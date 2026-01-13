Scrisoare de susținere din partea băncilor centrale pentru șeful Fed, după amenințările lui Trump. Christine Lagarde, BCE: „Independența băncilor centrale este o piatră de temelie”

Banca Central Europeană și alte bănci centrale europene și internaționale sunt în deplină solidaritate cu Sistemul Federal Reserve și cu președintele său, Jerome H. Powell. Astfel, șefii unor bănci centrale importante precum Banca Centrală Europeană (BCE), Banca Angliei (BoE), Banca Canadei și alte instituții își exprimă sprijinul față de președintele Rezervei Federale a SUA (Fed), Jerome Powell, după ce administrația Trump l-a amenințat să-l va pune sub acuzare.

„Independența băncilor centrale este în interesul oamenilor pe care îi deservim”, a scris Christine Lagarde, Președinta Băncii Centrale Europene.

Scrisoarea este un semnal puternic și important. Independența băncilor centrale este o piatră de temelie a încrederii, stabilității și credibilității în politica monetară – atât în Europa, cât și la nivel mondial.

Printre semnatari se mai află președintele Băncii Reglementelor Internaționale (BIS) și șefii băncilor centrale din Suedia, Danemarca, Elveția, Australia, Coreea de Sud, Brazilia și Franța.

COMUNICAT DIN PARTEA BCE ȘI A ALTOR BĂNCI CENTRALE

Ne exprimăm întreaga solidaritate cu Sistemul Rezervei Federale și cu președintele acestuia, Jerome H. Powell.

Independența băncilor centrale este o piatră de temelie a stabilității prețurilor, stabilității financiare și economice, în interesul cetățenilor pe care îi servim.

Prin urmare, este esențial să fie protejată această independență, cu deplin respect pentru statul de drept și responsabilitatea democratică.

Președintele Powell a acționat cu integritate, concentrat pe mandatul său și cu un angajament ferm față de interesul public.

Pentru noi, el este un coleg respectat, apreciat la cel mai înalt nivel de către toți cei care au lucrat cu el.”

Semnat:

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene în numele Consiliului de Guvernare al BCE

Andrew Bailey, guvernator al Băncii Angliei

Erik Thedéen, guvernator al Sveriges Riksbank

Christian Kettel Thomsen, președintele Consiliului de Administrație al Danmarks Nationalbank

Martin Schlegel, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Naționale Elvețiene

Ida Wolden Bache, Guvernator al Norges Bank

Michele Bullock, Guvernator al Băncii de Rezervă a Australiei

Tiff Macklem, Guvernator al Băncii Canadei

Chang Yong Rhee, guvernator al Băncii Coreei

Gabriel Galípolo, Guvernator al Banco Central do Brasil

François Villeroy de Galhau, Președintele Consiliului de Administrație al Băncii pentru Reglementări Internaționale

Pablo Hernández de Cos, Director General al Băncii pentru Reglementări Internaționale

De unde a pornit?

După instalarea lui Donal Trump, a doua revenirea la Casa Albă, șeful FED a primit mai multe insulte și atacuri, în încercarea lui Trump de a obține un control mai mare asupra Fed. BankingNews a scris AICI.

Analiștii europeni consideră că este fără precedent ceea ce se întâmplă cu președintele Fed. Președintele Trump îl presează în continuare să reducă ratele dobânzilor, chiar dacă datele economice nu susțin această măsură!

Recent, atacurile s-au intensificat.

Șeful Fed a spus că Departamentul american al Justiției (DOJ) a emis vineri citații Rezervei Federale și a avertizat asupra unui posibil rechizitoriu. Acuzațiile vizează plângerile potrivit cărora Powell a dat Senatului declarații false legate de proiectul de renovare de 2,5 miliarde de dolari a sediului central al Fed din Washington. Powell a răspuns anul trecut solicitărilor oficialilor Administrației Trump privind informațiile referitoare la depășirea costului proiectului, spunând că a fost unul de amploare și a implicat actualizări ale sistemelor de securitate și înlocuirea materialelor periculoase.

Powell a dezmințit acum acuzațiile, pe care le-a numit ‘pretext’, și a apreciat că problema este dacă Fed ar putea continua să stabilească ratele dobânzilor pe baza datelor și condițiilor economice, sau dacă politica monetară va fi în schimb determinată de presiunile politice sau de intimidare.

Președintele Rezervei Federale a SUA a respins ceea ce el a numit presiuni motivate politic, după investigația penală lansată contra sa și amenințarea că va fi pus sub acuzare, spunând că decizia este o încercare de a influența activitatea băncii centrale americane.

Președintele Donald Trump a cerut insistent și vehement reducerea dobânzilor pentru a stimula economia. Deși Rezerva Federală a redus de câteva ori dobânzile, Trump a declarat că deciziile nu au fost suficient de ample. El l-a criticat în mod frecvent pe Powell și a prezentat perspectiva demiterii sale.

În urmă cu câteva săptămâni Trump a sugerat că ar putea intenta un proces contra lui Powell pentru ceea ce a numit ‘incompetență’.

Un purtător de cuvânt al DoJ a refuzat să facă comentarii, dar a adăugat: ‘Procurorul general a cerut prioritizarea investigării oricărui abuz care are legătură cu banii plătitorilor de taxe’.

Mandatul lui Powell ca președinte al Fed urmează să se încheie în mai 2026, dar mandatul său în Consiliul Guvernatorilor Fed nu expiră până în 2028, potrivit Agerpres.ro.

Fed este o instituție independentă din punct de vedere juridic, iar o gamă largă de experți și decidenți consideră că băncile centrale elaborează politici mai bune atunci când sunt libere de considerații politice. De exemplu, politicile monetare ultra-relaxate susținute de Trump prezintă riscuri inflaționiste mari.

