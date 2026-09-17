Moody’s acordă UniCredit Bank România ratingul Baa1, confirmând soliditatea financiară a băncii. Mihaela Lupu: ”Această evaluare reflectă disciplina cu care gestionăm capitalul și lichiditatea, reziliența modelului nostru de afaceri și perspectivele de dezvoltare ale băncii”

UniCredit Bank România anunță că Moody’s Ratings a atribuit pentru prima dată ratinguri băncii, acordând calificativul Baa1 pentru depozite și emitent pe termen lung, precum și calificativele pe termen scurt P-2. Ratingul Baa1 atribuit UniCredit Bank se situează cu două trepte peste ratingul suveran al României, reflectând atât profilul financiar solid al băncii, cât și sprijinul solid din partea Grupului UniCredit, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

De asemenea, Moody’s a atribuit UniCredit Bank România un Baseline Credit Assessment (BCA) de ba1 și un Adjusted BCA de baa2, acesta din urmă reflectând probabilitatea foarte ridicată a sprijinului din partea Grupului UniCredit, care deține 89,1% din capitalul băncii și pentru care operațiunile din România au importanță strategică.

Evaluarea Moody’s reflectă soliditatea profilului financiar al UniCredit Bank România, nivelul robust de capitalizare și lichiditate, precum și așteptările privind îmbunătățirea profitabilității și eficienței operaționale, odată cu valorificarea sinergiilor rezultate din fuziunea cu Alpha Bank România. Potrivit agenției Moody’s, banca beneficiază de rezerve semnificative de capital și lichiditate, precum și de o capacitate bună de generare a profitabilității.

Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank a declarat: „Ratingul acordat de Moody’s reprezintă o confirmare independentă a solidității financiare a UniCredit Bank România și a profilului său de credit. Această evaluare reflectă disciplina cu care gestionăm capitalul și lichiditatea, reziliența modelului nostru de afaceri și perspectivele de dezvoltare ale băncii. Vom continua să ne susținem clienții, să finanțăm economia românească și să oferim soluții care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a companiilor și comunităților pe care le deservim.”

Perspectiva asupra ratingurilor pe termen lung pentru depozite și pentru emitent ale UniCredit Bank România este aliniată cu perspectiva negativă a ratingului suveran al României și reflectă faptul că ratingurile bancii sunt în prezent limitate de ratingul suveran sau se situează la același nivel cu acesta.