ProCredit Bank lansează scrisorile de garanție bancară 100% online. Emitere în 24 de ore pentru companiile cu plafon aprobat. Ștefan Manole: Scrisoarea de garanție bancară nu ar trebui să însemne birocrație și timp pierdut

ProCredit Bank lansează o campanie dedicată scrisorilor de garanție bancară, prin care companiile pot solicita acest instrument integral online, din Business Portal. Pentru clienții care au deja un plafon aprobat, scrisoarea poate fi emisă în maximum 24 de ore lucrătoare, fără imobilizarea unor bunuri sau lichidități suplimentare.

ProCredit Bank redefinește accesul companiilor la scrisorile de garanții bancare



Banca anunță lansarea unei noi campanii dedicate scrisorilor de garanție bancară, o soluție pentru companiile care participă la licitații, derulează contracte comerciale sau au nevoie de garanții pentru buna execuție a lucrărilor. Campania se desfășoară până la 31 decembrie 2026.

Scrisoarea de garanție bancară (SGB) este, în mod tradițional, un produs financiar perceput drept birocratic și dificil de accesat, adesea fiind necesară și garanția de depozit colateral. Prin această campanie, ProCredit Bank își propune să schimbe această percepție și să evidențieze că antreprenorii pot obține o garanție bancară mult mai simplu, mai rapid și mai comod decât se așteaptă de la un produs bancar clasic.

Care sunt avantajele oferite companiilor

Noua ofertă pentru scrisori de garanție bancară de la ProCredit Bank se bazează pe patru avantaje principale, gândite pentru a răspunde direct nevoilor de viteză și flexibilitate ale antreprenorilor:

•Emitere în 24 de ore – pentru clienții cu plafon aprobat, scrisoarea de garanție bancară se eliberează în maximum 24 de ore lucrătoare, sprijinind respectarea termenelor limită din licitații și contracte.

•Fără garanții solide – scrisoarea se emite pe baza plafonului aprobat pentru companie, fără a fi necesară imobilizarea de bunuri sau de lichidități suplimentare.

•Proces 100% online – cererea se completează integral digital, iar statusul acesteia poate fi urmărit fără deplasări la bancă.

•Acces direct din Business Portal – odată aprobat plafonul, compania poate solicita oricând noi scrisori de garanție bancară, 100% online, fără a relua întregul proces de la zero.

Cine poate accesa acest produs

Campania se adresează persoanelor juridice cu minimum 12 luni de activitate, în special antreprenorilor și reprezentanților companiilor care au nevoie periodic de scrisori de garanție bancară, pentru participarea la licitații, încheierea de noi parteneriate sau derularea de contracte comerciale.

Ștefan Manole: Scrisoarea de garanție bancară nu ar trebui să însemne birocrație și timp pierdut

„Scrisoarea de garanție bancară nu ar trebui să însemne birocrație și timp pierdut. Prin această campanie, arătăm că procesul poate fi simplu, rapid și complet online, astfel încât antreprenorii să își poată concentra resursele pe dezvoltarea afacerii, nu pe formalități. Ne dorim să oferim companiilor acces eficient la instrumentele de care au nevoie, atunci când au nevoie de ele – a declarat, Ștefan Manole, Director General ProCredit Bank România.

Cum se derulează procesul

Compania interesată completează un formular de contact sau accesează direct Business Portal, dacă este deja client ProCredit Bank. Un consultant dedicat stabilește plafonul necesar și documentele contractuale aferente. Companiile care nu au încă un cont curent de business la ProCredit Bank îl pot deschide 100% online. Ulterior, scrisoarea de garanție bancară poate fi solicitată oricând, direct din Business Portal.

Mai multe detalii sunt disponibile pe website, pe pagina dedicată pe care o accesezi AICI