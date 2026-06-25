Conferința AAFBR. Avertismentul analiștilor financiari: România consumă ca Occidentul, dar produce ca o economie emergentă. Flavius Jakubowicz: ”Economia bazată pe consum și deficit și-a atins limita”. Ce soluții există și care sunt costurile incertitudinii politice

România se află într-un moment critic, în care deciziile economice nu mai pot fi amânate, iar costul instabilității politice este plătit direct prin dobânzi mai mari, investiții întârziate și pierderea încrederii investitorilor, a avertizat președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Flavius Valentin Jakubowicz.

În cadrul Conferinței Anuale AAFBR 2026, desfășurate la Banca Națională a României, acesta a susținut că modelul economic care a susținut creșterea României în ultimii ani, bazat pe consum, deficit bugetar și importuri, și-a atins limitele și trebuie schimbat.

”Întrebarea nu mai este dacă schimbăm modelul, ci dacă îl schimbăm prin decizie sau printr-o criză”, a punctat Jakubowicz. Potrivit acestuia, România a ajuns să consume aproape la nivelul mediu european, însă productivitatea rămâne semnificativ mai redusă. Consumul mediu al unui român reprezintă aproximativ 94% din media UE, în timp ce productivitatea este de doar 78%, diferența fiind acoperită prin împrumuturi.

Președintele AAFBR a atras atenția asupra principalelor vulnerabilități macroeconomice: creșterea economică redusă, aflată la limita dintre stagnare și recesiune, inflația de aproximativ 11% – cea mai ridicată din Uniunea Europeană, deficitul bugetar încă foarte mare și nivelul datoriei publice, care se apropie de pragul de 60% din PIB.

În plus, acesta a subliniat că România se împrumută mai mult și mai scump decât crește economia, în timp ce ratingul de țară se află la un pas de categoria nerecomandată investițiilor.

Pentru a evita o ajustare forțată prin criză, AAFBR propune cinci direcții majore de acțiune: creșterea productivității, reindustrializarea economiei, prioritizarea investițiilor în fața consumului, reformarea administrației publice și consolidarea credibilității fiscale.

”Pentru fiecare lună de incertitudine politică plătim în dobânzi, investiții amânate și decizii amânate”, a menționat Jakubowicz, subliniind că anul 2026 reprezintă o fereastră decisivă pentru România, în contextul termenelor din PNRR, al procesului de aderare la OCDE și al evaluărilor de rating.

În acest context, România se află în fața unui nou episod comparabil cu cel din 2008 sau dacă actualele dezechilibre pot fi încă gestionate fără o ajustare dureroasă, a ținut să precizeze Jakubowicz.

Din perspectiva crizei financiare sau a recesiunii – suntem destul de aproape

Președintele AAFBR consideră că situația de astăzi nu este identică cu cea din perioada crizei financiare globale, însă avertizează că economia se află într-o zonă de risc în care marja de eroare devine tot mai mică.

„Situația este destul de diferită față de 2008, însă, din perspectiva crizei financiare sau a recesiunii, da, suntem destul de aproape. Această creștere, dacă am putea să-i spunem, de 0,1 – 0,2, cum este prognoza pentru anul 2026, este în acea marjă de eroare. Dacă vom închide anul cu o stagnare, să zicem că va fi bine”, a declarat acesta.

Potrivit analistului, menținerea economiei pe un teritoriu pozitiv devine tot mai dependentă nu doar de indicatorii economici, ci și de evoluțiile politice și de capacitatea autorităților de a păstra direcția reformelor.

„Contextul politic care nu era bugetat și această criză a guvernului cred că va fi destul de greu să ne menținem în această țintă. Cred că va fi o scădere economică și probabil la finalul anului… totul va ține de ceea ce se va întâmpla în trimestrul 3, pe perioada de vară și cum vom intra în toamnă”, a explicat președintele AAFBR.

Suntem aproape de scenariul crizei din 2008

În evaluarea sa, lunile următoare vor conta semnificativ pentru dinamica economiei. Pe de o parte, consumul ar putea primi un sprijin temporar prin efectele de bază generate de modificările fiscale din anul trecut. Pe de altă parte, evoluția proiectelor finanțate prin PNRR și capacitatea de a reduce incertitudinea politică vor influența decisiv rezultatul de final de an.

„Suntem aproape de scenariul crizei din 2008. Suntem destul de aproape, dar nu cred că această problemă nu poate fi evitată. Ține doar de noi, de decidenții politici, care poate în al 13-lea ceas se vor trezi, iar noi, ca mediu privat, vom reuși să trecem încă o dată peste această provocare”, a punctat acesta in cadrul Conferintei.

Avem un risc mai mare pentru țară, avem dobânzi mai mari și un cost mai mare al capitalului

Dacă în scenariul macroeconomic încă există timp pentru evitarea unei recesiuni, efectele incertitudinii politice încep deja să fie resimțite în economie, avertizează președintele AAFBR. Din perspectiva mediului de afaceri, primul efect nu este neapărat scăderea consumului, ci amânarea deciziilor.

„Ca de fiecare dată când asistăm la o criză politică, mediul economic se gripează și se sperie. Ce se întâmplă în momentul de față? Din punct de vedere economic, avem un risc mai mare pentru țară, avem dobânzi mai mari și un cost mai mare al capitalului”, a declarat Jakubowicz.

Companiile reacționează deja

Potrivit acestuia, companiile reacționează deja prin măsuri de prudență: investițiile sunt amânate, planurile de dezvoltare sunt reevaluate, iar piața muncii începe să transmită primele semnale de răcire.

„Din perspectiva mediului privat, aceștia pun pe hold tot ce înseamnă investiții. Nu numai că asistăm la înghețarea angajărilor, ci vedem și disponibilizări”, a spus acesta, făcând referire și la anunțurile recente de reducere a personalului făcute de companii mari.

În opinia sa, pe lângă efectul imediat asupra investițiilor și încrederii, o altă presiune majoră rămâne capacitatea României de a atrage fondurile europene asumate prin PNRR.

„Având în vedere presiunea și termenul de 31 august, unde trebuie să mai cheltuim sau să atragem încă 9 miliarde de euro, întrebarea va rămâne câți bani vom pierde”, a afirmat Jakubowicz.

Acesta s-a declarat rezervat în privința șanselor ca România să valorifice integral această oportunitate în intervalul rămas și a avertizat că o eventuală pierdere de fonduri ar însemna o presiune suplimentară asupra investițiilor și creșterii economice.

Aproape cu siguranță vom pierde cel puțin 5 miliarde din acești bani

„Din punctul meu de vedere, aproape cu siguranță vom pierde cel puțin 5 miliarde din acești bani. Cred că nu vom reuși să atragem mai mult de jumătate din acești 9 miliarde decât poate printr-o minune dumnezeiască, cu un termen prelungit sau cu o excepție”, a conchis acesta.

Astăzi a avut loc Conferința Anuală a AAFBR 2026, un eveniment de tradiție și de referință pentru comunitatea financiar-bancară și economică din România.

Aflat la cea de-a XVIII-a ediție, evenimentul organizat de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) a avut ca tema „Reconfigurarea modelului de creștere economică al României în context european și global”.

BankingNews a fost partener media și în acest an.