Banca Transilvania celebrează România cu un mesaj despre încredere și curaj: „Povestea spune că putem. Curaj, România!”

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Banca Transilvania marchează Ziua Națională cu un mesaj inspirațional, odată cu lansarea campaniei „Povestea spune că putem. Curaj, Romania!”. Mesajul de încredere este construit în jurul unor sportivi legendari ai României.

BT readuce în prim-plan ideea că, indiferent de provocări, revenirea este posibilă atunci când ai curaj și perseverență. Campania aduce cinci povești din partea unor sportivi simboli- despre curaj, forță, disciplină și renaștere. De la Simona Halep și Gheorghe Hagi, la Nadia Comăneci, Mihai Covaliu și Tibi Ușeriu, fiecare ilustrează drumul de la îndoială la performanță și modul în care inspirația poate schimba o generație.

Campania completă poate fi urmărită AICI

Gabriela Dinu
