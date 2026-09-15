Încep înscrierile în a 3-a ediție a programului She’s Next, inițiat de ING Bank România și Visa: 90.000 de euro în granturi, șase câștigătoare și mentorat pentru 15 antreprenoare. Cum te poți înscrie

ING Bank România și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest, dau startul celei de-a 3-a ediții a programului She’s Next, dedicat antreprenoriatului feminin. Înscrierile se desfășoară în perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2026, exclusiv pe platforma dedicată She’s Next, iar accesul în program este deschis afacerilor cu peste un an de activitate, deținute în majoritate de femei (cel puțin 51%).

She’s Next revine în 2026-2027

După succesul primelor două ediții, She’s Next revine în 2026-2027 cu cele mai mari beneficii de până acum: premiile au o valoare totală de 90.000 de euro, în creștere față de suma de 60.000 de euro oferită la ediția anterioară. De asemenea, numărul câștigătoarelor granturilor a fost dublat la 6, astfel încât finalistele vor putea câștiga: un grant de 30.000 euro, două granturi de 15.000 euro fiecare și trei granturi de 10.000 euro fiecare.

15 antreprenoare vor fi selectate pentru etapa finală

Programul extinde, de asemenea, și numărul finalistelor care vor avea acces la mentorat unu la unu cu experți și la resurse educaționale: 15 antreprenoare vor fi selectate pentru etapa finală, indiferent dacă ajung sau nu pe podium.

Caravana She’s Next revine în București, Cluj Napoca și Iași



Caravana She’s Next continuă și în această ediție și aduce în orașele vizitate povești de afaceri, experiențe și idei care pot inspira antreprenoarele să își dezvolte propriul business.

Evenimentele vor avea loc pe 6 octombrie în București, pe 22 octombrie în Cluj-Napoca și pe 5 noiembrie în Iași.

Luana Sorescu: ne dorim să le oferim antreprenoarelor din România încrederea că visul lor poate să crească

„Prin She’s Next, ne dorim să le oferim antreprenoarelor din România încrederea că visul lor poate să crească. Le stăm alături cu un program complet, ce oferă mentorat individual, coaching de grup și traininguri dedicate, prin care le ajutăm să fie cu un pas înainte în dezvoltarea afacerii lor, cu mai multă claritate și încredere. Faptul că, în această ediție, dublăm numărul câștigătoarelor și extindem accesul la mentorat pentru toate cele 15 finaliste reflectă angajamentul nostru pe termen lung față de antreprenoriatul feminin,” spune Luana Sorescu, Head of Easy Banking, divizia Business Banking, ING Bank România.

Elena Ungureanu: ne dorim ca She’s Next să fie mai mult decât un program de granturi

„She’s Next continuă să crească odată cu comunitatea antreprenoriala pe care o susține, reflectând angajamentul mai amplu al Visa de a sprijini afacerile mici să acceseze resursele de care au nevoie pentru a se dezvolta. Experiența primelor două ediții ne-a arătat că, dincolo de accesul la finanțare, antreprenorii au nevoie de know-how, mentorat, instrumente digitale și de o comunitate care să le ofere încrederea și sprijinul necesare pentru a face următorul pas. De aceea, ne dorim ca She’s Next să fie mai mult decât un program de granturi: un cadru în care antreprenoarele își pot dezvolta competențele, își pot valida ideile și pot transforma tehnologia într-un instrument real de creștere. Prin She’s Next și prin inițiativele noastre dedicate IMM-urilor, Visa continuă sa contribuie la dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial mai digital, mai rezilient și mai competitiv în România”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Mentorat, coaching și traininguri: un program intensiv extins pentru finaliste

Cele 15 finaliste vor parcurge, între ianuarie și mai 2027, un program intensiv structurat pe mai multe componente: mentorat individual (5 runde a câte 2 ore per participantă, în perioada 18 ianuarie – 19 martie, online), coaching de grup (4 sesiuni cu întregul grup de finaliste, în februarie, martie și aprilie, online), coaching circles / masterminds (3 cercuri de câte 3 sesiuni, în grupuri de 4-5 persoane, cu întâlniri în februarie, martie și aprilie, fiecare cerc beneficiind și de vizita unui mentor dedicat), o sesiune foto de portret pentru personal branding, training de personal branding (16-20 martie, o zi, online) și training de pitch, cu sesiune individuală de coaching (6-10 aprilie 2027, online). Aceasta va fi ultima etapă de pregătire înaintea Pitch-ului final și a Galei de premiere, programate în perioada 24-30 mai 2027.

Oana Craioveanu: toate cele 15 finaliste vor avea acces la mentorat, coaching și oportunități de învățare

„La fiecare ediție She’s Next vedem că valoarea unui astfel de program nu se măsoară doar în finanțarea oferită, ci și în conexiunile care se creează între antreprenoare. O comunitate în care fondatoarele își pot împărtăși experiențele, provocările și soluțiile poate deveni o resursă importantă pentru dezvoltarea unui business pe termen lung. Mă bucură faptul că toate cele 15 finaliste vor avea acces la mentorat, coaching și oportunități de învățare împreună, pentru că aceste experiențe pot continua să le fie utile și dincolo de program,” spune Oana Craioveanu, CEO & cofondatoare Impact Hub Bucharest

Șapte webinare gratuite, pe teme esențiale pentru antreprenoare

În perioada septembrie – noiembrie 2026, în paralel cu perioada de înscrieri, She’s Next găzduiește o serie de șapte webinare gratuite și deschise publicului, susținute de speakeri specializați. Printre temele abordate se numără accesul la finanțare și gestionarea finanțelor în afaceri, marketing și comunicare, utilizarea inteligenței artificiale în business, leadership, dezvoltarea strategică a afacerii și atragerea de noi clienți.

În programul She’s Next pot aplica antreprenoarele cu o afacere de peste un an, deținută în proporție de cel puțin 51% de femei, care își doresc să își dezvolte afacerea prin mentorat, comunitate și acces la finanțare.

Înscrierile și toate detaliile despre program sunt disponibile AICI, pe platforma dedicată.

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