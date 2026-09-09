BCR Social Finance caută afaceri și ONG-uri cu impact care vor să crească. Înscrierile în Marc Impact Programme sunt deschise până la 11 octombrie

BCR, BCR Social Finance și Synerb au deschis înscrierile pentru cea de-a treia ediție a Marc Impact Programme, un program regional destinat afacerilor cu impact social sau de mediu, ONG-urilor cu activitate economică și întreprinderilor sociale. Organizațiile din România pot aplica până pe 11 octombrie 2026, ora 23:59, pe platforma programului.

În România, 39 de organizații au trecut deja prin program

Marc Impact Programme oferă mentorat, consultanță și acces la o rețea regională de experți și investitori. Programul ajută organizațiile să își consolideze modelul de business, să își măsoare impactul și să se pregătească pentru atragerea de capital.

De la lansare, Marc a sprijinit 180 de afaceri centrate pe impact și ONG-uri antreprenoriale, care au atras împreună peste 12 milioane de euro sub formă de finanțări și servicii. În România, 39 de organizații au trecut deja prin program, de la start-up-uri și scale-up-uri cu impact pozitiv până la ONG-uri cu activitate economică și întreprinderi sociale.

Programul este o inițiativă comună a ERSTE Foundation, Erste Social Finance, IFUA Nonprofit Partner și Simpact, fiind implementat în România de BCR Social Finance, în parteneriat cu Synerb și BCR. Începând cu această ediție, Marc se extinde și în Slovacia și ajunge astfel în șapte țări din Europa Centrală și de Est: Austria, Croația, Cehia, Ungaria, România, Serbia și Slovacia.

Ștefan Buciuc: Întâlnim sute de organizații care contribuie la schimbarea societății în bine. Acum le oferim sprijin, expertiza și conexiunile necesare pentru a crește

„În România întâlnim sute de organizații care, prin misiunea și activitatea lor, contribuie la schimbarea societății în bine, cu respect pentru comunități, oameni și mediu. Multe dintre ele au potențialul de a se extinde inclusiv dincolo de granițele țării, însă au nevoie să își clarifice modelul de business și, uneori, chiar modelul de impact. Prin Marc Impact Programme le oferim exact acest sprijin, cu instrumentele, expertiza și conexiunile necesare pentru a crește, a atrage investiții și a accesa o rețea regională de mentori, investitori și parteneri.

Marc Impact reflectă angajamentul Fundației ERSTE de a susține modele de business care pun impactul social și respectul pentru comunitate în centrul dezvoltării lor. Este promisiunea noastră pe termen lung și ne bucurăm să vedem că tot mai mulți parteneri ni se alătură”, a declarat Ștefan Buciuc, CEO BCR Social Finance.

Ce sprijin primesc organizațiile selectate

-Mentorat personalizat, construit pe baza unui plan individual de dezvoltare, alături de experți recunoscuți la nivel regional;

-Workshop-uri dedicate strategiei de impact, planificării financiare, leadershipului, dezvoltării pieței și accesului la finanțare;

-Growth Camp, o experiență intensivă dedicată dezvoltării organizației și pregătirii pentru investiții;

-Pregătire pentru pitching, inclusiv sesiuni de public speaking și dezvoltarea materialelor necesare întâlnirilor cu investitorii;

-Acces la investitori, finanțatori și parteneri relevanți din România și din regiune, cât și la ecosistemul Erste, BCR Social Finance și BCR;

-Acces la comunitatea Marc Alumni, o rețea regională de antreprenori, mentori și organizații cu impact.

Sonia Oprean: Am pregătit un «meniu de sprijin» adaptat

„Pentru a avea un impact mai amplu sau mai consistent, o organizație trebuie să evolueze. Iar transformarea și creșterea unei organizații se întâmplă în paralel cu creșterea oamenilor din acea organizație. În acest program, am pregătit un «meniu de sprijin» adaptat, de la evenimente unde antreprenorii se pot cunoaște, la discuții exploratorii despre modelul de impact și sesiuni de lucru pe elemente financiare și pitch-deck”, a spus Sonia Oprean, cofondator și co-CEO Synerb.

Cine poate aplica

Programul este deschis afacerilor cu impact, ONG-urilor cu activitate economică și întreprinderilor sociale din România care generează venituri și demonstrează un impact social sau de mediu relevant. Înscrierile sunt deschise până pe 11 octombrie 2026, ora 23:59, pe ro.marc-impactprogramme.net.

Ce rezultate au obținut organizațiile din România

Cea de-a doua ediție Marc Impact Programme s-a încheiat cu re, eveniment internațional de pitching și premiere organizat la Budapesta. La eveniment au participat 99 de proiecte și ONG-uri din șase țări, selectate dintr-un total de 332 de aplicații.

Origin BCI din România a câștigat Innovation Champion Award și un grant catalitic de 15.000 de euro pentru dezvoltarea unei proteze bionice care redă simțul tactil.

Recycllux a primit servicii de pregătire pentru atragerea de investiții în valoare de 25.000 de euro, oferite de Fourfold cu sprijinul FASE, iar Wow Lab – The Why-ology Institute a beneficiat de consultanță juridică pro bono din partea Dentons.

Growceanu, partenerul român de impact investing al programului, a acordat un premiu special organizației maghiare TransFood Mission, constând în listarea gratuită pe platforma sa autorizată de crowdfunding.

Marele premiu al ediției, Marc Grand Impact Award, a fost câștigat de organizația Nepanikař z.s. din Cehia, pentru o aplicație de sănătate mintală care oferă sprijin gratuit și anonim persoanelor aflate în situații de criză.