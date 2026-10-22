BCR lansează Global Care, asigurarea care oferă acces la tratament în străinătate pentru afecțiuni grave, cu o acoperire de până la 10 milioane de lei

BCR și BCR Asigurări de Viață VIG lansează Global Care, o asigurare de sănătate care oferă acces la tratament în străinătate pentru anumite tipuri de cancer, proceduri cardiovasculare, neurochirurgicale și transplanturi. Potrivit comunicatului transmis de bancă, limita maximă de acoperire este de până la 10 milioane de lei, iar polița poate fi achiziționată integral online, din George.

Suma maximă acoperită – 2.000.000 euro, pentru fiecare persoană asigurată

Asigurarea se adresează persoanelor cu vârsta între 18 și 64 de ani, rezidente în România, și permite includerea copiilor în aceeași poliță. Pentru afecțiunile și procedurile acoperite contractual se aplică o perioadă de așteptare de 180 de zile de la încheierea contractului, precum și excluderi, inclusiv pentru afecțiunile preexistente.

BCR precizează că protecția de asigurare oferită prin contractul de asigurare este valabilă pentru tratament doar în afara României (mai puțin în SUA, Japonia și Elveția)

Ce acoperă asigurarea Global Care

Asigurarea cuprinde patru module: Tratamentul Cancerului, Proceduri Cardiovasculare, Neurochirurgie și Transplanturi. Fiecare are o perioadă de indemnizație de până la 36 de luni pentru cererile eligibile, în condițiile contractuale.

Pe lângă tratamentul în clinici și spitale din străinătate, produsul include acces la o a doua opinie medicală și la serviciul Medical Concierge, pentru evaluarea diagnosticului și sprijin în organizarea tratamentului. Banca mai precizează că pentru anumite diagnostice oncologice, asigurarea oferă acces la medicină de precizie, respectiv tratament personalizat pe baza unor tehnici avansate de profilare moleculară.

Printre beneficiile anunțate se mai numără:

-O indemnizație de 15.000 de lei pentru cheltuieli suplimentare pe parcursul tratamentului în străinătate;

-O indemnizație de 100 de euro pe zi de spitalizare, pentru cel mult 60 de zile pentru fiecare eveniment asigurat;

-Acoperirea cheltuielilor cu medicația și monitorizarea după tratament, inclusiv după revenirea în România, în condițiile și limitele prevăzute în contract.

-A doua opinie medicală și sprijin pentru organizarea tratamentului

Mihai Zaharia: Ca bancă, protecția este o parte firească din relația pe termen lung pe care o construim cu clienții noștri

„În momentul în care apare un diagnostic grav, timpul și accesul la tratamentul potrivit pot schimba totul. Cu Global Care, vrem să le oferim clienților noștri mai mult decât o despăgubire: acces la expertiză medicală internațională, la o a doua opinie și la sprijin concret pe tot parcursul tratamentului, inclusiv după revenirea acasă. Suntem conștienți că riscurile și costurile medicale cresc, iar oamenii caută tot mai des siguranța că, la nevoie, vor avea acces la cele mai bune tratamente, fără ca familia să fie pusă în dificultate financiară.

Pentru noi, ca bancă, protecția este o parte firească din relația pe termen lung pe care o construim cu clienții noștri. Ne dorim să le fim alături atât în visurile lor, cât și în momentele grele, iar această asigurare completează natural celelalte produse bancare”, declară Mihai Zaharia, Șef Departament Produse Asigurare, BCR.

Polița poate fi cumpărată din aplicația George, iar prima de asigurare se plătește lunar, prin debit direct.

Ștefan Stavrositu: Ne dorim ca asigurarea să devină o parte firească a modului în care oamenii își planifică viitorul și au grijă de familiile lor

„Credem că o asigurare trebuie să fie ușor de accesat, chiar și atunci când răspunde unor nevoi medicale complexe. Prin Global Care, disponibil în George, aducem o soluție de protecție cu acoperire internațională într-un mediu familiar, în care clienții își gestionează deja viața financiară.

Parteneriatul cu BCR ne permite să facem pasul de la conștientizarea nevoii de protecție la decizia de a te asigura mai simplu. Ne dorim ca asigurarea să devină o parte firească a modului în care oamenii își planifică viitorul și au grijă de familiile lor”, afirmă Ștefan Stavrositu, Președinte Directorat BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.

Cine se poate asigura și cât durează protecția

Contractul se încheie pe un an și se reînnoiește automat. Persoanele care încheie asigurarea între 18 și 64 de ani pot beneficia de protecție până la împlinirea vârstei de 85 de ani, în condițiile contractuale. În aceeași poliță pot fi incluși, în calitate de coasigurați, și copiii cu vârsta între 0 și 17 ani.

Acoperirea vizează afecțiunile și procedurile medicale grave definite în contract. Perioada de așteptare este de 180 de zile de la încheierea acestuia, iar afecțiunile preexistente se numără printre excluderile prevăzute contractual.

Potrivit BCR, sunt incluse, de exemplu, tratamentul cancerului, operația de bypass coronarian, repararea sau înlocuirea valvelor cardiace, anumite intervenții neurochirurgicale, transplantul de organe de la donator viu și transplantul de măduvă osoasă, în condițiile prevăzute în poliță.

Mai multe informații despre acoperiri și condițiile de asigurare sunt disponibile AICI.