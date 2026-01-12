Rezultate record pentru Pilonul II de Pensii Private. Doar în 2025, au fost plătite 2,65 miliarde de lei către 88.000 de beneficiari. Câți bani are în cont un român cu salariul mediu

Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului, potrivit calculelor APAPR prezentate pe pilonul2.ro. Activele nete, adică banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor, au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro) la finele anului 2025, de asemenea un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

Activele nete au ajuns la 39,5 miliarde de euro

Rezultatele record din 2025 au venit pe fondul creșterii robuste a valorii companiilor listate la Bursa de Valori de la București (unde fondurile din Pilonul 2 investesc circa un sfert din banii administrați), precum și a îmbunătățirii cotațiilor titlurilor de stat românești (unde Pilonul 2 investește aproape două treimi din bani). Aceste evoluții reflectă încrederea piețelor și investitorilor în potențialul economic și financiar al României pe termen lung.

La Pilonul 2 sunt înscriși 8,4 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (cca. 4,6 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%. Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populaţiei, după depozitele bancare, precum și singura sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici. Sumele acumulate în Pilonul 2 au ajuns la finele anului 2025 la 10,5% din Produsul Intern Brut al țării.

94% din banii din Pilonul 2 sunt investiți în România

Circa 94% din banii din Pilonul 2 sunt investiți în România, făcând din fondurile de pensii private cei mai importanți investitori instituționali autohtoni. În acest mod, Pilonul 2 sprijină finanțarea datoriei publice (în special pe termen lung), accesul la capital al companiilor românești listate la Bursă, implicit creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Din activele nete de 201,6 miliarde de lei, mai bine de o treime reprezintă câștigul net obținut din investițiile realizate de administratorii fondurilor de pensii private: 75,4 mld. lei (14,8 mld. euro), în plus față de contribuțiile primite în administrare.

Pe întreaga durată de funcționare (2008-2025), fondurile de pensii private din Pilonul 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,3%, mult superior ratei medii anuale a inflației de 4,7% din aceeași perioadă, conform calculelor APAPR.

Câți bani are un român cu salariul mediu

Cu titlu de exemplu, un român care câștigă salariul mediu și a contribuit la Pilonul 2 în fiecare lună de la început și până în prezent are în contul personal o sumă totală de cca. 55.662 RON, din care 64% sunt contribuțiile virate și 36% câștigul adăugat în timp de randamentele investiționale. Această sumă s-a dublat în ultimii 3 ani și este de aproape 7 ori mai mare decât în urmă cu 10 ani.

Estimările APAPR arată că deja 1,1 milioane de români au în conturile personale de Pilon 2 sume de peste 50.000 de lei.

Fondurile de pensii din Pilonul 2 au realizat deja un număr de 300.000 de plăţi către beneficiari (participanți și moștenitori), sumele plătite fiind în valoare totală de 5,9 miliarde de lei în perioada 2008-2025. Doar în 2025, sumele plătite au fost de 2,65 miliarde de lei (mai mult decât dublu față de 2024), către 88.000 de beneficiari.

Potrivit legislației în vigoare, Pilonul 2 face plăți către beneficiari în trei situații:

Când participantul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public;

Când participantul obține decizia de pensionare pentru invaliditate din sistemul public (indiferent de gradul de invaliditate);

În cazul nefericit al decesului participantului, situație în care activul acumulat de participant în contul personal din Pilonul 2 este plătit către moștenitorii săi legali sau testamentari.

Pe parcursul întregului an 2026 este încă în vigoare legislația actuală de plată, care prevede două opțiuni: fie încasarea întregii sume acumulate ca plata unică, fie eșalonarea acesteia ca plăți lunare egale, pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare egale). Reamintim faptul că noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia începând cu data de 5 ianuarie 2027.

1,5 milioane de participanți aveau cont online

Nu în ultimul rând, românii sunt din ce în ce mai mult conectați digital la contul lor personal de pensii private de Pilon 2. La finele anului 2025, peste 1,5 milioane de participanți aveau cont online deschis pe portalul administratorului, pentru a-și putea verifica oricând valoarea acumulată, istoricul contribuțiilor și alte detalii de interes.

Pe parcursul anului 2025, peste 1 milion de români au accesat pilonul2.ro pentru a afla la ce fond de pensii de Pilon 2 contribuie, a-și deschide cont online la administratorul fondului sau pentru a se informa cu privire la sistemul de pensii private.