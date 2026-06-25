Durata de viață mai lungă remodelează fiecare industrie: UniCredit identifică patru tehnologii care vor defini economia longevității

Durata de viață mai mare nu mai este doar o temă despre sănătate publică sau pensii. Devine o transformare economică majoră care obligă companiile să își regândească produsele, investițiile și relația cu clienții. Un nou raport UniCredit arată că inteligența artificială, robotica, tehnologiile cuantice și interfețele de nouă generație vor deveni infrastructura esențială a economiei longevității, adică o economie în care oamenii trăiesc, lucrează și consumă mai mult timp.

De ce longevitatea devine un subiect economic, nu doar demografic

Potrivit studiului „LongevityTech: Technology Enabling Strategy in the Longevity Economy”, îmbătrânirea populației nu mai este privită exclusiv ca o presiune asupra sistemelor de sănătate, ci ca un factor care va influența deciziile de investiții, strategiile comerciale și modul în care companiile își construiesc avantajul competitiv.

Analiza arată că organizațiile care se adaptează mai devreme la schimbările demografice vor avea șanse mai mari să câștige într-o economie construită pentru cicluri de viață mai lungi.

Cele patru tehnologii care pot susține economia longevității

Raportul UniCredit identifică patru direcții tehnologice majore, ce sunt în fapt instrumente care pot susține productivitatea, pot extinde participarea în câmpul muncii și pot ajuta companiile să răspundă nevoilor unei populații care îmbătrânește.

Este vorba despre:

Inteligența Artificială

Robotica

Tehnologiile cuantice

Interfețele și sistemele de control om–mașină de nouă generație



AI trece de la experiment la infrastructură

Conform raportului, 88% dintre companiile globale folosesc deja inteligența artificială în cel puțin o activitate operațională, iar piața globală AI ar putea depăși 813 miliarde de dolari până în 2030.

UniCredit estimează că AI va avea un rol tot mai important în gestionarea riscurilor, personalizarea serviciilor, planificarea financiară și sprijinirea unei forțe de muncă aflate în proces de îmbătrânire.

Pentru sectorul financiar, direcțiile vizate includ detectarea fraudelor, analiză predictivă și servicii mai adaptate nevoilor clienților pe termen lung.

Robotica, dincolo de fabrici

Raportul estimează că piața globală de robotică ar putea ajunge la 476 miliarde de dolari până în 2035. Tot mai multe aplicații apar deja în sănătate, logistică, infrastructură și siguranță operațională, iar obiectivul nu mai este doar automatizarea, ci extinderea capacității de muncă și reducerea efortului fizic.

Tehnologiile cuantice și interfețele centrate pe om intră în joc

Deși încă într-o etapă emergentă, calculul cuantic începe să fie privit ca un instrument cu impact asupra modelării financiare, managementului riscului și securității cibernetice.

În paralel, tehnologiile care simplifică interacțiunea dintre oameni și sisteme, precum controlul vocal, gesturile, dispozitivele purtabile sau interfețele creier-calculator, sunt văzute ca un avantaj competitiv într-o economie cu populație tot mai în vârstă.

Prof. Nic Palmarini: Tehnologia devine infrastructura centrală care permite companiilor să proiecteze strategii pentru decenii, nu doar pentru trimestre

„Ceea ce este adesea ignorat în discuțiile despre longevitate este faptul că aceasta nu mai este o poveste despre sănătate. Finanțele, producția, retailul, imobiliarele – fiecare sector este nevoit să regândească modul în care servește clienții, angajează și investește pe termen mai lung. În acest context, tehnologia devine infrastructura centrală care permite companiilor să proiecteze strategii pentru decenii, nu doar pentru trimestre”, a declarat Prof. Nic Palmarini, Director al National Innovation Centre for Ageing din Marea Britanie, în cadrul webinarului de prezentare a studiului.

Ce înseamnă concret pentru companii

Concluzia raportului este că avantajul competitiv va merge tot mai mult către organizațiile care:

dezvoltă produse adaptate unor cicluri de viață mai lungi;

păstrează performanța pe termen extins;

reduc riscurile evitabile;

își adaptează operațiunile la schimbările demografice.