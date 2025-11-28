Stiri de top

Emisiune numismatică la BNR. Cum arată coala specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei

Gabriela Dinu
Din 1 decembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o coală specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei.

Patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei

Colile speciale conțin fiecare câte patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei. Bancnotele sunt înseriate consecutiv și au aceleași specificații tehnice ca bancnotele de circulație cu valoare nominală de 20 lei.

Colile speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei, sunt introduse în plicuri de prezentare personalizate și sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză.

Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central, precum și seriile bancnotelor.

Tiraj maxim de 30.000 exemplare, cu preţ de 120,00 lei, plus TVA

Tirajul maxim pentru colile speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei este de 30.000 exemplare.

Preţul de vânzare pentru aceste coli este de 120,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate.

Sucursale disponibile pentru achiziție

Lansarea în circuitul numismatic a colilor speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția colilor speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei, se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica.

Rezervarea pieselor numismatice – din 2 decembrie

Pentru rezervarea pieselor numismatice în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular, începând cu 2 decembrie 2025, ora 09:00, în limita stocului destinat rezervărilor online.

În cazul în care stocul de monede numismatice destinat rezervărilor online se epuizează, vă informăm că există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare în acest sens, începând cu data lansării emisiunii respective.

