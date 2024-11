ING Bank a finanțat cu 5 milioane de lei compania Dendrio, parte din grupul Bittnet, și sprijină digitalizarea mediului antreprenorial românesc. Claudiu Sabău: ”punem accent puternic pe contribuția noastră la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor din România”

ING Bank România susține dezvoltarea companiei Dendrio, parte a grupului Bittnet, cu o linie de credit de 5 milioane de lei, pentru finanțarea capitalului de lucru și a activității curente, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Dendrio are un rol activ în transformarea digitală a firmelor antreprenoriale din România, prin soluțiile de IT oferite pentru optimizarea proceselor lor de afaceri, inclusiv pentru cele care doresc să acceseze fonduri PNRR.

Recent, Dendrio a înglobat companiile de tehnologie Toptech și Dataware sub același brand, iar o parte din fondurile primite va fi destinată proiectelor complexe rezultate din această fuziune. Totodată, Dendrio se pregătește de listarea pe Bursa de Valori din Suedia.

„Dendrio continuă să se dezvolte și să se consolideze, având ca obiectiv principal furnizarea de soluții inovatoare de tehnologie, adaptate nevoilor clienților. Am realizat un pas semnificativ prin unificarea brandurilor Dataware, Toptech și Dendrio, ceea ce ne permite să maximizăm expertiza și resursele într-o singură echipă.

În cadrul acestei strategii de expansiune, suntem încântați să anunțăm semnarea unui contract de credit cu ING Bank. Acest acord prevede punerea la dispoziția Dendrio a unei linii de credit de tip plafon revolving-overdraft, în valoare de 5.000.000 lei, destinată finanțării capitalului de lucru și activităților curente. Această susținere financiară va contribui la consolidarea poziției noastre pe piață și ne va ajuta să răspundem mai eficient provocărilor și oportunităților din sectorul digital.”, a menționat Cristian Herghelegiu, CEO Dendrio.

Mediul de afaceri din România se confruntă cu multiple provocări, iar nevoia de adaptare la noile tehnologii din piață se află în topul priorităților antreprenorilor.

Prin intermediul PNRR, companiile antreprenoriale din România pot beneficia de finanțare pentru a-și moderniza infrastructura IT, achiziționând echipamente noi sau soluții software care să sprijine digitalizarea și eficientizarea operațiunilor, îmbunătățirea productivității și a competitivității.

„Relația dintre ING și grupul de companii de tehnologie Bittnet datează din 2018 și suntem mândri să fim alături de ei și să le sprijinim, ca partener financiar, planurile ambițioase de creștere. În ING, digitalizarea și inovația au reprezentat mereu direcții strategice, așadar avem valori centrale comune. În egală măsură, punem accent puternic pe contribuția noastră la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor din România. Suntem încrezători că echipa Dendrio va livra proiecte importante pentru mediul antreprenorial românesc, dar și pentru sectorul public. Ne propunem să le sprijinim, în continuare, eforturile pentru tranziția către un viitor mai digital și sustenabil.”, a declarat Claudiu Sabău, Head of Sales în cadrul Business Banking, ING Bank România.

Sub brandul Dendrio, care include acum și companiile DataWare și TopTech, operează pilonul de Infrastructură Digitală al Bittnet Group. Dendrio oferă soluții IT care acoperă toate aspectele infrastructurii digitale, inclusiv consultanță în alegerea de produse si servicii, evaluări IT, implementare și migrare, întreținere și suport, precum și optimizarea infrastructurii IT.

Grupul Bittnet a fost primul grup de companii IT din România listat pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB), inclus in indiciii BET-XT, FTSE Russel Micro-Cap si MSCI Frontier IMI. Bittnet funcționează ca un integrator de servicii IT&C și este un lider în domeniul formării profesionale în IT din România. Structura sa este organizată în patru piloni principali de activitate: educație, infrastructură digitală, securitate cibernetică și aplicații de business și software. În prezent, grupul Bittnet are aproximativ 370 de angajați și colaboratori, dintre care 160 se află în Dendrio.