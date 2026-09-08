UniCredit îi aduce pe Lewis Hamilton și Charles Leclerc mai aproape de fanii români. Ce premii pot câștiga clienții băncii în campania Unlimited Racing Team

UniCredit lansează Unlimited Racing Team, o experiență digitală interactivă dezvoltată în cadrul parteneriatului cu Scuderia Ferrari HP. Platforma le permite fanilor Formulei 1 să descopere ce rol dintr-o echipă de curse li s-ar potrivi, în timp ce clienții UniCredit Bank România pot participa la o campanie cu premii Ferrari, printre care acces VIP la un Grand Prix european din 2027 și o excursie la Muzeul Ferrari din Maranello.

UniCredit Unlimited Racing Team oferă acces virtual în culisele F1

Platforma internațională UniCredit Unlimited Racing Team oferă acces virtual în culisele unei echipe de Formula 1. Lewis Hamilton și Charles Leclerc, piloții Scuderiei Ferrari HP, îi însoțesc pe participanți într-un parcurs construit în jurul unor scenarii inspirate din lumea curselor.

Experiența nu testează cunoștințele tehnice despre Formula 1, ci urmărește modul în care utilizatorii analizează informațiile, reacționează la schimbare, colaborează și iau decizii.

La final, fiecare participant primește un „Performance Leadership Profile”, care evidențiază punctele sale forte și rolul care i s-ar potrivi într-o echipă. Sunt analizate, printre altele, viziunea strategică, orientarea către performanță, capacitatea de a lua decizii pe baza datelor, disciplina și colaborarea.

Cum pot câștiga clienții UniCredit din România

UniCredit Bank România a asociat platformei internaționale o campanie dedicată clienților săi, desfășurată în perioada 3 august–30 octombrie 2026.

Campania are două niveluri, în funcție de cardul utilizat și de valoarea plăților efectuate:

Clienții care plătesc cumulat cel puțin 1.000 de lei într-o lună cu cardul de debit pot intra în cursa pentru premiile lunare: șepci și umbrele Scuderia Ferrari HP.

Pentru excursia destinată unui câștigător și unui însoțitor la Muzeul Ferrari din Maranello, clienții trebuie să efectueze plăți de minimum 1.000 de lei în fiecare lună a campaniei și să aibă, la 31 decembrie 2026, un plus de cel puțin 2.000 de euro sau echivalentul în lei în economii ori investiții, comparativ cu situația de la 31 iulie 2026.

În cazul clienților care folosesc un card Mastercard Platinum, pragul pentru participarea la extragerile lunare este de 5.000 de lei plătiți cumulat într-o lună. Premiile sunt mini-căști Ferrari, replici la scara 1:2.

Marele premiu: O experiență Ferrari Hospitality

Marele premiu al acestei categorii constă într-o experiență Ferrari Hospitality pentru două persoane la un Grand Prix european din 2027. Pentru a intra în tragerea la sorți, clientul trebuie să efectueze plăți de minimum 5.000 de lei în fiecare lună a campaniei și să înregistreze, până la 31 decembrie 2026, o creștere de cel puțin 50.000 de euro sau echivalentul în lei a economiilor ori investițiilor, față de nivelul de la 31 iulie 2026.

Potrivit băncii, pot participa atât clienții existenți, cât și cei care devin clienți UniCredit în perioada campaniei. Regulamentul și condițiile complete sunt disponibile pe site-ul UniCredit Bank România.

Ce premii sunt puse în joc

o experiență Ferrari Hospitality la un Grand Prix european din 2027, pentru două persoane;

o excursie VIP la Muzeul Ferrari din Maranello, pentru două persoane;

10 mini-căști Scuderia Ferrari HP, replici la scara 1:2; (lunar)

100 de șepci Scuderia Ferrari HP; (lunar)

30 de umbrele oficiale Ferrari (lunar).

Andrea Orcel: Această inițiativă reflectă ambiția noii etape strategice a băncii – UniCredit Unlimited

„Succesul nu este niciodată rezultatul efortului unui singur om. El se construiește prin contribuția unor oameni care își pun împreună competențele și perspectivele pentru a atinge un obiectiv comun. Unlimited Racing Team oferă oportunitatea de a descoperi direct valorile, deciziile și punctele forte care stau la baza unei echipe câștigătoare de Formula 1.

Această inițiativă reflectă ambiția noii etape strategice a băncii, UniCredit Unlimited, combinând o strategie paneuropeană unitară cu relevanța locală, valorificând inovația digitală și personalizarea dedicate experiențelor mai relevante și mai atractive pentru clienți, fani și comunități.”, a declarat Andrea Orcel, CEO UniCredit.

Inițiativa face parte din parteneriatul „Bound by Passion. United in Excellence”, care reunește UniCredit și Scuderia Ferrari HP în jurul unor valori precum inovația, incluziunea, ambiția și excelența.