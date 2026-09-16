Stiri de top

UniCredit România susține prima ediție Bucharest Food Week și oferă 10% cashback la plata cu cardul în peste 100 de restaurante din București. Anca Ungureanu: Cele mai frumoase momente nu au nevoie de o ocazie specială

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Anca Ungureanu, Director de Identitate și Comunicare, UniCredit Bank

UniCredit Bank este partener principal al primei ediții Bucharest Food Week, eveniment dedicat gastronomiei locale, organizat în perioada 14–20 septembrie 2026. Pe parcursul celor șapte zile, clienții băncii pot beneficia de 10% cashback la plățile efectuate în restaurantele participante.

Contents
Valoarea totală a cashback-ului poate ajunge la 200 de lei Anca Ungureanu: Cele mai frumoase momente nu au nevoie de o ocazie specialăPeste 100 de restaurante participă la Bucharest Food WeekUniCredit Bank susține comunitatea locală

Valoarea totală a cashback-ului poate ajunge la 200 de lei

Oferta este valabilă pentru plățile realizate cu orice card UniCredit, de debit sau de credit. Valoarea totală a cashback-ului poate ajunge la 200 de lei și se acumulează din plățile eligibile efectuate în timpul evenimentului. Banca precizează că pentru a primi cashback, clienții trebuie să fie înrolați în programul ShopSmart, disponibil în aplicația Mobile Banking UniCredit.

Anca Ungureanu: Cele mai frumoase momente nu au nevoie de o ocazie specială

„Cele mai frumoase momente nu au nevoie de o ocazie specială. Uneori este suficient să ieși în oraș într-o zi obișnuită, să te bucuri de o masă bună și de compania celor dragi. Prin parteneriatul cu Bucharest Food Week ne dorim să încurajăm oamenii să descopere restaurantele orașului și să susținem o industrie care contribuie la vitalitatea și atractivitatea Bucureștiului”, spune Anca Ungureanu, director Identitate și Comunicare la UniCredit Bank.

Peste 100 de restaurante participă la Bucharest Food Week

Organizată de ialoc.ro, Călătorii și Farfurii și Studio Maller, prima ediție Bucharest Food Week reunește peste 100 de restaurante din Capitală. Acestea propun meniuri speciale la prețuri fixe, produse în ediții limitate și masterclass-uri dedicate pasionaților de gastronomie.

UniCredit Bank susține comunitatea locală

Prin parteneriatul cu Bucharest Food Week, UniCredit Bank susține comunitatea locală de restaurante și clienții care aleg să descopere noi destinații culinare din București. În contextul provocărilor cu care se confruntă sectorul HoReCa, evenimentul își propune să aducă publicul mai aproape de restaurantele orașului și să le ofere operatorilor locali posibilitatea de a-și prezenta oferta unui număr cât mai mare de consumatori.

Mai multe informații despre restaurantele participante și rezervări sunt disponibile AICI.

You Might Also Like

Nou record BCR: peste 25.000 de români au intrat într-o singură zi în Naționala de Edu Fin. Sergiu Manea: ”Suntem recunoscători pentru încrederea pe care am primit-o de la comunitățile din toată țara. Ne-au convins că educația financiară poate deveni o mișcare națională”

BRD a realizat prima tranzacție de tip ”Credit cu protecție integrată împotriva creșterii ratei dobânzii”. Marius Stoica: ”Beneficiul principal pentru client este integrarea finanțării și a protecției împotriva creșterii dobânzii într-un singur produs, simplu de accesat și administrat”

BCR Pensii permite transferul 100% online al pensiei facultative către fondul BCR PLUS. De ce contează unde ai pensia facultativă

Încep înscrierile în a 3-a ediție a programului She’s Next, inițiat de ING Bank România și Visa: 90.000 de euro în granturi, șase câștigătoare și mentorat pentru 15 antreprenoare. Cum te poți înscrie

Banca Transilvania lansează investițiile recurente automate în ETF-ul BT România și în acțiuni listate la BVB

TAGGED: , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article BCR Pensii permite transferul 100% online al pensiei facultative către fondul BCR PLUS. De ce contează unde ai pensia facultativă
Next Article BRD a realizat prima tranzacție de tip ”Credit cu protecție integrată împotriva creșterii ratei dobânzii”. Marius Stoica: ”Beneficiul principal pentru client este integrarea finanțării și a protecției împotriva creșterii dobânzii într-un singur produs, simplu de accesat și administrat”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?