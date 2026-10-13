Economisești pentru copil? UniCredit Bank majorează dobânda la Contul de Economii Junior la 4,5% pe an. Antoaneta Curteanu: „Educația financiară nu începe la primul salariu, ci în copilărie”

UniCredit Bank majorează la 4,5% pe an dobânda pentru Contul de Economii Junior în lei, potrivit unui comunicat al băncii. Noua dobândă se aplică atât conturilor existente, cât și celor nou-deschise, precizează banca.

UniCredit nu percepe comisioane pentru deschiderea, administrarea și închiderea acestui cont.

Majorarea dobânzii reflectă angajamentul UniCredit Bank de a susține obiceiurile sănătoase de economisire și de a le oferi familiilor instrumente financiare care transformă economiile de astăzi în oportunități viitoare. Contul este deschis pe numele copilului și permite părinților să economisească pentru obiectivele viitoare ale acestuia, prin contribuții regulate sau ocazionale.

Banii pot fi depuși oricând, fără o contribuție fixă obligatorie

Părinții pot contribui în propriul ritm, fără obligația de a depune o sumă fixă sau de a respecta o frecvență prestabilită. Sumele pot fi depuse oricând, iar părinții păstrează accesul la banii economisiți. Economisirea poate fi automatizată prin activarea gratuită a unei plăți programate din contul curent al părintelui.

Potrivit băncii, majorarea dobânzii urmărește să încurajeze economisirea în familie și construirea treptată a unei rezerve financiare pentru copii.

Antoaneta Curteanu: „Educația financiară nu începe la primul salariu, ci în copilărie”

„Educația financiară nu începe la primul salariu, ci în copilărie. Tocmai de aceea, prin creșterea dobânzii la Contul de Economii Junior, la 4,5% pe an, vrem să îi încurajăm pe părinți să transforme economisirea într-un obicei de familie și într-un proiect pe termen lung pentru copii. Fiecare contribuție, chiar și una modestă, are șansa să crească odată cu copilul și să îi ofere mai multă libertate atunci când își va construi propriul drum.”, a spus Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail, UniCredit Bank.

Banca subliniază că obiceiurile financiare sănătoase se construiesc încă din primii ani de viață. Soluțiile de economisire dedicate copiilor urmăresc să îi ajute să înțeleagă valoarea banilor și să își stabilească obiective financiare, cu sprijinul părinților.

Garantarea depozitelor și condițiile aplicabile

Depozitele eligibile constituite la UniCredit Bank sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în limitele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Mai multe informații despre Contul de Economii Junior și condițiile aplicabile sunt disponibile în sucursalele băncii sau AICI.