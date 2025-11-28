BCR listează obligațiuni de 1,12 miliarde lei la Bursa de Valori București. Valoarea totală a emisiunilor se apropie de 10 miliarde lei

Banca Comerciala Romana (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, listeaza astazi, 28 noiembrie, o noua emisiune de obligatiuni pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, in valoare de 1,12 miliarde lei. Este cea de-a 11-a emisiune de obligatiuni listata de BCR la Bursa de-a lungul timpului, valoarea totala a acestora ajungand la aproape 10 miliarde de lei.

Obligatiunile corporative cu simbolul bursier BCR31, in numar de 1875 unitati, au o valoare nominala de 600.000 lei, o dobanda fixa de 7,718% p.a. si vor ajunge la maturitate pe 11 noiembrie 2031.

Sergiu Manea: Accesam capital care consolideaza curba de randament a bancii, diversifica baza de investitori si sustine proiecte ce accelereaza dezvoltarea sustenabila si digitala a Romaniei

„Listarea noii emisiuni de obligatiuni BCR la Bursa de Valori Bucuresti reconfirma rolul pietei de capital ca instrument important in finantarea pe termen lung a economiei. Intr-un cadru transparent si predictibil, accesam capital care consolideaza curba de randament a bancii, diversifica baza de investitori si sustine proiecte ce accelereaza dezvoltarea sustenabila si digitala a Romaniei.

Acesta este, de altfel, modul prin care investitorii de la BVB beneficiaza de banii lor, care, dincolo de randamente, genereaza prosperitate in comunitate si creeaza valoare adaugata. Le multumim tuturor pentru increderea acordata BCR si pentru ca, impreuna, putem construi o economie competitiva, cu o infrastructura antreprenoriala mai puternica”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana.

Remus Vulpescu: Multumim BCR pentru rolul in dezvoltarea pietei de capital si a economiei Romaniei

”Cu fiecare noua emisiune de obligatiuni, Banca Comerciala Romana intareste parteneriatul strategic si de termen lung cu Bursa de Valori Bucuresti si intreaga piata de capital. Valoarea cumulata a obligatiunilor BCR—aproape 10 miliarde de lei—ilustreaza potentialul pietei de capital de a furniza resurse stabile pentru finantarea economiei. BCR demonstreaza angajamentul fata de dezvoltarea mediului investitional, atat ca emitent activ, cat si ca participant de referinta la piata, in cadrul unor listari de importanta majora. Multumim BCR pentru rolul in dezvoltarea pietei de capital si a economiei Romaniei”, a specificat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Este a 11-a emisiune listata de BCR la BVB

Prima emisiune de obligatiuni emisa de BCR a ajuns la maturitate, in prezent fiind tranzactionate in total 10 emisiuni corporative. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisa de banca, in valoare de 600 milioane de lei, se tranzactioneaza din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. In 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligatiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A si BCR28B.

In 2022, BCR a listat pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima si a treia corporative, BCR27 si BCR28C, in timp ce a doua a fost o emisiune de obligatiuni verzi, BCR27A.

In 2023, BCR a listat doua emisiuni de obligatiuni: in luna mai, a avut loc listarea emisiunii de euroobligatiuni verzi BCR27E, marcand debutul bancii pe pietele internationale de capital, iar in decembrie, a fost admisa la tranzactionare emisiunea de obligatiuni BCR29, in valoare de 1 miliard de lei. La acestea se adauga obligatiunile listate astazi, BCR31, in valoare de 1,12 miliarde de lei, ajungand in prezent la o valoare cumulata de 9,92 miliarde de lei.