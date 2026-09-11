Raiffeisen Bank continuă parteneriatul cu Centrul Comunitar Interetnic „Împreună”. Peste 180 de copii au fost sprijiniți prin programele educaționale. Laura Mihăilă: Credem în parteneriate construite pe termen lung, care au capacitatea de a produce schimbări reale în comunitate

Raiffeisen Bank România continuă parteneriatul cu Centrul Comunitar Interetnic „Împreună”, program al Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, care oferă oportunități educaționale și de dezvoltare copiilor și tinerilor din medii vulnerabile.

Raiffeisen Bank susține proiecte care răspund unor nevoi concrete și pot produce schimbări pe termen lung

De la deschidere, Centrul a sprijinit peste 180 de copii, a implicat 70 de voluntari și a ajuns în peste 50 de școli. Programele derulate au contribuit la o rată de 100% a tranziției către liceu în cazul elevilor înscriși.

Parteneriatul face parte din inițiativa „Tot Ce Ne Unește”, prin care Raiffeisen Bank România susține proiecte care răspund unor nevoi concrete și pot produce schimbări pe termen lung în comunitățile din România. Inițiativa reunește organizații, oameni și proiecte care contribuie, prin educație, implicare și colaborare, la dezvoltarea unor comunități mai puternice și mai incluzive.

Sprijinul acordat Centrului contribuie la continuarea programelor și la crearea unui cadru în care copiii, familiile, profesorii, mentorii și voluntarii pot lucra împreună pentru a transforma accesul la educație într-o oportunitate reală de dezvoltare.

Laura Mihăilă: Credem în parteneriate construite pe termen lung, care au capacitatea de a produce schimbări reale în comunitate

„La Raiffeisen Bank România credem în parteneriate construite pe termen lung, care au capacitatea de a produce schimbări reale în comunitate. Centrul Comunitar Interetnic «Împreună» demonstrează ce poate fi realizat atunci când educația, implicarea și încrederea se întâlnesc în jurul unui obiectiv comun. Ne bucurăm să susținem un proiect care le oferă copiilor și tinerilor nu doar acces la resurse educaționale, ci și un mediu în care se pot dezvolta, își pot descoperi potențialul și pot privi cu mai multă încredere spre viitor”, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Centrul Comunitar Interetnic „Împreună” funcționează ca un ecosistem în care educația, sprijinul acordat familiilor, incluziunea școlară și dialogul intercultural se completează reciproc.

Prin mentorat, meditații, consiliere socio-emoțională și sprijin educațional adaptat, Centrul urmărește reducerea decalajelor și oferirea unor oportunități reale copiilor proveniți din medii vulnerabile. Membrii comunității rome sunt implicați ca mentori, facilitatori și parteneri în dezvoltarea activităților, contribuind direct la construirea unui mediu incluziv.

Gelu Duminică: Rolul nostru este să-i ajutăm să ajungă la cea mai bună variantă a lor

„În Centrul Comunitar coordonat de Fundația Agenția «Împreună» învățăm, în fiecare zi, că adevărata schimbare începe atunci când privim copiii pe care-i numim «vulnerabili» prin prisma potențialului lor extraordinar. Pentru noi, ei sunt copii-resursă, purtători de energie, talent și speranță, iar rolul nostru este să-i ajutăm să ajungă la cea mai bună variantă a lor. Pentru ca această schimbare de paradigmă să devină realitate la scară largă, avem nevoie de un mediu de afaceri care să creadă în puterea comunității și să investească în ea. Când companiile aleg să se implice, ele devin parte dintr-o transformare care construiește un alt fel de viitor pentru noi toți”, a declarat Gelu Duminică, director executiv al Fundației Agenția „Împreună”.

Raport de activitate pentru 2025

Raportul de activitate pentru 2025 evidențiază diversitatea intervențiilor derulate: meditații gratuite la Limba română, Matematică și alte discipline, sesiuni de consiliere individuală, ateliere de dezvoltare personală, activități extracurriculare și burse pentru acoperirea unor nevoi educaționale de bază. În 2025, Centrul a lucrat cu trei generații de elevi din școli gimnaziale și licee din București și Ilfov, alături de părinți, voluntari și alți membri ai comunității.

Recent, Centrul Comunitar Interetnic „Împreună” a fost vizitat de comisarul european Hadja Lahbib. Vizita a urmărit prezentarea modului în care funcționează, în practică, modelul de „community-based equality infrastructure”, bazat pe intervenții integrate și pe participarea directă a comunității.

În cadrul întâlnirii, comisarul european a discutat cu beneficiarii și mentorii Centrului, precum și cu reprezentanții partenerilor care contribuie la dezvoltarea acestuia.