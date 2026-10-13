Stiri de top

Economisești pentru copil? UniCredit Bank majorează dobânda la Contul de Economii Junior la 4,5% pe an. Antoaneta Curteanu: „Educația financiară nu începe la primul salariu, ci în copilărie”

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

UniCredit Bank majorează la 4,5% pe an dobânda pentru Contul de Economii Junior în lei, potrivit unui comunicat al băncii. Noua dobândă se aplică atât conturilor existente, cât și celor nou-deschise, precizează banca.

Contents
UniCredit nu percepe comisioane pentru deschiderea, administrarea și închiderea acestui cont.Banii pot fi depuși oricând, fără o contribuție fixă obligatorieAntoaneta Curteanu: „Educația financiară nu începe la primul salariu, ci în copilărie”Garantarea depozitelor și condițiile aplicabile

UniCredit nu percepe comisioane pentru deschiderea, administrarea și închiderea acestui cont.

Majorarea dobânzii reflectă angajamentul UniCredit Bank de a susține obiceiurile sănătoase de economisire și de a le oferi familiilor instrumente financiare care transformă economiile de astăzi în oportunități viitoare. Contul este deschis pe numele copilului și permite părinților să economisească pentru obiectivele viitoare ale acestuia, prin contribuții regulate sau ocazionale.

Banii pot fi depuși oricând, fără o contribuție fixă obligatorie

Părinții pot contribui în propriul ritm, fără obligația de a depune o sumă fixă sau de a respecta o frecvență prestabilită. Sumele pot fi depuse oricând, iar părinții păstrează accesul la banii economisiți. Economisirea poate fi automatizată prin activarea gratuită a unei plăți programate din contul curent al părintelui.

Potrivit băncii, majorarea dobânzii urmărește să încurajeze economisirea în familie și construirea treptată a unei rezerve financiare pentru copii.

Antoaneta Curteanu: „Educația financiară nu începe la primul salariu, ci în copilărie”

„Educația financiară nu începe la primul salariu, ci în copilărie. Tocmai de aceea, prin creșterea dobânzii la Contul de Economii Junior, la 4,5% pe an, vrem să îi încurajăm pe părinți să transforme economisirea într-un obicei de familie și într-un proiect pe termen lung pentru copii. Fiecare contribuție, chiar și una modestă, are șansa să crească odată cu copilul și să îi ofere mai multă libertate atunci când își va construi propriul drum.”, a spus Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail, UniCredit Bank.

Banca subliniază că obiceiurile financiare sănătoase se construiesc încă din primii ani de viață. Soluțiile de economisire dedicate copiilor urmăresc să îi ajute să înțeleagă valoarea banilor și să își stabilească obiective financiare, cu sprijinul părinților.

Garantarea depozitelor și condițiile aplicabile

Depozitele eligibile constituite la UniCredit Bank sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în limitele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Mai multe informații despre Contul de Economii Junior și condițiile aplicabile sunt disponibile în sucursalele băncii sau AICI.

You Might Also Like

Studiu Raiffeisen: 9 din 10 respondenți cu venituri de minimum 10.000 de lei pe lună nu au o strategie clară de investiții. Morgan Housel, Lord Jim O’Neill, Merryn Somerset Webb, Javier Estrada și Martin E. Sandbu vin pentru prima dată în România, la Wealth & Investment Forum 2026

Raiffeisen Bank susține NEXXT AI Summit. Peste 50 de speakeri internaționali vor explora unde aduce inteligența artificială valoare în business. Laura Mihăilă: ”Vrem să ducem conversația despre inteligența artificială dincolo de tendințe și promisiuni”

Dosarul ROBOR. Băncile îi răspund lui Bogdan Chirițoiu, care a explicat într-un editorial de presă, motivele pentru care Consiliul Concurenței a aplicat amenzile record. CPBR: ”Transparența NU este cartel. Regulile sistemului NU sunt dovada unei înțelegeri. Băncile NU au interese economice identice”

BCR și BID extind finanțarea IMM-urilor: credite revolving, împrumuturi în euro și garanții de până la 80% pentru investiții. Sergiu Manea explică ce înseamnă pentru antreprenori: „mai puține garanții cerute, costuri mai mici, o decizie de creditare mai rapidă”

Raiffeisen Bank lansează preaprobarea pentru creditul ipotecar în Smart Mobile. Afli în aproximativ 6 minute ce buget ai pentru casa mult visată

TAGGED: , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Bucureștiul are un muzeu fără clădire și fără bilet de intrare. ING și Fundația Comunitară București reunesc 68 de locuri pe o hartă
Next Article BID și CEC Bank extind finanțarea IMM-urilor: garanții de până la 80%, credite revolving și finanțări în euro. Teodora Petre, BID: Ne dorim ca acest parteneriat să ajute mai multe IMM-uri să își transforme planurile de dezvoltare în investiții
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?