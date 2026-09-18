tbi bank își consolidează prezența pe segmentul de travel printr-un nou parteneriat cu Karpaten Turism. Ionuț Sabadac: ”Vrem să le oferim oamenilor opțiuni simple și predictibile, care să îi ajute să își planifice vacanțele fără o presiune inutilă asupra bugetului”

tbi bank își consolidează prezența în zona finanțărilor pentru servicii de travel printr-un nou parteneriat cu Karpaten Turism, una dintre cele mai importante agenții de turism din România, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Colaborarea le oferă clienților acces la soluții de finanțare pentru pachetele de vacanță și face parte din strategia tbi bank de a extinde opțiunile de plată flexibile în segmente în care finanțarea poate susține direct decizia de achiziție.

Prin noul parteneriat, clienții Karpaten Turism pot accesa finanțări pe perioade cuprinse între 4 și 60 de luni, în funcție de valoarea achiziției și de condițiile aplicabile. Pentru sume de până la 4.000 de lei, costul poate fi împărțit în 4 rate egale, oferind mai multă flexibilitate în planificarea bugetului și în alegerea vacanței potrivite.

„Travel este un segment foarte important pentru noi, iar parteneriatul cu Karpaten Turism ne permite să fim și mai aproape de clienți într-un moment în care flexibilitatea financiară contează tot mai mult. Vrem să le oferim oamenilor opțiuni simple și predictibile, care să îi ajute să își planifice vacanțele fără o presiune inutilă asupra bugetului. În același timp, colaborarea cu un jucător puternic din turism susține direcția noastră de a extinde soluțiile de finanțare în cât mai multe categorii relevante de consum”, spune Ionuț Sabadac, VP Partners Enabling, tbi bank.

Karpaten Turism a înregistrat în 2025 vanzari totale de aproximativ 250 de milioane de euro la nivelul intregului grup și are circa 200 de angajați, iar colaborarea cu tbi bank extinde opțiunile disponibile clienților agenției și susține accesul mai simplu la servicii de travel prin soluții de finanțare adaptate diferitelor nevoi.

„Pentru clienții noștri, vacanța este o decizie importantă, iar modul în care este gestionat bugetul poate influența decisiv alegerea finală. Prin parteneriatul cu tbi bank, adăugăm mai multă flexibilitate în procesul de achiziție și le oferim clienților posibilitatea de a-și planifica mai ușor costurile. Ne dorim ca experiența Karpaten Turism să fie cât mai simplă de la alegerea destinației până la plată”, spune Cristian Zaha, Chief Commercial Officer, Karpaten Turism.