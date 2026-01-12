Stiri de top

Peste 500.000 de companii folosesc aplicația BT Go, adică 85% dintre firmele care lucrează cu Banca Transilvania. Planuri pentru 2026? Raul Rîșniță: Vrem ca BT Go să devină platforma de business pentru orice antreprenor

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Peste 500.000 de companii folosesc aplicația BT Go, ceea ce reprezintă 85% dintre firmele care lucrează cu Banca Transilvania. Jumătate dintre acestea accesează aplicația zilnic, confirmând rolul său de instrument esențial pentru gestionarea operațiunilor financiare și de business, precizează banca.

Contents
BT Go a atras, în medie, peste 28.000 de utilizatori noi/lunăAntreprenorii au rulat aprox. 60 de miliarde lei în luna decembrieRaul Rîșniță: Vrem ca în 2026, BT Go să devină platforma de business pentru orice antreprenor

BT Go a atras, în medie, peste 28.000 de utilizatori noi/lună

În 2025, BT Go și-a consolidat poziția de lider în bankingul digital pentru companii, marcând creșteri accelerate privind numărul de utilizatori, volumul tranzacțiilor, rata de adopție și nivelul ridicat de satisfacție al antreprenorilor.

Anul trecut, BT Go a atras, în medie, peste 28.000 de utilizatori noi/lună, creștere susținută inclusiv de migrarea utilizatorilor NeoBT și BT24 la BT Go, un pas strategic în direcția simplificării și unificării experiențelor digitale oferite de bancă.

Antreprenorii au rulat aprox. 60 de miliarde lei în luna decembrie

Luna decembrie 2025, care a marcat finalul acestei migrări, a însemnat:
•Aproape 20.000 de produse originate – depozite, investiții și carduri;
•Peste 5 milioane de tranzacții, în valoare de aproximativ 60 de miliarde lei;
•1 milion de extrase de cont descărcate;
•150.000 de schimburi valutare;
•Rating de 4,6/5 în chestionarul de feedback derulat prin aplicație, la care au răspuns peste 100.000 de clienți, respectiv rating 4,7/5 în App Store.

Raul Rîșniță: Vrem ca în 2026, BT Go să devină platforma de business pentru orice antreprenor

„Direcția BT Go pentru 2026 este să rezolvăm în aplicație cât mai multe dintre nevoile de zi cu zi ale unui antreprenor și, cu fiecare funcționalitate, să înțelegem mai bine realitatea zilnică cu care companiile se confruntă.

Vrem să transformăm BT Go într-o platformă de business, care să ajute firmele să își gestioneze și dezvolte activitatea. Le mulțumim clienților pentru încrederea și implicarea în planul BT de simplificare digitală, care a presupus, în cazul acestora, migrarea de la NeoBT și BT24 la BT Go”, a declarat Raul Rîșniță, Director Coordonator Product & Digital Channels, Banca Transilvania.

You Might Also Like

Cât de românești sunt băncile din România, cum s-a schimbat raportul de forțe în ultimii 20 de ani și ce rol a jucat Banca Transilvania

Viața după leva. Ce înseamnă adoptarea euro pentru bănci, populație și mediul de afaceri din Bulgaria

Perspective 2026: Dobânzi sub inflație, imobilele “second-hand” câștigă teren. De ce nu suntem o bulă imobiliară

Cum schimbă inteligența artificială regulile jocului în banking și de ce digitalizarea nu mai e despre tehnologie, ci despre mentalitate. Ovidiu Moldovan, Planet Group International: „Digitalizarea este un proces continuu, nu un proiect”

Banca Transilvania a depășit borna de 8 milioane de carduri. Oana Ilaș: Ne-am consolidat poziția de lider al pieței. Mulțumim partenerilor, clienților și echipelor care au contribuit la aceste rezultate

TAGGED: , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Cât de românești sunt băncile din România, cum s-a schimbat raportul de forțe în ultimii 20 de ani și ce rol a jucat Banca Transilvania
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?