în curriculum.

Împreună, aceste inițiative confirmă trecerea de la programe punctuale de CSR la un model de impact social scalat, în care educația financiară devine un instrument de incluziune și autonomie financiară pe termen lung.

Totodată, sănătatea financiară este integrată direct în strategia comercială și de relaționare cu clienții prin:

• instrumente digitale de planificare financiară personalizată, cum este Financial Coach în George;

• servicii de consultanță bazate pe CRM;

• produse și servicii construite pentru dezvoltarea rezilienței financiare și a planificării pe termen lung.

Emisiile operaționale au scăzut cu 72%

Raportul mai arată că emisiile operaționale directe și cele asociate energiei cumpărate de Grupul BCR au scăzut cu 72% față de anul de referință 2017, până la aproximativ 6.001 tone echivalent CO₂ în 2025.

Mașinile electrice reprezintă 33% din flota băncii, iar BCR urmărește să ajungă la o flotă integral electrică și la operațiuni proprii cu emisii nete zero până în 2030.

Banca precizează că sănătatea financiară este integrată direct în strategia comercială și de relaționare cu clienții prin:

•instrumente digitale de planificare financiară personalizată, cum este Financial Coach în George;

•servicii de consultanță bazate pe CRM;

•produse și servicii construite pentru dezvoltarea rezilienței financiare și a planificării pe termen lung.

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