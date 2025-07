UniCredit Bank a fost desemnată Cea mai bună bancă în România. Mihaela Lupu: Premiul acordat de Euromoney ne confirmă, încă o dată, valoarea noastră ca echipă, ca organizație

UniCredit Bank a fost desemnată Cea mai bună bancă în România, iar grupul UniCredit a primit distincția de Cea mai bună bancă din Europa la ceremonia Euromoney Awards for Excellence 2025, care a avut loc aseară, la Londra.

UniCredit Bank a avut o evoluție remarcabilă pe piața românească în 2024, înregistrând rezultate foarte bune și demonstrând că a devenit o organizație mai puternică, mai agilă și mai eficientă.

Mihaela Lupu: Premiul acordat de Euromoney ne confirmă, încă o dată, valoarea noastră ca echipă, ca organizație

„În 2024, am reușit o creștere semnificativă a volumelor de credite de 15%, an la an, peste dinamica sistemului bancar, ceea ce a contribuit la o evoluție favorabilă a cotei noastre de piață, pe toate segmentele, demonstrând angajamentul nostru de a susține economia românească. Aceste rezultate ne-au adus satisfacții, iar acest premiu acordat de Euromoney ne confirmă, încă o dată, valoarea noastră ca echipă, ca organizație. Sunt foarte mândră de ceea ce am realizat printr-un efort susținut și îi felicit pe toți colegii mei” a spus Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

Grupul UniCredit a primit prestigiosul titlu de Cea mai bună bancă din Europa, ca recunoaștere a rezultatelor remarcabile obținute în anul 2024, în urma implementării planului de transformare pe scară largă „UniCredit Unlocked”.

Pe lângă faptul că a fost numită Cea mai bună bancă din Europa, Grupul UniCredit a fost onorat cu premiul de Cea mai bună bancă europeană pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri), fiind recunoscut astfel angajamentul Grupului de a servi 2 milioane de clienți IMM și 15 milioane de clienți retail din 13 țări europene.

Andrea Orcel: Vreau să-mi exprim sincera recunoștință pentru fiecare membru al echipei din Europa

„Suntem cu adevărat onorați să primim aceste premii, care evidențiază realizările remarcabile ale băncii noastre și dedicarea neclintită a tuturor angajaților noștri pentru misiunea noastră: de a fi banca pentru viitorul Europei. Vreau să-mi exprim sincera recunoștință pentru fiecare membru al echipei din Europa, a cărui muncă și angajament au făcut posibile aceaste realizări excepționale”, a declarat si Andrea Orcel, CEO Unicredit.

UniCredit a primit 15 premii la Euromoney Awards for Excellence 2025

În total, UniCredit a primit 15 premii la Euromoney Awards for Excellence 2025, o recunoaștere a muncii sale neobosite în toată Europa. Aceste premii mai includ Cea mai bună bancă din Italia (pentru al patrulea an consecutiv), Cea mai bună bancă din Bosnia-Herțegovina și Croația. În plus, în Italia, Austria și Bulgaria , banca a primit titlul de Cea mai bună bancă pentru companii, iar în Croația, Cea mai bună bancă de investiții. Cea mai bună bancă pentru ESG din ECE și Italia au completat lista premiilor pentru băncile UniCredit.

Trei ani de transformare culturală, industrială și financiară au adus UniCredit în poziția de lider pan-european. UniCredit a furnizat în mod constant rezultate financiare excepționale, trimestru după trimestru, stabilind noi borne de referință pentru sectorul bancar.

Rezultatele excepționale ale UniCredit în 2024, cel mai bun an din istoria Grupului, reflectă succesul planului său strategic, „UniCredit Unlocked”, care a transformat instituția într-un grup armonios, cu acces la 15 milioane de clienți și 13 piețe din întreaga Europă.

În primul trimestru din 2025, Grupul a obținut din nou rezultate excelente, înregistrând din nou cel mai bun trimestru de creștere profitabilă, caracterizat prin profit net record, o rentabilitate puternică a capitalurilor proprii („RoTE”) și capital în creștere. Aceste rezultate excelente pe toate liniile de business nu numai că ne consolidează poziția de lider de astăzi, ci ne permit să ne construim viitorul, valorificând amprenta noastră geografică unică, baza diversă de clienți și segmentele variate de afaceri, investind în mod constant pentru a ne susține creșterea și canalele de distribuție competitive.