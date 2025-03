EXCLUSIV. Intesa Sanpaolo Bank vrea să finalizeze integrarea First Bank în cadrul Grupului până la sfârșitul acestui an. Ce spune Alessio Cioni despre planurile de dezvoltare ale băncii italiene pe piața românească

Fundamentele economice solide ale României și investițiile în creștere în infrastructură și tehnologie oferă o bază solidă pentru o creștere susținută a industriei bancare, este de părere Alessio Cioni, director general și CEO Intesa Sanpaolo Bank România. În opinia sa, băncile sunt pregătite să iasă mai puternice și mai rezistente, bazându-se pe adaptabilitatea și agilitatea demonstrate în timpul pandemiei pentru a face față cu încredere provocărilor viitoare.

”În ceea ce privește anul 2025, rămân profund optimist cu privire la potențialul României. Sectorul bancar trece printr-un proces de consolidare și transformare digitală rapidă. Această evoluție va crea un peisaj mai eficient, orientat către client, care va permite băncilor să inoveze și să își servească mai bine clienții”, a subliniat Alessio Cioni, într-o opinie formulată pentru publicația BankingNews despre proiecțiile privind direcțiile de dezvoltare ale industriei bancare în 2025 și factorii care pot perturba economia în general și sectorul bancar românesc în special.

CEO Intesa Sanpaolo Bank România a menționat, totodată, că perspectiva Grupului Intesa Sanpaolo este una foarte pozitivă. ”Am raportat recent cele mai bune rezultate din istoria noastră, cu un profit net de 8,7 miliarde de euro, și am revizuit în creștere estimările privind profitul net pentru 2025 la mai mult de 9 miliarde de euro. În acest context, contribuția Diviziei Bănci Internaționale, din care fac parte și băncile noastre din România, a fost una semnificativă, generând un profit net de 1,146 miliarde de euro în 2024. Ca parte a unui grup bancar european de top, toți clienții noștri beneficiază de forță, stabilitate și excelență în produsele și serviciile oferite”, a subliniat bancherul italian.

Achiziția First Bank a însemnat dublarea prezenței Intesa Sanpaolo Bank în România

Oficialul a mai punctat că Intesa Sanpaolo Bank România face parte dintr-un grup puternic care a încheiat 2024 ca fiind cea mai valoroasă bancă din zona euro, un semn puternic de încredere din partea piețelor financiare.

Alessio Cioni a oferit și o informație în premieră publicației BankingNews, anunțând că fuziunea First Bank în cadrul Grupului se va finaliza până la sfârșitul acestui an. ”Intesa Sanpaolo și-a dublat prezența în România, prin achiziționarea First Bank, care va fuziona în cadrul Grupului până la finalul acestui an. În continuare, rămânem angajați în susținerea clienților noștri și a economiei în ansamblu. Indiferent de provocările care vor apărea, suntem pregătiți să valorificăm oportunitățile ce vor urma pentru a sprijini mai bine antreprenorii și pentru a contribui la stabilitatea economică a țării”, a evidențiat CEO-ul Intesa Sanpaolo Bank.

Cum privește economia României și ce aspecte esențiale ar trebui urmărite

”În ceea ce privește economia, cred că atenția noastră ar trebui să se concentreze pe două aspecte esențiale. În primul rând, peisajul geopolitic este extrem de important. Este evident că lumea trece printr-o perioadă complicată. Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au fost factori care au perturbat economia globală, afectând prețurile energiei și lanțurile de aprovizionare, deși Europa a reușit în mare parte să se adapteze. În plus, alegerile recente din diferite colțuri ale lumii arată o schimbare spre protecționism, țările acordând din ce în ce mai multă prioritate propriilor interese economice. Acest lucru poate crea provocări pentru economiile mai mici și mai deschise, cum este România, deși aș adăuga că această tendință poate crea și oportunități, în contextul fenomenului de „friendshoring”.

În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare evoluțiile interne. Ultimele alegeri au introdus un anumit grad de incertitudine, dar au și reafirmat cadrul democratic solid și fiabil al României. Stabilitatea este un factor-cheie pentru investitorii străini, afacerile locale și consumatori, toți fiind interesați de un mediu economic predictibil. Măsurile recente de consolidare fiscală reprezintă un pas pozitiv pentru reducerea riscului de țară și pentru abordarea deficitului, dar efectele acestora ar putea fi resimțite și în mediul de afaceri, putând afecta consumul, care este un motor important al creșterii economice”, a conchis Alessio Cioni.