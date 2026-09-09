BCR a acordat finanțări de 535 milioane de euro pentru proiecte energetice în primele opt luni din 2026. Bogdan Cernescu: Cei aproximativ 3 GW din structurile BCR de finanțare ne arată că România trece de la intenție la construcție

BCR a acordat, în primele opt luni din 2026, finanțări de 535 de milioane de euro pentru proiecte din sectorul energetic din România. Din această sumă, 360 de milioane de euro au fost direcționate exclusiv către capacități de producție a energiei din surse regenerabile.

Capacitatea instalată finanțată de bancă în perioada ianuarie–august 2026 ajunge la 948 MW, dintre care 780 MW reprezintă capacități de producție din surse regenerabile, iar 168 MW sunt capacități de stocare.

Proiectele finanțate în primele opt luni vor produce aproximativ 1,6 TWh, anual

Potrivit BCR, proiectele finanțate numai în primele opt luni ale anului vor produce anual aproximativ 1,6 TWh, echivalentul a peste 3% din consumul final de energie electrică al României.

În total, BCR face parte în prezent din structuri de finanțare pentru proiecte energetice care însumează 3.020 MW și se află în diferite etape de dezvoltare, construcție sau operare:

-2.033 MW energie eoliană;

-552 MW capacități de stocare, din care 168 MW proiecte independente și 384 MW integrate în proiecte hibride;

-435 MW fotovoltaic, din care 295 MW proiecte independente și 140 MW în proiecte hibride.

Bogdan Cernescu: Cei aproximativ 3 GW din structurile BCR de finanțare ne arată că România trece de la intenție la construcție

„În ultimii șase ani am triplat finanțările BCR pe zona de energie, pornind de la faptul că energia este infrastructura de care depinde competitivitatea României, capacitatea noastră de a atrage investiții și încrederea companiilor că își pot construi viitorul aici. Cei aproximativ 3 GW din structurile BCR de finanțare ne arată că România trece de la intenție la construcție. Iar rolul nostru este să punem la aceeași masă capitalul, expertiza financiară și investitorii capabili să transforme proiectele în capacități reale de producție”, a declarat Bogdan Cernescu, Director Corporate Banking, BCR.

Portofoliul BCR pentru energie și utilități s-a triplat în șase ani

Finanțările acordate în 2026 vin pe fondul unei transformări a portofoliului băncii. În 2020, expunerea BCR pe sectorul energetic era de 930 de milioane de euro și era concentrată preponderent în zona de petrol și gaze.

În august 2026, portofoliul de energie și utilități al BCR ajunsese la aproape 3 miliarde de euro. Din această valoare, 69% reprezintă finanțări pentru utilități și energie regenerabilă. Numai finanțările acordate segmentelor de energie eoliană, fotovoltaică și stocare depășesc un miliard de euro.

În ultimii ani, BCR a susținut peste 2.600 MW de capacitate nouă de producție a energiei regenerabile, alături de investiții în rețele de transport și distribuție și în infrastructură critică.

Manuela Trisnevschi: Astăzi, 2 din 3 MW pe care îi finanțăm sunt energie eoliană

„Volumele pe care le avem astăzi sunt un semnal despre evoluția pieței. Acum șase ani finanțam preponderent petrol și gaze. Astăzi, 2 din 3 MW pe care îi finanțăm sunt energie eoliană, iar aproape 1 din 5 MW este capacitate de stocare, exact ce are nevoie sistemul ca să funcționeze. BCR este principalul partener bancar pentru proiectele de energie din România și continuăm să susținem investițiile în capacități noi de producție, stocare și rețele de distribuție, prin structuri de finanțare adaptate proiectelor complexe și etapelor lor de dezvoltare”, a spus Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, BCR.

Proiectele energetice finanțate de BCR în 2026

Cea mai recentă tranzacție este finanțarea parcului eolian Urleasca, dezvoltat de Scatec ASA și având o capacitate de 77 MW. BCR și Erste Group acordă pentru acest proiect o finanțare de 132 de milioane de euro, din care contribuția BCR este de 76 de milioane de euro.

În 2026, BCR a mai anunțat finanțări pentru următoarele proiecte de energie regenerabilă:

-parcul eolian Peștera II din județul Constanța, cu o capacitate de 392 MW, printr-o finanțare acordată de BCR și Erste Group în valoare de 151 de milioane de euro;

-proiectele fotovoltaice Dobrun și Sadova, dezvoltate de Scatec în județele Dolj și Olt, cu o capacitate totală de 190 MW, finanțate de BCR cu 42,5 milioane de euro;

-parcul eolian Săcele din județul Constanța, dezvoltat de Greenvolt Power, cu o capacitate de 49,8 MW, printr-o finanțare BCR–Erste Group de 58,5 milioane de euro;

-parcul eolian Gura Văii–CEE Onești din județul Bacău, cu o capacitate de 49,8 MW, finanțat de BCR cu 47 de milioane de euro.

Patru schimbări în piața energiei

Dincolo de volumul finanțărilor, portofoliul BCR indică patru schimbări structurale în piața energiei. Proiectele au crescut semnificativ ca dimensiune, Peștera II fiind una dintre cele mai mari investiții eoliene din România. În același timp, investitorii internaționali cu experiență, precum Copenhagen Infrastructure Partners, Scatec și Greenvolt, accelerează trecerea proiectelor în etapa de construcție.

Finanțarea proiectelor devine mai sofisticată și reunește credite de investiții, facilități de TVA, linii de credit, instrumente de garantare și soluții de hedging, adaptate întregului ciclu de viață al investițiilor.

Totodată, sindicalizarea băncilor permite realizarea investițiilor energetice la scară mare, iar viteza cu care poate fi format un grup de finanțatori în jurul unui proiect devine esențială. Cele mai mari expuneri asumate în prezent de BCR în cadrul finanțărilor sindicalizate sunt cuprinse între 100 și 150 de milioane de euro pentru fiecare tranzacție, mai precizează banca.