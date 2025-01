BCR îl aduce în România pe Ken Morse, manager fondator al Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship și fost consilier al lui Barack Obama, într-un masterclass de business și vânzări dedicat antreprenorilor B2B locali

Banca Comercială Română (BCR) aduce în România un masterclass de business realizat de Ken Morse, director general fondator al Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, antreprenor în serie și fost consilier pentru inovație și antreprenoriat al președintelui Barack Obama.

Ken Morse va susține, pe 5 și 6 februarie, la Hotel Privo din Târgu Mureș, un eveniment dedicat strategiilor de vânzări globale pentru companiile antreprenoriale din România. Numărul de participanți este limitat la 60 de persoane.

Ken Morse are un impact semnificativ asupra antreprenoriatului global. De-a lungul anilor, a mentorat mii de antreprenori și a fost co-fondator a șase companii high-tech, inclusiv 3Com Corporation (achiziționată de HP) și Aspen Technology Inc. Cinci dintre aceste inițiative au înregistrat IPO-uri sau fuziuni de succes. Ca Director General Fondator al MIT Entrepreneurship Center (1996–2009), a promovat inovația la nivel global. Iar ca fost consilier al președintelui Obama, în cadrul Consiliului Național pentru Inovație și Antreprenoriat (NACIE), a contribuit la inițiative importante precum „Startup America” și „JOBS Act”. La AspenTech Europe, a condus o echipă care a realizat 18 trimestre consecutive de creștere a vânzărilor, a extins forța de muncă de zece ori și a crescut veniturile din vânzări cu 600%-900%.

„Vânzările sunt o ȘTIINȚĂ, nu o ARTĂ.

Procesul de vânzare poate fi învățat, chiar și de către persoanele tehnice sau timide. În România, companiile la început de drum și firmele consacrate au nevoie de clienți, mai mulți și mai buni. Iar pentru asta trebuie să meargă în afara pieței locale pentru a supraviețui și a prospera. Acest masterclass va ajuta companiile românești să își scurteze ciclul de vânzări și să reducă incertitudinea din pipeline-ul lor de vânzări, iar BCR este cu siguranță partenerul potrivit pentru această inițiativă,” a declarat Ken Morse, trainer masterclass de business și vânzări dedicat antreprenorilor B2B locali.

Ionuț Stanimir: BCR investește în antreprenorii din România, ajutându-i să planifice strategic, să anticipeze tendințele și să-și pregătească afacerile pentru succes

„BCR este recunoscută ca partener principal și co-organizator al evenimentelor de business din România. De aceea, ne bucurăm să deschidem anul cu un masterclass exclusivist, susținut de Ken Morse – un ghid esențial pentru antreprenorii care își doresc să-și transforme afacerile prin relații de încredere și valoare pe termen lung, cu rezultate financiare durabile. În business, avantajul competitiv vine din curajul de a învăța continuu, de a te reinventa și adapta la evoluția piețelor și la nevoile clienților. Iar BCR investește în antreprenorii din România, ajutându-i să planifice strategic, să anticipeze tendințele și să-și pregătească afacerile pentru succes, atât pe plan local, dar și internațional”, a declarat Ionuț Stanimir, Director Marketing și Comunicare BCR.

Alumni ai masterclass-ului care sunt acum antreprenori de succes

„Când am participat pentru prima dată la workshop-ul Global Sales Strategies al lui Ken, în București, aveam aproximativ 100 de angajați și realizam un volum modest de servicii IT cu marjă mică în SUA. Inspirați de învățăturilor lui Ken, ne-am schimbat modelul de afaceri și am urcat pe lanțul valoric. Acum avem 250 de membri ai echipei, cu venituri de peste 10 milioane de dolari din furnizarea de asistență IT pentru întreprinderi, consultanță și soluții de transformare digitală pentru clienți cunoscuți de peste tot din SUA. Ken a rămas un prieten al meu și al companiei noastre de-a lungul tuturor anilor”, a spus Bogdan Tudor, antreprenor în serie și fondator & CIO, Optimum Desk, NY, SUA.

„Am participat pentru prima dată la cursul global de vânzări susținut de Ken Morse în 2011 și a fost o experiență transformatoare, care mi-a schimbat fundamental înțelegerea despre afaceri și strategia de vânzări. Să învăț direct de la un antreprenor în serie și veteran al vânzărilor la nivel global mi-a oferit instrumente și perspective care continuă să-mi influențeze abordarea în construirea de parteneriate pe termen lung, bazate pe încredere cu clienții noștri”, a menționat Marius Mocian, Business Growth Advisor, RebelDot, Cluj-Napoca, România.

„Participarea la cursul Global Sales Strategy a fost cea mai bună investiție pe care am făcut-o vreodată. Nu doar că ne-a ajutat să ne poziționăm afacerea într-un mod clar și organizat, dar ne-a permis și să construim companii internaționale, să deschidem divizii în mai multe țări și să atragem investitori strategici. Este o oportunitate unică să îl avem pe Ken Morse în România. Recomand cu căldură acest masterclass oricărei companii ambițioase din România”, a spus Călin Ștefănescu, antreprenor în serie și CEO & Co-Fondator al Dora, the Recruitment Robot by Happy Recruiter, Târgu Mureș, România.