First Bank, banca unde fiecare are oportunitatea de a fi pe primul loc, a lansat campania de employer branding ‘My First’ semnată de Cheil Centrade

Încă de la momentul lansării în România, First Bank nu a fost o bancă obișnuită în peisajul de banking local. Au făcut lucrurile diferit în toate aspectele, iar acest mindset se reflectă în cultura organizațională.

First Bank de azi este rezultatul unei schimbări organizaționale de lungă durată, axate pe transformare culturală, model nou de operare în HR și o nouă viziune asupra experienței angajaților.

Noile sisteme și practici de lucru și comportament adoptate au condus către o cultură de tip constructiv, caracterizată prin orientare spre rezultat, asumare, afiliere și autodezvoltare. First Bank premiază meritele, folosind modelul Pay-For-Performance, într-un mediu de lucru în care inițiativele sunt aplaudate și susținute.

Angajații First Bank își pot alege propriile direcții de dezvoltare și certificare

Cultura organizațională dezvoltată în prezent încurajează creșterea nu doar declarativ, ci demonstrativ: prin programe de perfecționare cu abordare tip bottom-up prin care angajații își pot alege propriile direcții de dezvoltare și certificare în colaborare cu managerul, se investește în abilități tehnice, de relaționare și colaborare în echipă, precum și dezvoltare managerială. Oamenii pot experimenta activități în alte departamente, având oportunități de rotație în interiorul băncii pentru dezvoltarea continuă a abilităților.

Numai anul trecut s-au realizat 172 de promovări interne și laterale dintr-un efectiv de 1000 de angajați, iar anul acesta numărul se apropie de 100, cu o pondere de 75% a promovărilor.

Măsurarea engagementului în toate dimensiunile sale și responsabilizarea fiecărui manager să ghideze experiența celor din echipele lor au condus la o mai ușoară adopție a digitalizării, precum și a sistemului de lucru hibrid sau introducerea programelor de wellbeing. În cei 3 ani de transformare eNPS-ul a crescut de la un nivel negativ, la valoarea de 47, iar engagementul de la 68% în 2020, la 82% anul acesta.

Prima campanie de employer branding pentru First Bank

Pornind de la o analiză complexă efectuată în organizație, s-a identificat nevoia unui instrument de apropiere între oameni, o componentă care reflectă trăsăturile First Bank, atât din perspectiva angajaților si a candidaților, cât și cu o diferențiere clară față de competitorii direcți. Proiectul de localizare a EVP-ului trasează 3 piloni vizibili în cultura First Bank: professional challenges (autonomie & delegare), management support (suportul colegilor si al managerilor), impactful work (libertate de exprimare).

Toate aceste acțiuni în schimbarea organizațională au devenit un modus vivendi pentru oamenii din First Bank, care au realizat că efectul transformării este un efort continuu. Banca a primit anul acesta certificarea globală Best Places to Work 2023, care măsoară calitatea practicilor de resurse umane și nivelul de satisfacție a angajaților, într-un mod obiectiv.

Această recunoaștere a creat un context excelent pentru a lansa prima campanie de employer branding pentru First Bank. Așa a apărut campania („The bank where everyone shines their firsts”), în care cunoaștem doar o parte din echipa First Bank și le aflăm premierele lor profesionale.

First Bank este prima bancă ce permite accesul în sucursale cu animalele de companie

Fie că vorbim de iubirea pentru patrupezi a echipei de Marketing, care s-a extins la regulă în întreaga bancă din țară, transformând First Bank în prima bancă ce permite accesul în sucursale cu animalele de companie. Sau lansarea unor noi produse financiare, cu o privire de ansamblu pe tot parcursul proiectului. Sau de ce nu, o partidă de șah cu un Grandmaster, în cadrul unor evenimente la care First Bank este partener.

Premierele lor au dublu rol: de mândrie, dar și de invitație pentru alți oameni ca ei, care își doresc să lucreze într-un mediu bancar diferit, în care inițiativele sunt susținute în echipă și fiecare are oportunitatea de a fi pe primul loc.

Andreea Mihnea: Ne aflăm într-o bancă ce reprezintă mai mult decât un loc de muncă

“După 4 ani de transformare organizațională intensă considerăm că am ajuns în punctul în care credem intern că ne aflăm într-o bancă ce reprezintă mai mult decât un loc de muncă, un loc în care inițiativa, dezvoltarea profesională și abilitatea de a ne manifesta expertiza sunt ceea ce ne place la noi. Și ne place să lucrăm unii cu alții. Prin campania My First ne concentrăm în a-i încuraja pe colegii noștri să devină ambasadori cu titlu onorific și aducem notorietate angajaților implicați în proiecte de amploare, colegi care își împărtășesc cu bucurie premierele lor în First Bank și le încurajează pe cele viitoare, ale noilor noștri colegi”, declară Andreea Mihnea, Chief People Officer First Bank.

Henk Paardekooper: Ne străduim să rămânem în continuare angajatorul preferat al oamenilor din sectorul bancar. Hai să ne cunoaștem!

“Sunt mândru dincolo de cuvinte că am obținut certificarea Best Places To Work în acest an, deoarece acesta premiază cultura și comportamentele pe care am lucrat sistematic să le îmbunătățim, încă de la înființarea First Bank și până în prezent. Ne străduim să rămânem în continuare angajatorul preferat al oamenilor din sectorul bancar. Sperăm că această campanie a făcut oamenii din banking curioși despre cum facem lucrurile alftel și am un mesaj pentru ei: hai să ne cunoaștem!” Henk Paardekooper, CEO First Bank

Campania „My First” este promovată pe canalele media online, social media și DOOH. Pentru mai multe detalii despre oportunitățile de dezvoltare de la First Bank, vizitați website-ul First Bank, secțiunea Cariere.