Banca Transilvania din nou pe bursă. Ömer Tetik: Ne bucurăm să avem ocazia să listăm la BVB această nouă emisiune de obligațiuni în euro. 90% din venituri vor fi utilizate pentru finanţarea creditelor ipotecare verzi

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare banca din Romania, a listat astazi, 17 iulie, o noua emisiune de obligatiuni in euro la bursa locala, in valoare de 200 milioane de euro. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a bursei, sub simbolul bursier TLV33E. Aceasta este a doua emisiune de obligatiuni a Bancii Transilvania listata la Bursa de Valori Bucuresti, iar valoarea totala a obligatiunilor disponibile la tranzactionare este de 485 milioane euro.

In cei 26 de ani de prezenta la bursa, capitalizarea companiei a crescut de 493 ori, ajungand astazi la o valoare de peste 15,5 miliarde de lei.

Banca Transilvania a emis 2.000 de obligatiuni nominative, Tier2, dematerializate, liber transferabile, cu o valoare nominala de 100.000 euro, avand scadenta la 29 iunie 2033 si o rata variabila anuala si cupon semestrial, conform EURIBOR la 6 luni + 6,68%.

Ömer Tetik: Ne bucuram sa avem ocazia sa listam la BVB aceasta noua emisiune de obligatiuni in euro

„Ne bucuram sa avem ocazia sa listam la BVB aceasta noua emisiune de obligatiuni in euro. IFC, alaturi de Asian Infratructure Investment Bank, a oferit Bancii Transilvania 100 de milioane de euro, ca parte a unui pachet de obligatiuni subordonate de 200 de milioane euro. Finantarea este de tip datorie subordonata si de azi este listata la bursa locala”, a declarat Omer Tetik, CEO al Bancii Transilvania.

Tetik: 90% din venituri vot fi utilizate pentru finanţarea creditelor ipotecare verzi

Investitia va facilita accesul la creditele ipotecare verzi în România, contribuind în același timp la atenuarea și reducerea efectelor schimbărilor climatice și la susținerea sectorului bancar al țării.

Radu Hanga: Banca Transilvania a avut o evolutie remarcabila, care a propulsat-o pe pozitia de lider de piata in sectorul bancar romanesc

”Din cei 29 de ani de activitate a Bancii Transilvania, 26 de ani sunt in stransa legatura cu parcursul acesteia la bursa. In tot acest timp, Banca Transilvania a avut o evolutie remarcabila, care a propulsat-o pe pozitia de lider de piata in sectorul bancar romanesc si a contribuit semnificativ la reclasificarea pietei locale de capital la statutul de Piata Emergenta de catre FTSE Russell. Ne bucuram pentru calatoria pe care am avut-o impreuna si ne uitam cu incredere la viitor” a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

Adrian Tanase: O noua runda de finantare menita sa continue demersurile pe care banca le face deja catre tranzitia catre o economie verde

“Ne bucuram ca astazi, Banca Transilvania revine la Bursa de Valori Bucuresti cu o noua runda de finantare menita sa continue demersurile pe care banca le face deja catre tranzitia catre o economie verde. Banca Transilvania a demonstrat ca o companie romaneasca listata la bursa dispune de instrumentele necesare pentru a deveni un reper in aria sa de activitate, fiind, de asemenea, de peste 5 ani, emitentul cu cea mai tranzactionata actiune pe Piata Reglementata a BVB” a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Banca Transilvania, prima banca romaneasca listata la bursa locala

Banca Transilvania a fost listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti in octombrie 1997, fiind prima banca romaneasca listata la bursa locala. Prima emisiune de obligatiuni emisa de Banca Transilvania, in valoare de 285 milioane euro, se tranzactioneaza din iulie 2018, sub simbolul bursier TLV28E si are scadenta in iunie 2028. Emisiunile de obligatiuni vor fi folosite de Banca Transilvania pentru indeplinirea cerintelor MREL. Emisiunea de obligatiuni a fost realizata prin intermediul BT Capital Partners S.A.

Investitorii au realizat peste 1.5 milioane de tranzactii cu o valoare de peste 26 miliarde de lei

De la listarea BT si pana la data de 16 iulie 2023, investitorii au realizat peste 1.5 milioane de tranzactii cu peste 14 miliarde de actiuni, cu o valoare de peste 26 miliarde de lei. La finalul sedintei de tranzactionare de vineri, 14 iulie, capitalizarea Banca Transilvania era de peste 15,5 miliarde lei. Luand in calcul si dividendele distribuite de companie in acesti ani, investitia realizata in actiunile TLV a adus un randament de 64,689% de la listare pana in prezent.

De asemenea, Banca Transilvania este cea mai tranzactionata companie la Bursa de Valori Bucuresti.

A fost inclusa in indicele BET in anul 2000, indicele principal al pietei, dar si in BET-XT, BET-BK, BETPlus, ROTX, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN si BET-XT-TRN. BT s-a numarat si printre primii doi emitentii care au indeplinit criteriile pentru a fi incluse in indicii FTSE All-Cap in 2020, odata cu promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell. La acea vreme, contributia celor doua companii a fost decisiva in promovarea intregii piete, schimbarea statului fiind direct influentata de prezenta actiunilor companiilor in indicii FTSE All-Cap.

Actiunile bancii sunt, de asemenea, incluse in indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index). In 2022, cand pe platforma BVB Research Hub s-au lansat primele scoruri ESG de pe piata de capital locala, care fac parte din rapoartele pregatite de Sustainalytics, Banca Transilvania s-a numarat printre primele 8 companii pentru care s-au realizat rapoarte emise de furnizorul de analize si ratinguri ESG. De asemenea, din septembrie 2021, compania beneficiaza de serviciile de Market Marker al Emitentului furnizate de Raiffeisen Bank International.