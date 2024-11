Erste Private Banking, desemnat cel mai bun serviciu de profil din România. Divizia BCR are 3.200 de clienți, cu active gestionate de peste 2,23 miliarde de euro. Ava Beznoska: ”Suntem dornici să continuăm acest drum al succesului”

Erste Private Banking România a fost desemnat cel mai bun serviciu de Private Banking din România, de către două dintre cele mai prestigioase publicații la nivel internațional – PWM (Professional Wealth Management)/The Banker (publicații ale grupului Financial Times), pentru al doilea an consecutiv, și Global Finance, pentru al cincilea an la rând.

Totodată, cele două publicații au declarat Erste Private Banking, parte din Erste Group, drept cel mai bun serviciu de Private Banking de la nivelul Europei Centrale și de Est, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. În fiecare an, PWM/The Banker și Global Finance monitorizează și premiază performanța și realizările semnificative ale instituțiilor financiare internaționale, urmărind valoarea adusă modelelor de afaceri și investițiilor, strategiilor de creștere, serviciilor pentru clienți și retenția personalului din ultimul an.

„Ne bucurăm să vedem serviciile noastre de Private Banking recunoscute la nivel internațional pentru al doilea an consecutiv din partea PWM/The Banker și pentru al cincilea an consecutiv din partea Global Finance. Aceste premii reflectă efortul constant al întregii echipe și încrederea pe care clienții noștri o au în noi în fiecare zi și cărora le mulțumim. Cele două distincții sunt un simbol al excelenței în domeniul financiar global și o dovadă a angajamentului nostru față de clienți și inovație. La Erste Private Banking, oferim acces la o gamă variată de soluții de investiții, atât pe piețele locale, cât și pe cele internaționale, inclusiv soluții personalizate de gestionare a portofoliilor, prin Erste Asset Management România. Suntem dornici să continuăm acest drum al succesului alături de clienții nostri, care ne inspiră în fiecare zi”, a menționat Ava Beznoska, Head of Erste Private Banking în România.

Erste Private Banking propune o gamă diversificată de soluții de investiții, atât din partea Erste Group, cât și din partea unor parteneri globali, fiind singurul serviciu de profil din România care vinde aur fizic. De asemenea, clienții beneficiază de administrarea discreționară a portofoliilor și de experiențe digitale avansate prin platforma George. Pe lângă gama variată de servicii de investiții, Erste Private Banking România oferă un set complex de servicii de Private Banking, inclusiv carduri de debit si de credit premium, cu beneficii exclusiviste de lifestyle .

3.200 de clienți, cu active gestionate de peste 2,23 miliarde de euro

Divizie a Băncii Comerciale Române, Erste Private Banking furnizează servicii de administrare a averii pentru peste 3.200 de clienți si deservește întreaga țară, având birouri în București și în alte 5 orașe-cheie: Cluj, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța. În 2023, Erste Private Banking a înregistrat o creștere semnificativă a activelor gestionate (AUM), care au ajuns la peste 2,23 miliarde de euro, în creștere cu 23% față de anul precedent, ceea ce reflectă o dezvoltare constantă.

În iulie 2023, BCR, în calitate de Deținător Comun al Registrului de Subscrieri în cadrul Ofertei Publice de Vânzare Hidroelectrica, a contribuit la cea mai mare listare la Bursa de Valori București și una dintre cele mai mari din Europa. Clienții Erste Private Banking au avut astfel o varietate de opțiuni de tranzacționare pentru această ofertă, inclusiv o experiență complet digitală prin intermediul platformei BCR Broker din George, cu o valoare totală a subscrierilor de 236 milioane EUR. Prin acest IPO, Erste Private Banking a atras peste 120 de clienți noi.

Eforturile de digitalizare ale BCR au îmbunătățit capacitățile lui George, permițând clienților să semneze digital contracte de investiții, să investească în diverse fonduri, inclusiv în cele cu tematică ESG, să tranzacționeze la bursă sau să activeze investiții lunare recurente în fonduri mutuale de investiții, toate fără suport de hârtie și fără vizite la bancă. În Austria, Erste Private Banking deservește 6.000 de clienți și administrează active totale de aproape 50 de miliarde de euro, inclusiv afaceri instituționale.