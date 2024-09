Gen Z – cel mai dinamic segment de clienți Raiffeisen Bank. Banca a lansat o campanie dedicată tinerilor cu vârste între 18 și 24 ani. Vladimir Kalinov: ”Cu toții ne amintim când eram tineri, ne doream să ne mutăm de acasă, să ne gestionăm singuri banii, să luăm decizii”

De la începutul anului 2024 procentul de clienți Raiffeisen Bank cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care fac plăți online este cu 25% mai mare decât procentul clienților din targetul mai matur, iar în ceea ce privește tranzacțiile la POS, procentul este cu peste 35% mai mare comparativ cu procentul celor din segmentul de vârstă 25+, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

96% dintre clienții din generația Z folosesc minimum 2 produse bancare, cele mai intens utilizate fiind cele din categoria daily banking: cont curent în lei și aplicația de mobile banking Smart Mobile. Pe ansamblul întregului portofoliu de clienți, segmentul 18-24 folosește semnificativ mai mult aplicația de mobile banking, plățile digitale și aplicația de loializare Smart Market, care aduce reduceri sau bani înapoi în cont cu fiecare plată făcută la cei peste 150 de comercianți parteneri.

Lunar, clienții cu vârste între 18 și 24 de ani accesează de 22 de ori aplicația mobilă, 7 din aceste autentificări concretizându-se în tranzacții. 70% dintre cei între 18 și 24 ani preferă tranzacțiile non-cash și fac mai multe plăți interbancare cu valori de sub 200 de lei.

Tinerii fac, în medie, 21 de plăți cu cardul în fiecare lună. În iulie 2024, cele mai multe plăți (27%) au fost făcute pentru achiziționarea de produse de bază, 14% din cheltuieli au mers pe transport, 11% – produse on the go (fast-food, cafea, patiserie), 6% pentru going-out (restaurante, baruri, cluburi), 5% pe achiziția de gadgeturi și accesorii digitale.

Raiffeisen Bank România invită tinerii între 18 și 24 de ani să-și declare independența financiară

Prin cea mai recentă campanie, lansată la începutul lunii septembrie, Raiffeisen Bank România se adresează tinerilor între 18 și 24 de ani, unul dintre cele mai dinamice segmente de clienți bancari, cu invitația de a-și declara independența financiară prin achiziția Cardului Galben, care te încurajează “să faci doar ce alegeri vrei tu”.

Mesajul campaniei este construit în jurul convingerii că primii ani de independență sunt anii când începi să iei din ce în ce mai multe decizii personale, inclusiv cum să-ți folosești resursele financiare. Pentru a veni în sprijinul tinerilor în această etapă a vieții, Raiffeisen Bank România are în mod tradițional ofertă cu zero costuri și zero comisioane fără nicio condiție până la îndeplinirea vârstei de 25 de ani.

”Cu toții ne amintim când eram tineri, ne doream să ne mutăm de acasă, să ne gestionăm singuri banii, să luăm decizii. Prin cea mai recentă campanie, invităm tinerii între 18 și 24 de ani să-și declare independența și le oferim un start bun. 300 de lei în total, dacă urmează pașii campaniei. Să-i folosească cum vor ei. Dar să nu uite totuși, că în orice moment al vieții, pot face mai multe cu banii lor, când au un plan financiar bine pus la punct.” – Vladimir Kalinov, Vicepreședinte Retail, Raiffeisen Bank România.

Prin campania “Declarația de independență”, pe lângă zero costuri și comisioane pentru clienții noi, în perioada 01 septembrie – 30 noiembrie 2024, tinerii între 18 și 24 ani pot primi 200 lei garantat pentru deschidere pachet cont curent Zero Simplu și încă 100 de lei dacă în luna următoare deschiderii contului fac două tranzacții cu cardul, indiferent de valoarea lor.

Campania se desfășoară la nivel național și este disponibilă oricărei persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 ani, cu rezidența în România, care nu a mai fost client al băncii sau nu a mai avut relație cu banca în ultimele 6 luni.

Noua campanie Raiffeisen continuă îndemnul lansat anul trecut de David Popovici, protagonistul campaniei ”Hai să fim colegi de bancă”. Raiffeisen Bank România a lansat în iulie un nou flux de înrolare digitală, mult simplificat prin eliminarea apelurilor video în Call-Center. Astfel, fluxul este disponibil non-stop, 24/7, și interacțiunea digitală este facilitată printr-un design nou și mult mai prietenos al aplicației Smart Mobile. Fluxul de înrolare a noilor clienți Raiffeisen Bank durează 8 minute și este 100% digital. În iulie, aproape 40% dintre clienții noi au folosit noul flux de înrolare pentru a-și deschide cont direct din aplicația Smart Mobile.