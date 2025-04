Cihan Ozturk, Garanti BBVA: ”Atunci când investești în oameni, investești în viitor”

Garanti BBVA România a aderat la Carta Diversității în luna februarie a acestui an, urmând exemplul Grupului BBVA, pentru a întări angajamentul nostru față de un mediu de lucru incluziv, care promovează diversitatea de gen și echitatea. Cihan Ozturk, Director Executiv, Aria Talent și Strategie, Garanti BBVA România, spune – în cadrul unui interviu acordat publicației BankingNews – că prin această decizie ”ne dorim ca cei peste 1.000 de angajați ai noștri, precum și viitorii colegi, să experimenteze o cultură bazată pe respect, încredere și aprecierea diferențelor individuale”.

Cihan Ozturk vorbește pe larg în acest interviu și despre nivelul de satisfacție și retenție al angajaților, subliniind că ”oamenii ne spun că acum simt că au mai multe oportunități de a face ceea ce știu să facă cel mai bine și că implicarea si contribuția lor sunt cu adevărat recunoscute. De asemenea, ne-au transmis că starea de bine și echilibrul muncă-viață s-au îmbunătățit, iar conducerea este percepută ca fiind autentic preocupată de bunăstarea lor individuală”.

Oficialul Garanti BBVA subliniază, totodată, că această implicare crescută s-a reflectat direct în retenție. ”Am observat mai puține plecări voluntare, mai ales în rândul angajaților cu performanță crescută. Tot mai mulți aleg să își construiască o carieră pe termen lung alături de noi, ceea ce demonstrează că văd un viitor la Garanti BBVA. Privind spre viitor, ne angajăm să menținem acest ritm, investind în leadership, oportunități de dezvoltare profesională și inițiative pentru bunăstare”, a menționat Cihan Ozturk.

BankingNews: Recent, Garanti BBVA a decis să adere la Carta Diversității. Care a fost motivul și ce rol are diversitatea în compania dumneavoastră?

Cihan Ozturk: Garanti BBVA România a aderat la Carta Diversității în luna februarie a acestui an, urmând exemplul Grupului BBVA, pentru a întări angajamentul nostru față de un mediu de lucru incluziv, care promovează diversitatea de gen și echitatea. Ne dorim ca cei peste 1.000 de angajați ai noștri, precum și viitorii colegi, să experimenteze o cultură bazată pe respect, încredere și aprecierea diferențelor individuale. Prin semnarea Cartei, ne-am reafirmat public angajamentul față de principiile nediscriminării și egalității de șanse în toate aspectele activității noastre. Dincolo de imperativul etic, vedem și beneficii concrete: o forță de muncă diversă aduce mai multă inovație, o luare a deciziilor mai eficientă și o conexiune mai apropiată cu clienții noștri. În peisajul bancar competitiv de astăzi, incluziunea nu este doar o valoare de bază, ci și un avantaj strategic, care le permite echipelor noastre să performeze la cel mai înalt nivel.

BankingNews: Cât de importantă este implicarea angajaților pentru productivitate? Folosiți sondaje și alte instrumente pentru a înțelege și a răspunde nevoilor angajaților?

Cihan Ozturk: La Garanti BBVA, înțelegem că implicarea angajaților este un factor estențial, care contribuie la productivitate, motivație și satisfacție profesională. Atunci când membrii echipei sunt foarte implicați și se simt incluși, aceștia generează cele mai bune idei și energie la locul de muncă, stimulând direct performanța. Nu ne limităm la a efectua sondaje privind implicarea; adoptăm o abordare de ascultare activă, colectând informații de la angajații de la toate nivelurile ierarhice, pentru a ne asigura că fiecare voce este auzită; și apoi acționăm în consecință. Utilizăm diverse mecanisme de feedback, pentru a colecta informații despre nevoile angajaților noștri din diverse perspective. Folosim constant acest feedback pentru a îmbunătăți starea de bine, dezvoltarea profesională și satisfacția la locul de muncă, astfel încât angajații noștri să se simtă apreciați, motivați și profund implicați în ceea ce fac. Angajații sunt inima succesului Garanti BBVA, iar implicarea lor este o prioritate continuă.

BankingNews: Ce îmbunătățiri concrete ați făcut pe baza feedbackului angajaților?

Cihan Ozturk: Pentru a inspira și motiva colegii pe termen lung, promovăm un mediu de lucru bazat pe recunoaștere, dezvoltare profesională și echilibru între viața personală și cea profesională.

Am îmbunătățit modelul de lucru hibrid și am introdus programe de well-being axate pe sănătatea mintală și fizică, ca răspuns la feedbackul angajaților.

Pentru a promova o cultură a aprecierii, am dezvoltat premiile SPOT, prin care recunoaștem și apreciem contribuțiile angajaților din întreaga organizație.

Am finalizat implementarea programelor „Leadership Index” și „The Good Manager” în cadrul proiectelor la nivelul Grupului, pentru a crește responsabilitatea managerială față de implicarea și starea de bine a angajaților.

Crearea unui echilibru între viața profesională și cea personală a fost o prioritate majoră, motiv pentru care am adăugat zile suplimentare de concediu pentru angajații care își folosesc integral zilele de vacanță. De asemenea, colegii noștri pot beneficia de o zi liberă de ziua lor de naștere.

Recent, am dezvoltat o platformă flexibilă de beneficii (fiecare angajat are o sumă fixă alocată și poate alege beneficiile în funcție de nevoile proprii).

Am modernizat sediul central cu un design nou și îmbunătățiri ergonomice, pentru a crea un spațiu de lucru mai confortabil și productiv.

În plus, angajații beneficiază de condiții preferențiale pentru produsele bancare (credite, depozite, schimb valutar), ca parte a apartenenței la familia Garanti BBVA.

Considerăm că aceasta este o călătorie continuă. Ne reevaluăm și rafinăm constant inițiativele, ținând cont de feedbackul angajaților, cu gândul la satisfactia experienței lor. Prin acțiuni concrete bazate pe ceea ce ne spun colegii noștri, construim o forță de muncă flexibilă, implicată și pregătită pentru succes, într-un mediu bancar în continuă schimbare. În spatele tuturor acestor acțiuni stă un angajament puternic de a crea un loc de muncă ce valorizează fiecare angajat și sprijină o echipă diversă să prospere.

BankingNews: Ce impact ați observat asupra satisfacției și retenției angajaților?

Cihan Ozturk: Eforturile noastre au condus la rezultate pozitive în ceea ce privește satisfacția și retenția angajaților. În fiecare an, ne invităm colegii să participe la sondaje privind implicarea angajaților, pentru a ne ajuta să modelăm cultura locului nostru de muncă. Sunt mândru să împărtășesc faptul că anul trecut am crescut semnificativ scorul nostru de implicare și acesta este un semn clar că inițiativele noastre fac diferența. Dincolo de cifre, am observat îmbunătățiri generale în ceea ce privește modul în care angajații își percep munca. Colegii ne spun că acum simt că au mai multe oportunități de a face ceea ce știu să facă cel mai bine și că implicarea si contribuția lor sunt cu adevărat recunoscute. De asemenea, ne-au transmis că starea de bine și echilibrul muncă-viață s-au îmbunătățit, iar conducerea este percepută ca fiind autentic preocupată de bunăstarea lor individuală. Această implicare crescută s-a reflectat direct în retenție. Am observat mai puține plecări voluntare, mai ales în rândul angajaților cu performanță crescută. Tot mai mulți aleg să își construiască o carieră pe termen lung alături de noi, ceea ce demonstrează că văd un viitor la Garanti BBVA. Privind spre viitor, ne angajăm să menținem acest ritm, investind în leadership, oportunități de dezvoltare profesională și inițiative pentru bunăstare.

BankingNews: Cum cultivă și dezvoltă Garanti BBVA abilitățile de leadership în cadrul organizației?

Cihan Ozturk: La Garanti BBVA, credem că un leadership eficient înseamnă să deblochezi potențialul oamenilor. Un lider puternic îi ajută pe indivizi să descopere și să dezvolte punctele forte pe care s-ar putea să nici nu realizeze că le au. Ținând cont de acest lucru, abordarea noastră de dezvoltare a leadershipului pune accent pe performanță ridicată, dinamici pozitive de echipă și conducere bazată pe valori. Managerii eficienți fac mai mult decât să atingă obiectivele. Ei își antrenează și își inspiră echipele. Prin implicarea activă a membrilor echipei, liderii creează un mediu în care oamenii pot da tot ce au mai bun și își pot aduce întregul sine la muncă, ceea ce este deosebit de important într-o echipă diversă. Pentru a sprijini acest lucru, oferim programe solide de dezvoltare a leadershipului, asigurându-ne că managerii noștri au competențele esențiale pentru a dezvolta echipe performante și viitori lideri din bancă. Exemple de astfel de inițiative sunt Leadership Index și programul The Good Manager. Aceste planuri stabilite consolidează angajamentul nostru de a crește capacitățile manageriale, care se aliniază modelului de leadership al BBVA. Credem cu tărie că împuternicirea liderilor noștri asigură o cultură de creștere continuă în bancă, în beneficiul angajaților noștri, al clienților și al întregii organizații pe termen lung.

BankingNews: De ce ar trebui candidații să aleagă Garanti BBVA ca angajator și ce oportunități le oferiți pentru dezvoltarea lor viitoare?

Cihan Ozturk: La Garanti BBVA, oferim mai mult decât un loc de muncă – oferim un parcurs profesional într-un mediu în care angajații se simt valorizați, incluși și încurajați să se dezvolte. Ne propunem să reușim ca o echipă unită, iar acest lucru presupune să cultivăm un mediu în care fiecare coleg poate contribui cu adevărat și se poate dezvolta profesional. Cultura noastră organizationala se bazează pe colaborare, inovație și îmbunătățire continuă. Ne asigurăm că fiecare membru al echipei are instrumentele și sprijinul necesare pentru a evolua. Investim constant în programe de leadership, coaching, mentorat și oportunități de perfecționare, pentru ca fiecare angajat să-și poată descoperi și valorifica potențialul pe parcursul carierei. Ne mândrim, de asemenea, cu un mediu de lucru flexibil, divers și incluziv. Pachetul nostru de beneficii este centrat pe starea de bine, oferind opțiuni flexibile de lucru, echilibru sănătos între viața profesională și cea personală, precum și programe dedicate sănătății fizice și mentale. Este un mediu dinamic, în care ideile noi sunt încurajate, iar realizările sunt recunoscute. Pentru profesioniștii care își doresc să-și dezvolte cariera într-o companie recunoscută pentru formarea talentelor, promovarea stării de bine și susținerea viitorilor lideri, Garanti BBVA este un angajator de top. Credem cu tărie în dezvoltarea împreună – atunci când angajații noștri reușesc, întreaga organizație reușește.