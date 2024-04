VIDEO. Sergiu Manea, BCR, la lansarea George Smart Eu: ”Aplicația vine să lămurească faptul că fondurile europene nu sunt un labirint fără început și fără sfârșit. Ne dorim să împrietenim toți antreprenorii României cu ideea de fonduri europene

Aseară am participat la lansarea George SmartEU și am rămas cu un vibe pozitiv, plin de speranță pentru viitor și antreprenori. „Încredere” este cuvântul pe care eu pariez astăzi și pot să vă asigur că acestă noua funcționalitate, lansată de BCR, va aduce mai multă lumină și încredere.

Ce este George SmartEU?

George SmartEU este prima aplicaţie a unei bănci autohtone care oferă informaţii complete despre fondurile europene. A pornit ca o idee acum 3 luni de zile, a fost implemetată în 2 luni cu ajutorul companiei din Iași, OceanoBe, și vrea să promoveze implicit inovația și creativitatea minților autohtone, fiind un produs 100% românesc.

BCR își extinde serviciile pentru antreprenori. Prin introducerea George SmartEU, banca facilitează accesarea de granturi şi instrumente financiare pentru afacerile din România şi oferă un portofoliu integrat de soluţii şi servicii pentru companiile care vor să crească sustenabil şi să-şi valorifice iniţiativele.

George SmartEU, facilitatea oferită de BCR, înseamnă timp acordat antreprenorilor prin punerea la dispozitia clienților a unor informații despre fonduri europene „sortate, traduse și concentrate”.

Sergiu Manea: George Smart Eu vine sa lămurească faptul că fondurile europene nu sunt un labirint fără început și fără sfârșit

”Ok, am un proiect. Cum îl finanțez? Vreau să văd dacă pot absorbi fonduri nerambursabile sau mă pot bucura de un sistem de garanții (ale statului român sau europene) astfel încât să pot construi ceva sustenabil fără să-mi pun compania și ce am realizat până acum sub un stres suplimentar. George Smart Eu vine să lamurească faptul că fondurile europene nu sunt un labirint fără început și fără sfârșit. Nu sunt o reprezentare a bancului „ai șapcă, n-ai șapcă!”. Fondurile europene există. Suntem aici pentru dumneavoastră și ne dorim să împrietenim toți antreprenorii României cu ideea de fonduri europene. George Smart Eu poate are o astfel de utilitate”, a punctat Sergiu Manea, CEO BCR.

Sergiu Manea explică utilitatea George Smart EU

De ce avem nevoie de fonduri europene

România şi-ar putea majora potenţialul de creştere economică la 5 – 5,5% dacă ar absorbi banii din Politica de Coeziune şi Fondurile NextGenerationEU, de la 3,5% a precizat Sergiu Manea, la evenimentul de lansare a aplicației.

„Am să vorbesc despre două mari umbrele şi e vorba de Politica de Coeziune şi de NextGen (Fondurile NextGenerationEU – n. r.). Dacă reuşim să absorbim aceşti bani pe care îi avem în Cadrul Financiar Multianual 2021 -2027 ce facem? Adăugăm la Produsul Intern Brut în următorii ani puţin peste 2%, dar cel mai important lucru este că reuşim să creştem potenţialul de creştere al României prin prisma Produsului Intern Brut cu 1% permanent. Dacă vom face acelaşi lucru prin NextGenEu, parte din NextGenEu este PNRR, ca să fie mai uşor de ţinut minte, iarăşi, creştem potenţialul de creare a Produsului Intern Brut cu 1% încă o dată.

Aceasta ce înseamnă? Că dacă forţez şi spun o poveste foarte, foarte frumoasă, lucrurile nu stau chiar aşa, dar suma aritmetică ar arăta cam în felul următor: în loc de un potenţial de 3,5% de creştere pe care îl are România astăzi, am vorbi de un potenţial probabil în jur de 5 – 5,5%. De acolo şi până la 7,21% cât este necesar pentru a dubla Produsul Intern Brut în următorii 10 ani nu mai e un pas aşa de mare”, a susţinut oficialul BCR.

Pe scurt, fondurile europene ne ajută să creștem ca țară, să avem mai multe companii care prin investiții să se dezvolte și să se stabilize pe piaţă.

CUM te ajută George SmartEu? Poți afla detalii despre programul pentru care este potențial eligibilă compania ta, cautând după codul CAEN

Sergiu Manea spune că afacerile au nevoie de informaţie care să fie curățată și tradusă pe „limba oamenilor”. Sunt 32 ghiduri şi anexe pentru fiecare program, multe dintre ele trec de 200 de pagini. Iar antreprenorii ce caută o soluţie de finanţare trebuie să citească 200 de pagini ori 32 de programe şi ţină minte informaţiile esenţiale, astfel încât atunci când se gândeşte la un proiect imediat să poată să aleagă programul potrivit.

Însă, noua aplicație schimbă viața afacerilor, a antreprenorilor. Dar BCR vrea să facă mai mult decât să ofere informaţii și promite că va continua să dezvolte această idee.

Ca să beneficiezi de aceste informații ai nevoie de George pentru afacerea ta. Din magazinul George te loghezi cu firma si găsești aplicația în Extraoptiuni – SmartEU. După deschiderea aplicației vei avea la dispoziție o listă cu programe de finanțare impărtite pe două categorii: granturi și garanții.

➡️ Granturile sunt fonduri nerambursabile.

➡️ Garanțiile sunt instrumentele de sprijin fie cu garantie de stat, fie cu dobanda subventionată, cu garanții emise de FEI, BEI, BERD, etc.. Tot în cadrul acestei aplicatii, clientii BCR interesati de fondurile europene regăsesc si sectiunea de stiri.

Potrivit oficialilor BCR, cu ajutorul codului CAEN, a localității de unde provine, compania interesată poate afla detalii despre programul pentru care este potențial eligibilă. De asemenea, aplicatia oferă si posibilitatea de a lua legătura cu un expert BCR, care în maximum 48 de ore te va suna și îți va acorda consultanță personalizată.

Disponibilitatea programelor de finanțare se actualizează în timp real în aplicație, pentru a oferi acces antreprenorilor la cele mai noi și relevante informații despre accesarea fondurilor, pe baza criteriilor de eligibilitate.