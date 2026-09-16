BCR Pensii permite transferul 100% online al pensiei facultative către fondul BCR PLUS. De ce contează unde ai pensia facultativă

BCR Pensii anunță lansarea unei noi funcționalități prin care persoanele care contribuie la un alt fond de pensii facultative pot solicita, 100% online, sigur și comod, transferul activelor acumulate către Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS. Astfel, facilitatea aduce mai aproape de oameni un proces care, în mod tradițional, putea părea birocratic sau dificil de parcurs.

Cum poți face transferul la BCR PLUS

Pentru a completa documentația de transfer pe site-ul BCR Pensii (https://www.24pensie.ro/transfer-la-fondul-de-pensii-facultative-bcr-plus/), clienții trebuie să aibă la îndemână doar actul de identitate, procesul digital de solicitare a transferului fiind finalizat în doar câteva minute, direct de pe telefon, tabletă sau computer, prin utilizarea semnăturii electronice calificate.

Această nouă funcționalitate vine după ce, în prima jumătate a anului 2026, 98% dintre noii participanți la BCR PLUS (Pilonul 3) au aderat digital. De asemenea, numărul adeziunilor a crescut cu 13% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar fondul a depășit 185.000 de participanți, date valabile la final de iunie 2026.

Cristian Pascu: cei interesați pot solicita acum 100% online transferul activelor lor de Pilon 3, fără drumuri inutile și timp pierdut

„Faptul că 98% dintre noii participanți BCR PLUS au aderat digital ne arată foarte clar cum vor oamenii să interacționeze cu pensia lor privată: ușor, direct și cu acces permanent la propriile informații. Transferul online pe site-ul BCR Pensii este următorul pas firesc: cei interesați pot solicita acum 100% online transferul activelor lor de Pilon 3 către Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, fără drumuri inutile și timp pierdut, fără hârtii și fără complicații.

Nu digitalizăm un formular, ci construim un ecosistem digital complet, în care participantul își poate urmări și administra mai simplu economiile pentru viitor, de la aderare și până în momentul în care solicită plata activului. Pentru noi, digitalizarea nu este doar despre tehnologie, ci despre încredere, transparență, simplitate și un control mai mare al participanților asupra propriului lor viitor financiar”, a declarat Cristian Pascu, CEO BCR Pensii.

De la aderare și transfer la BCR PLUS și până la retragerea sumelor acumulate: un parcurs 100% digital pentru pensia privată

Noua funcționalitate completează ecosistemul de servicii digitale dezvoltat de BCR Pensii pentru simplificarea accesului la pensiile private și economisirea responsabilă pentru viitor:

-Posibilitatea de a solicita 100% online aderarea atât la Pilonul 2, cât și la Pilonul 3, direct în George;

-Vizualizarea online a informațiilor despre pensia privată Pilon 2 / Pilon 3 (suma totată acumulată, contribuția lunară etc) atât în contul online gratuit 24 Pensie, cât și direct în George;

-Posibilitatea de a solicita online retragerea activelor acumulate la Pilonul 3, la împlinirea vârstei de 60 de ani, prin George sau prin contul online gratuit 24 Pensie;

-Posibilitatea de a modifica 100% online valoarea contribuției la pensia facultativă direct în George;

-Transfer 100% online atât la Pilonul 2, cât și la Pilonul 3, direct pe site-ul BCR Pensii;

De ce contează fondul în care este administrată pensia facultativă

Pilonul 3 le permite oamenilor să economisească voluntar pentru a-și construi o sursă suplimentară de venit pentru perioada pensionării. Sumele acumulate în contul individual de pensie facultativă sunt proprietatea participantului, iar în eventualitatea unui eveniment nedorit, aceste sume se moștenesc, în condițiile legii.

Pensia facultativă BCR PLUS este o pensie GARANTATĂ, indiferent de evoluția piețelor financiare. Participanții vor primi cel puțin suma contribuțiilor plătite minus comisioanele legale, în condițiile prospectului schemei de pensii. Sunt garantate și sumele transferate la BCR PLUS de la un alt fond de pensii facultative (garanția nu este valabilă în cazul transferului de la BCR PLUS către un alt fond), mai precizează comunicatul de presă.