China injectează 54 de miliarde de dolari în bănci, inclusiv în cea mai mare instituție financiară din lume. Cum ar trebui banii să susțină „economia reală”

China pregătește o injecție de capital de aproximativ 360 de miliarde de yuani, echivalentul a aproape 54 de miliarde de dolari, în opt bănci și companii de asigurări controlate de stat. Măsura urmărește să întărească sistemul financiar și să sprijine economia, într-un moment în care creșterea încetinește, iar cererea pentru credite rămâne redusă, potrivit BBC.

Ce bănci sunt recapitalizate

Operațiunea este coordonată de Ministerul chinez al Finanțelor și vizează trei mari instituții de credit și cinci asigurători. Printre beneficiari se află Industrial and Commercial Bank of China – ICBC, cea mai mare bancă din lume după active, Agricultural Bank of China și Export-Import Bank of China.

Ministerul Finanțelor a anunțat că va emite obligațiuni speciale în valoare de 300 de miliarde de yuani pentru recapitalizarea celor opt instituții financiare. Restul fondurilor va proveni și de la alte companii controlate de stat, printre care China National Tobacco Corporation.

Aproape 290 de miliarde de yuani merg către bănci

Cea mai mare sumă ar urma să fie atrasă de Agricultural Bank of China: până la 160 de miliarde de yuani. ICBC va primi până la 100 de miliarde de yuani, iar Export-Import Bank of China va beneficia de o majorare de capital de 30 de miliarde de yuani.

În total, cele trei bănci vor primi aproximativ 290 de miliarde de yuani. Fondurile vor fi folosite pentru consolidarea capitalului de nivel 1 de bază, principalul tampon financiar pe care băncile îl au la dispoziție pentru a absorbi pierderile și pentru a continua creditarea.

Restul pachetului este destinat unor companii de asigurări de stat:

China Life Insurance – 35 de miliarde de yuani;

People’s Insurance Company of China – până la 15 miliarde de yuani;

China Export & Credit Insurance Corporation – 10 miliarde de yuani;

China Taiping Insurance – 7 miliarde de yuani;

China Reinsurance Group – 3 miliarde de yuani.



Ce înseamnă că banii vor susține „economia reală”

Injecția nu înseamnă că cele 54 de miliarde de dolari vor fi distribuite direct populației sau companiilor. Statul întărește mai întâi capitalul instituțiilor financiare, astfel încât băncile să poată acorda mai multe credite fără să își deterioreze indicatorii de solvabilitate.

Prin „economia reală”, autoritățile chineze se referă la activitatea companiilor, investiții, producție, infrastructură, exporturi și consum, adică economia din afara tranzacțiilor strict financiare.

Ministerul Finanțelor susține că majorarea capitalului va consolida capacitatea instituțiilor de a funcționa în condiții de siguranță, de a rezista riscurilor și de a finanța economia.

Însă, efectul nu este însă automat. Pentru ca băncile să transforme capitalul suplimentar în credite, trebuie să existe și companii sau populație dispuse să se împrumute. Or, tocmai cererea redusă pentru finanțare reprezintă una dintre problemele economiei chineze.

China încearcă să reactiveze creditarea

Pentru 2026, Beijingul și-a stabilit o țintă de creștere economică de 4,5%–5%, cea mai modestă din 1991 încoace. În trimestrul al doilea, economia Chinei a avansat însă cu numai 4,3%, sub acest interval și în încetinire de la 5% în primele trei luni ale anului.

Slăbirea cererii interne, problemele persistente ale pieței imobiliare, reducerea activității industriale, tensiunile comerciale și îmbătrânirea populației pun presiune pe a doua economie a lumii.

În același timp, ritmul de creștere a creditelor acordate în yuani a coborât la 5,1% în luna iulie, un minim record, de la 7,1% în urmă cu un an. Aceasta sugerează că principala problemă nu este doar capacitatea băncilor de a împrumuta, ci și lipsa cererii din partea companiilor și populației.

De ce sunt recapitalizate și companiile de asigurări

Prin includerea asigurătorilor în acest program, autoritățile urmăresc atât îmbunătățirea solvabilității acestora, cât și creșterea investițiilor pe termen lung în piața de capital.

Profitabilitatea sectorului a fost afectată de nivelul redus al dobânzilor, iar unele companii de asigurări mici și mijlocii au raportat o deteriorare a indicatorilor de solvabilitate. În același timp, Beijingul încurajează marii asigurători să investească mai mult în acțiuni și să contribuie la stabilizarea burselor.

Operațiunea reprezintă a doua recapitalizare importantă a sectorului financiar chinez în doi ani. În 2025, Beijingul a direcționat aproximativ 500 de miliarde de yuani către alte mari bănci de stat.