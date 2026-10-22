Antreprenorii pot să-și deschidă contul curent și să-și aleagă un pachet de servicii și produse la UniCredit Bank, direct de pe telefon, prin aplicația Business Mobile. Antoaneta Curteanu: ”Eliminăm birocrația și accelerăm startul oricărei inițiative de afaceri”

UniCredit Bank lansează o soluție digitală prin care antreprenorii își pot deschide un cont curent și pot alege pachetul de servicii bancare potrivit afacerii lor, direct de pe telefon, prin aplicația Business Mobile, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Timpul este una dintre cele mai valoroase resurse pentru un antreprenor, iar fiecare oră petrecută cu formalități administrative este o oră care ar putea fi folosită pentru dezvoltarea afacerii. Pornind de la această realitate, UniCredit Bank a configurat întregul proces digital, de la identificare până la semnarea contractului, oferind antreprenorilor libertatea de a-și începe relația cu banca de oriunde s-ar afla, fără deplasări la bancă, fără documente pe hârtie. Practic, primul pas în relația cu banca poate fi făcut firesc și intuitiv, din același loc din care antreprenorul își conduce afacerea: de pe telefonul mobil.

După instalarea aplicației Business Mobile, clientul își validează datele de contact, își confirmă identitatea, completează informațiile necesare despre companie și semnează electronic documentația contractuală.

Noua funcționalitate este disponibilă pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale și companii cu o cifră de afaceri anuală de până la 3 milioane de euro, înregistrate în România, în care solicitantul este unic asociat, reprezentant legal și beneficiar real.

Odată cu deschiderea contului, clienții pot alege unul dintre pachetele de servicii bancare dedicate segmentului lor: Micro Creativ, MicroStar sau Genius IMM PRO. Acestea oferă acces la conturi curente în lei și valută, carduri business și servicii digitale pentru gestionarea operațiunilor financiare. Astfel, experiența digitală nu se oprește la deschiderea contului, ci continuă în administrarea de zi cu zi a afacerii.

„Am adus deschiderea contului de companie la un simplu click distanță, direct în buzunarul fiecărui antreprenor. Prin noul flux digital, le oferim libertatea de a investi mai mult timp în afacerea lor, fără drumuri la bancă. Eliminăm birocrația și accelerăm startul oricărei inițiative de afaceri. Inovația digitală capătă sens atunci când economisește timp și aduce eficiență imediată clienților noștri.” a spus Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv UniCredit Bank.

Într-o economie în care viteza de reacție poate face diferența, UniCredit Bank aduce serviciile bancare mai aproape de antreprenori, direct în aplicația Business Mobile. Deschiderea unui cont de companie devine astfel un proces simplu, accesibil de oriunde, iar antreprenorii au un avantaj esențial: mai puțin timp dedicat formalităților și mai mult timp pentru a-și transforma planurile în rezultate.