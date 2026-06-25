Raiffeisen Bank lansează o ofertă Premium pentru medicii antreprenori. Ionuț Pătrăhău: ”Vrem să ne arătăm respectul pentru medici și pacienții lor, dându-le timp să se ocupe de ceea ce știu ei mai bine – salvarea de vieți”

Raiffeisen Bank România extinde beneficiile din comunitatea GatadeBusiness cu o nouă ofertă, dedicată profesioniștilor din domeniul medical, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Oferta se adresează medicilor antreprenori, indiferent de etapa în care se află: de la medici la început de drum, până la cabinete medicale individuale și clinici. Aceasta este completată de beneficii dedicate medicilor persoane fizice și include acces la un bancher personal dedicat și la servicii de investiții premium.

“În cariera mea am avut două linii principale de activitate: finanțele și medicina. Timp de opt ani, cât am fost implicat în domeniul medical, am lucrat cu medici și i-am cunoscut așa cum sunt – dedicați în totalitate meseriei lor. Acum, din poziția de bancher antreprenor, împreună cu Divizia de Antreprenori din Raiffeisen Bank, vrem să ne arătăm respectul pentru ei și pacienții lor, dându-le timp să se ocupe de ceea ce știu ei mai bine – salvarea de vieți”, Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Oferta Premium Medical este structurată pe două direcții principale: soluții pentru acoperirea nevoilor financiare personale și soluții pentru business. În plus, oferta integrează și beneficii pentru pacienții cabinetelor și clinicilor, prin acces la finanțări și plata în rate a serviciilor medicale.

Principalele beneficii ale ofertei Premium Medical includ:

Pentru medicii antreprenori:

• 24 de luni cu ZERO comision de administrare lunară pentru pachetele de cont curent IMM Plus, Optim sau Extra

• Card de debit Visa Business Platinum cu taxă ZERO timp de 12 luni pentru primul card emis

• Credit pentru activitatea curentă cu marjă în lei de 1,49% pe an + ROBOR 1 lună, comision de acordare 0,5% (minim 500 lei), ZERO comision de administrare, ZERO comision de rambursare anticipată din surse proprii

• Overdraft: marjă în lei de 1,49% pe an + ROBOR O/N, comision de acordare 0,5% (minimum 1.000 lei), ZERO comision de rambursare anticipată din surse proprii

• Înscriere în Programul Multishop, cu acces la peste 600.000 de utilizatori de carduri de credit Raiffeisen Bank, potențiali clienți pentru plata în rate a serviciilor medicale

• Leasing auto: marjă în euro de 0,99% pe an + EURIBOR 3M, taxă de management 0,99%, 15 euro/lună, avans minim 10%, perioadă de până la 60 de luni

• Leasing pentru o serie de echipamente medicale: marjă în lei de 1,99% pe an + ROBOR 3M, taxă de management 0,99%, 110 lei/lună, perioadă de până la 60 de luni

Pentru medici:

• Bancher personal dedicat, pentru realizarea planului financiar, adaptat nevoilor și obiectivelor personale

• Pachet cont Premium Banking cu 12 luni ZERO comision de administrare lunară

• Credit de nevoi personale cu dobândă fixă de la 5,95% și sume de până la 50.000 Euro, echivalentul în Lei

Această ofertă completează beneficiile din comunitatea GatadeBusiness, care includ parteneriate și instrumente digitale relevante pentru antreprenori, care să le simplifice activitatea de zi cu zi și să le susțină dezvoltarea pe termen lung.