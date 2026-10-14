BID și CEC Bank extind finanțarea IMM-urilor: garanții de până la 80%, credite revolving și finanțări în euro. Teodora Petre, BID: Ne dorim ca acest parteneriat să ajute mai multe IMM-uri să își transforme planurile de dezvoltare în investiții

CEC Bank și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) extind accesul întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, prin revizuirea convenției de garantare de portofoliu. Garanția de portofoliu pentru IMM-uri de la BID aduce beneficii suplimentare pentru IMM-uri, printre care un nivel de garantare de până la 80% pentru creditele de investiții acordate companiilor care își desfășoară activitatea în anumite județe, posibilitatea accesării unor credite în regim revolving pentru capital de lucru, precum și acordarea de credite în euro.

Teodora Petre: Ne dorim ca acest parteneriat să ajute mai multe IMM-uri să își transforme planurile de dezvoltare în investiții

„Prin revizuirea convenției cu CEC Bank, adaptăm garanția de portofoliu la nevoile concrete ale companiilor cărora le oferim mai multe opțiuni pentru finanțarea investițiilor și mai multă flexibilitate pentru susținerea activității curente. Ne dorim ca acest parteneriat să ajute mai multe IMM-uri să își transforme planurile de dezvoltare în investiții care consolidează competitivitatea economiei românești. Ne concentrăm pe reducerea barierelor care împiedică antreprenorii să investească și să își dezvolte afacerile, inclusiv a celor legate de garanțiile disponibile și de costul finanțării”, a declarat Teodora Petre, Director Executiv, Aria Comercial, Banca de Investiții și Dezvoltare (BID).

Garanții de până la 80% pentru investiții în nouă județe



Prin convenția revizuită, IMM-urile care au sediul social sau cel puțin un punct de lucru autorizat în județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Constanța, Maramureș și Satu Mare vor putea beneficia, pentru creditele de investiții, de un procent de garantare de maximum 80%, față de maximum 70% în prezent.

Totodată, Garanția de portofoliu pentru IMM-uri de la BID se extinde pentru creditele în regim revolving destinate capitalului de lucru, oferind astfel IMM-urilor o soluție de finanțare adaptată companiilor care au nevoie de acces flexibil la lichiditate, în funcție de dinamica activității lor.

O altă noutate este posibilitatea acordării de credite în euro cu garanția de portofoliu BID, extinzând opțiunile de finanțare disponibile companiilor eligibile.

Ramona Ivan: CEC Bank rămâne concentrată pe susținerea antreprenorilor și a proiectelor de dezvoltare ale companiilor românești

„Revizuirea convenției cu BID ne permite să oferim IMM-urilor mai multe opțiuni de finanțare și, în același timp, avantaje concrete în accesarea creditelor. Pentru companiile care investesc, faptul că garanția poate ajunge până la 80% în anumite județe poate face diferența în structurarea unei finanțări, în timp ce pentru capitalul de lucru, disponibilitatea creditelor revolving aduce flexibilitate suplimentară. CEC Bank rămâne concentrată pe susținerea antreprenorilor și a proiectelor de dezvoltare ale companiilor românești”, a declarat Ramona Ivan, Director, Direcția Relații cu Instituții Naționale și Internaționale, CEC Bank.

Avantaje financiare și acces simplificat la garanție

Toate solicitările de credit cu garanție de portofoliu BID beneficiază de un avantaj financiar prin reducerea ratei dobânzii față de nivelul standard, contribuind astfel la diminuarea costului finanțării pentru IMM-uri. Un alt avantaj important este faptul că garanțiile BID nu presupun costuri pentru clienți, iar procesul de aprobare a garanției este gestionat integral de CEC Bank, fără ca antreprenorul să parcurgă separat un proces de solicitare a garanției la BID.

Garanția de portofoliu permite astfel IMM-urilor să acceseze finanțări în condiții mai avantajoase, reducând una dintre barierele importante întâlnite de companiile mici și mijlocii în accesarea creditului – necesarul de garanții.



Prin Garanția de portofoliu pentru IMM-uri, BID acoperă o parte din riscul aferent portofoliului de credite al instituțiilor financiare partenere. Acest mecanism permite băncilor să susțină mai eficient finanțarea IMM-urilor și să răspundă unor nevoi diverse, de la investiții și dezvoltarea capacității de producție până la finanțarea capitalului de lucru.



Care a fost destinația finanțărilor CEC Bank garantate de BID până acum?

De la începutul colaborării cu BID în cadrul produsului de Garanție de portofoliu pentru IMM, peste 55% dintre creditele acordate de CEC Bank cu această garanție au fost destinate capitalului de lucru, în timp ce aproximativ 45% au fost credite pentru investiții. Din punct de vedere teritorial, cele mai multe finanțări au fost acordate companiilor din regiunile Sud, Sud-Est și Nord-Vest, ceea ce reflectă utilizarea produsului de Garanție de portofoliu pentru IMM pentru susținerea companiilor din mai multe zone ale țării.

În ceea ce privește domeniile de activitate, solicitările de finanțare au vizat, printre altele, industria alimentară și HoReCa, construcțiile și instalațiile, prelucrarea lemnului și producția de materiale pentru construcții, transportul și logistica.

„CEC Bank are o experiență consistentă în finanțarea IMM-urilor, iar rezultatele de până acum arată că produsul de Garanție de portofoliu pentru IMM oferit de BID răspunde unor nevoi concrete ale antreprenorilor, atât pentru capital de lucru, cât și pentru investiții. Extinderea instrumentului ne permite să venim cu soluții mai flexibile și să susținem un număr cât mai mare de companii care își dezvoltă activitatea, investesc și creează valoare în economia românească”, a adăugat Ramona Ivan.

BID, instrument pentru facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare

Banca de Investiții și Dezvoltare din România (BID) are un rol important în facilitarea accesului la finanțare pentru companiile care întâmpină dificultăți în obținerea creditelor în condiții adecvate nevoilor lor de dezvoltare. Garanțiile de portofoliu reprezintă unul dintre instrumentele prin care BID contribuie la reducerea deficitului de finanțare și la mobilizarea capitalului către economia reală, prin partajarea riscului cu instituțiile financiare partenere.



Pentru CEC Bank, colaborarea cu BID contribuie la extinderea capacității de finanțare a IMM-urilor și la susținerea unor proiecte din domenii diverse ale economiei, de la activități de producție și construcții până la agricultură, HoReCa, transport și logistică. Prin extinderea facilităților disponibile prin garanția de portofoliu BID, CEC Bank continuă să ofere antreprenorilor soluții de finanțare adaptate nevoilor lor, cu un proces de accesare simplificat și cu avantaje financiare asociate garanției, se precizează într-un comunicat de presă.