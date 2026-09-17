Stup duce cursurile pentru antreprenori în online cu sesiuni live în fiecare săptămână. Marian Ene: Oferim tuturor membrilor comunității Stup, indiferent de locul în care se află, acces la informație relevantă, experiențe și oameni de la care pot învăța

După patru ani în care a organizat peste 1.000 de cursuri și workshop-uri, cu peste 35.000 de participări, Stup își extinde componenta de educație antreprenorială în mediul online.

STUP, un produs de educație pentru antreprenori

Prin inițiativa „Stup vine la tine”, membrii comunității vor avea acces, în fiecare săptămână, la cursuri transmise live. Până acum, acestea erau organizate exclusiv la sediul Stup din București.

Primul curs anunțat în noul format este „Viral Hooks pe Social Media pentru antreprenori”, susținut de Silvia Palașcă și programat pentru 22 septembrie. Participanții îl vor putea urmări online sau direct de la sediul Stup.

STUP, sprijin pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor

Stup este un ecosistem creat de Grupul Banca Transilvania pentru antreprenori și pentru cei care vor să își lanseze propria afacere. Comunitatea oferă acces la consultanță specializată, servicii digitale, soluții financiare și non-financiare, precum și la cursuri gratuite.

Punctul de întâlnire al comunității este sediul Stup din București, situat pe Calea Șerban Vodă nr. 206–218.

STUP, în cifre

-48.000 de membri în comunitate;

-1.000 de afaceri lansate;

-14.000 de antreprenori care au accesat peste 25.000 de soluții financiare, non-financiare, digitale și de business;

-1.600 de afaceri care și-au extins prezența în mediul online;

-peste 1.000 de evenimente de learning și networking;

-35.000 de participări la cursurile și workshop-urile organizate;

-peste 100 de persoane care interacționează zilnic cu Stup.

Soluțiile accesate de antreprenori acoperă domenii precum contabilitatea, facturarea, marketingul online, gestionarea fluxului de numerar, analiza financiară, serviciile juridice, fondurile europene și recrutarea.

Marian Ene: oferim tuturor membrilor comunității Stup, indiferent de locul în care se află, acces la informație relevantă, experiențe și oameni de la care pot învăța

“La patru ani de Stup, avem multe motive să privim cu încredere spre ceea ce urmează. Peste 1.000 de business-uri s-au născut aici în acești ani, iar pentru noi acesta este un rezultat foarte valoros: idei care au prins contur și s-au transformat în afaceri. Acum facem un pas firesc înainte și ducem experiența comunității dincolo de spațiul fizic. Prin evenimentele transmise live în mediul online, oferim tuturor membrilor comunității Stup, indiferent de locul în care se află, acces la informație relevantă, experiențe și oameni de la care pot învăța.

Credem în puterea unei comunități în care antreprenorii pot învăța continuu, fac schimb de idei și pot găsi experiențe și perspective care să îi ajute să meargă mai departe. Le mulțumim tuturor specialiștilor, partenerilor și antreprenorilor care contribuie la creșterea acestei comunități. Stup a crescut prin oameni și vrem ca, de acum înainte, tot ceea ce construim aici să fie accesibil cât mai multor antreprenori, indiferent de locul în care se află”, afirmă Marian Ene, director coordonator IMM & MicroCompanii în cadrul Băncii Transilvania.

Acesta subliniază că Stup își propune să faciliteze învățarea continuă și schimbul de experiență între membrii comunității.

„Credem în puterea unei comunități în care antreprenorii pot învăța continuu, fac schimb de idei și pot găsi experiențe și perspective care să îi ajute să meargă mai departe. Le mulțumim tuturor specialiștilor, partenerilor și antreprenorilor care contribuie la creșterea acestei comunități. Stup a crescut prin oameni și vrem ca, de acum înainte, tot ceea ce construim aici să fie accesibil cât mai multor antreprenori, indiferent de locul în care se află”, adaugă Marian Ene.

Comunitatea Stup este deschisă antreprenorilor și viitorilor antreprenori, indiferent dacă sunt sau nu clienți ai Băncii Transilvania. Înscrierea este gratuită și se realizează online.

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