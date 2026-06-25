De acum, clienții pot accesa credite auto pentru mașini electrice direct în showroom. UniCredit Consumer Financing anunță semnarea unui parteneriat strategic cu BYD

UniCredit Consumer Financing și BYD au semnat un parteneriat strategic în România pentru finanțarea achiziției de autovehicule electrice. Prin colaborare, clienții persoane fizice vor putea accesa soluții de creditare direct în locațiile partenerilor, într-un proces pe care cele două companii îl descriu drept rapid și adaptat noilor nevoi de mobilitate.

Un nou pariu pe finanțarea mobilității electrice

Parteneriatul marchează extinderea prezenței UniCredit Consumer Financing în zona creditării auto și vine într-un moment în care competiția pentru finanțarea mobilității electrice se intensifică și în România.

Potrivit celor două companii, obiectivul este simplificarea procesului de achiziție pentru persoanele care aleg modele electrificate și integrarea finanțării direct în experiența de cumpărare.

Emil Mitescu: Un proces simplu și rapid, chiar în punctul de vânzare

„Parteneriatul cu BYD reprezintă o continuare firească a strategiei noastre de extindere în zona de creditare auto și de susținere a soluțiilor de mobilitate moderne. Ne dorim să le oferim clienților nostri acces la produse financiare competitive, printr-un-un proces simplu și rapid, chiar în punctul de vânzare”, a declarat Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

Andrei Duică, BYD România: Finanțarea devine parte din experiența de achiziție

Reprezentanții BYD spun că accesibilitatea financiară este unul dintre elementele care pot accelera adopția mașinilor electrice.

„La BYD credem că mobilitatea modernă trebuie să fie cât mai ușor de accesat de către clienți, iar soluțiile de finanțare au un rol esențial în această direcție. Prin parteneriatul cu UniCredit Consumer Financing reușim să venim mai aproape de consumatori cu un proces simplu, rapid și predictibil, care completează foarte bine experiența oferită de modelele BYD”, a declarat Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România.

Acesta a adăugat că interesul consumatorilor pentru alternative eficiente și sustenabile este în creștere, iar obiectivul companiei este să ofere atât produse competitive, cât și acces mai facil la achiziție.

Ce înseamnă acest pas pentru piață

Colaborarea dintre cele două companii reflectă o tendință tot mai vizibilă pe piața auto: integrarea finanțării direct în procesul de vânzare și dezvoltarea unor ecosisteme în jurul mobilității electrice.

Despre BYD Auto

Fondată în 2003, BYD Auto este divizia auto a BYD, o companie multinațională de înaltă tehnologie dedicată valorificării inovației pentru o viață mai bună. Având ca obiectiv accelerarea tranziției verzi a sectorului global de transport, BYD Auto se concentrează pe dezvoltarea vehiculelor complet electrice și a modelelor hibride plug-in.

În ultimii ani, BYD Auto a înregistrat progrese tehnologice majore, introducând inovații precum bateria Blade, tehnologiile hibride DM-i și DM-p, e-Platform 3.0, tehnologiile CTB și iTAC, sistemul inteligent de control al caroseriei DiSus, arhitectura XUANJI și Super e-Platform.

BYD Auto este primul producător auto din lume care a încetat complet producția de vehicule pe combustibili fosili, în cadrul tranziției către electromobilitate, și se menține lider al vânzărilor de autoturisme cu energie nouă în China de 12 ani consecutivi.